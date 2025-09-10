Ίλιον: Σκηνές Φαρ Ουέστ από συμμορίες Ρομά στο Πάρκο Τρίτση

Σκηνές Φάρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα μεταξύ Ρομά μέσα στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον. Οι δύο αντίπαλες συμμορίες μετέτρεψαν σε πεδίο μάχης τον χώρο γύρω από το Κέντρο Προσκόπων.

Αυτόπτης μάρτυρας της ανταλλαγής πυρών μίλησε αποκλειστικά στον δημοσιογράφο του Star Γιάννη Σωτηρόπουλο. «Βγαίνω έξω για να δω τι γίνεται σκάει η σφαίρα εδώ. Μία είναι αυτή που τρύπησε το τσιμεντόλιθό μία έσκασε εδώ και μία είναι πάνω στον τσίγκο εξοστρακίστηκε. Μιλάμε ότι οι σφαίρες σφύριζαν» δήλωσε ο φύλακας του Κέντρου Προσκόπων Πάρκου Τρίτση Πέτρος Πομώνης.

Επί 3 λεπτά δύο συμμορίες Ρομά αντάλλασσαν πυρά μέσα στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον. Σφαίρες καρφώθηκαν στους τοίχους του Κέντρου Προσκόπων.

3 λεπτά πυροβολισμοί: Βρέθηκαν 17 κάλυκες τεσσάρων διαμετρημάτων

Η μία ομάδα είχε κρυφτεί πίσω από τους θάμνους και τα δέντρα και η άλλη μπροστά από την λίμνη. Σύμφωνα με την αστυνομία περισυνελέγησαν 17 κάλυκες τεσσάρων διαφορετικών τιμών διαμετρημάτων, ακόμα και 5,56 χιλιοστών που χρησιμοποιούνται σε πολεμικά τυφέκια.

Τα σημάδια της ανταλλαγής πυροβολισμών στο Πάρκο Τρίτση



«Αλλά δεν πέτυχε κανένας, κανέναν. Αυτό δεν το ‘χω ξαναδεί. Έπρεπε να' χαν τουλάχιστον δύο νεκρούς εδώ πέρα» τόνισε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Ο αυτόπτης μάρτυρας δείχνει στην κάμερα τα σημάδια από τις σφαίρες

Γενικός Διευθυντής Προσκόπων: «Αν υπήρχαν πρόσκοποι θα ήταν τρομερά επικίνδυνο»

Οι αστυνομικοί αναζητούν τους Ρομά πιστολέρο, οι οποίοι παραμένουν ακόμα ασύλληπτοι.

Κανείς δεν θέλει να φανταστεί τι θα μπορούσε να συμβεί, αν τη στιγμή της ανταλλαγής πυροβολισμών μέσα στο κέντρο υπήρχαν πρόσκοποι. Ο Γενικός Διευθυντής του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Κωνσταντίνος Μπάζας δήλωσε: «Δε θέλω καν να το φανταστώ. Αυτό είναι τρομερά επικίνδυνο, τρομερά επισφαλές».

Αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου



Πάνοπλοι αστυνομικοί έκαναν το πρωί έφοδο σε καταυλισμό Ρομά στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Εκτός από ρευματοκλοπές, σε ένα από τα οικήματα βρήκαν και κατέσχεσαν μια κλεμμένη καραμπίνα από το 2022, ενώ εντόπισαν ακόμα και δενδρύλλια κάνναβης σε αυλή σπιτιού Ρομά.