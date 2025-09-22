Ασπρόπυργος: Έκρυβε ναρκωτικά μέσα σε... τάπερ παγωτού!

Ποσότητες ναρκωτικών επιμελώς κρυμμένες σε τάπερ, εντόπισαν οι αστυνομικοί σε διαμέρισμα στον Ασπρόπυργο.

Πίσω από το πλυντήριο ρούχων, μέσα σε τάπερ παγωτού, ήταν κρυμμένα τα ναρκωτικά. Μάλιστα, όπως βλέπουμε και στο βίντεο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκoύμας, τα τάπερ ήταν τυλιγμένα με νάιλον, κάτι που δεν ξεγέλασε τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της αστυνομίας, ο οποίος τα εντόπισε αμέσως.

Το τμήμα δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων Ασπρόπυργου είχε πληροφορίες, κυρίως από κατοίκους, ότι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα που είναι βραχυχρόνιας μίσθωσης, μπαινοβγαίνει τουλάχιστον ένας άντρας ο οποίος κινείται περίεργα και πιθανόν εμπορεύεται ναρκωτικά. Οι έμπειροι αστυνομικοί κινήθηκαν άμεσα. Χρειάστηκε να σκαρφαλώσουν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και να μπουν μέσα από την μπαλκονόπορτα.

