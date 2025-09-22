Ασπρόπυργος: Έκρυβε ναρκωτικά μέσα σε... τάπερ παγωτού!

Χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο διακίνησης ενοικιαζόμενο δωμάτιο

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (22/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ποσότητες ναρκωτικών επιμελώς κρυμμένες σε τάπερ, εντόπισαν οι αστυνομικοί σε διαμέρισμα στον Ασπρόπυργο. 

Ασπρόπυργος: Έκανε τον κήπο της μονοκατοικίας του φυτεία κάνναβης!

Πίσω από το πλυντήριο ρούχων, μέσα σε τάπερ παγωτού, ήταν κρυμμένα τα ναρκωτικά. Μάλιστα, όπως βλέπουμε και στο βίντεο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκoύμας, τα τάπερ ήταν τυλιγμένα με νάιλον, κάτι που δεν ξεγέλασε τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της αστυνομίας, ο οποίος τα εντόπισε αμέσως.

Ίλιον: Σκηνές Φαρ Ουέστ από συμμορίες Ρομά στο Πάρκο Τρίτση

Το τμήμα δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων Ασπρόπυργου είχε πληροφορίες, κυρίως από κατοίκους, ότι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα που είναι βραχυχρόνιας μίσθωσης, μπαινοβγαίνει τουλάχιστον ένας άντρας ο οποίος κινείται περίεργα και πιθανόν εμπορεύεται ναρκωτικά. Οι έμπειροι αστυνομικοί κινήθηκαν άμεσα. Χρειάστηκε να σκαρφαλώσουν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και να μπουν μέσα από την μπαλκονόπορτα. 
 

 

