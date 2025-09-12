Ασπρόπυργος: Έκανε τον κήπο της μονοκατοικίας του φυτεία κάνναβης!

Βίντεο-ντοκουμέντο από τον εντοπισμό της φυτείας από την ΕΛ.ΑΣ.

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλης Γκούμας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία μεγάλη φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης εντόπισε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου σε μονοκατοικία της περιοχής. Ο Βαγγέλης Γκούμας, ο οποίος εξασφάλισε βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία, αναφέρθηκε στο τι συνέβη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.  

Συνελήφθη 18χρονος αλλοδαπός στην Κυψέλη με 1,5 κιλό χασίς!

Bίντεο-ντοκουμέντο: Αστυνομικοί εντοπίζουν φυτεία με κάνναβη σε κήπο

Όπως ανέφερε, επρόκειτο για πραγματικό θράσος, καθώς ο δράστης ο οποίος συνελήφθι είχε φυτέψει πάνω από 20 δενδρύλλια κάνναβης στον…  κήπο της μονοκατοικίας του, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. 

Η φυτεία με κάνναβη σε κήπο μονοκατοικίας

Η φυτεία με κάνναβη σε κήπο μονοκατοικίας 

12 συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό Ρομά του Ασπρόπυργου

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ασπροπύργου, όπως φαίνεται στις αποκλειστικές εικόνες του Star,  όταν έφτασαν στο σημείο ξερίζωσαν τα δενδρύλλια, ενώ εντόπισαν και βαζάκια με τις έτοιμες συσκευασίες για πώληση στην «πιάτσα» των ναρκωτικών.

Και συσκευασίες κάνναβης σε βαζάκια βρήκαν οι αστυνομικοί στον Ασπρόπυργο

Και συσκευασίες κάνναβης σε βαζάκια βρήκαν οι αστυνομικοί στον Ασπρόπυργο 

Ο δράστης είχε καλύψει μάλιστα όλη την περίφραξη του σπιτιού του με ειδικό πράσινο πανί για να μην έχουν οπτική επαφή οι περαστικοί. 

Αστυνομικοί εντόπισαν δεύτερη φυτεία με κάνναβη μέσα σε λίγες ημέρες

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί φόρτωσαν σε όλη την καρότσα ενός αυτοκινήτου της ΟΠΚΕ τα δένδρα για να τα μεταφέρουν.

Ασπρόπυργος: Δεύτερη φυτεία με κάνναβη μέσα σε λίγες ημέρες εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

Ασπρόπυργος: Δεύτερη φυτεία με κάνναβη μέσα σε λίγες ημέρες εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.  

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα που εντοπίζουν φυτείες με δενδρύλλια κάνναβης, γεγονός που έχει φέρει σε αδιέξοδο τα κυκλώματα που ψάχνουν να βρουν τρόπο να μην γίνονται αντιληπτοί.
 

Follow us:

