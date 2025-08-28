Σακάτεψαν ηλικιωμένο καρκινοπαθή για 500 ευρώ – «Θαύμα που σώθηκε»

«Μου δώσανε μία σπρωξιά στη σκάλα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.08.25 , 23:49 Με το δεξί η Ελλάδα στο Eurobasket 2025!
28.08.25 , 23:48 Σακάτεψαν ηλικιωμένο καρκινοπαθή για 500 ευρώ – «Θαύμα που σώθηκε»
28.08.25 , 23:30 O Παναθηναϊκός «άντεξε» και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League
28.08.25 , 23:19 ΑEK: Απέκλεισε την Άντερλεχτ στην «καυτή» Νέα Φιλαδέλφεια
28.08.25 , 23:10 Έμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ
28.08.25 , 23:06 ΠΑΟΚ: «Κατάπιε» τη Ριέκα και προκρίθηκε στη League phase του Europa League
28.08.25 , 22:44 Diamond League: Ονειρικό ντεμπούτο και διαμάντι στην Ελίνα Τζένγκο!
28.08.25 , 22:25 Κλήρωση Τζόκερ 28/8/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.300.000 ευρώ
28.08.25 , 22:21 ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιδότηση 20 εκατ. ευρώ σε… ανώνυμο Αθηναίο
28.08.25 , 22:21 Καμίνια: 6 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή στην 20χρονη αδερφή
28.08.25 , 22:20 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Απόδραση στα Τρίκαλα Κορινθίας με την οικογένειά της
28.08.25 , 21:32 Τα «γυρίζει» και η Αίγυπτος - Νέα αρνητική εξέλιξη για τα εθνικά συμφέροντα
28.08.25 , 21:31 Καρέ Καρέ Η Δράση Σπείρας Που Ρήμαζε Σπίτια Σε Όλη Τη Χώρα
28.08.25 , 21:08 Φωτιά Παιανία: Συνελήφθη 62χρονος - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του
28.08.25 , 20:50 Θρίλερ σε πτήση από Κέρκυρα - Aναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Άκτιο!
Γιάννης Αϊβάζης: Σε σχέση με γοητευτική επιχειρηματία, μετά το διαζύγιό του
Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
Σακάτεψαν ηλικιωμένο καρκινοπαθή για 500 ευρώ – «Θαύμα που σώθηκε»
Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD. Θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»
Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»
Έμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ
Σοφία Καρβέλα: Η σπάνια φωτογραφία με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα
Στάθης Μαντζώρος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες
Πέτρος Πολυχρονίδης: Στα νησιά Φίτζι με τη σύντροφό του, Κατερίνα
Βενετία: Eντυπωσιακή η Δανάη Παππά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Live News
Σακάτεψαν καρκινοπαθή συνταξιούχο για 500 ευρώ / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θύμα σκληρής ληστείας έπεσε ένας ηλικιωμένος με κινητικά προβλήματα στο Ίλιον, ο οποίος μάλιστα δίνει μάχη και με τον καρκίνο. Οι δράστες τον ξυλοκόπησαν άγρια, μόνο και μόνο για να του αρπάξουν 500 ευρώ.

Ο 71χρονος, με σπασμένη φωνή από την ταλαιπωρία και τον τρόμο, περιέγραψε στο Live News τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας. Όπως είπε, δύο νεαροί τον ακολούθησαν διακριτικά μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας του και μόλις μπήκε μέσα, όρμησαν πάνω του, χτυπώντας τον για να του αποσπάσουν το πορτοφόλι.

Καρκινοπαθής μητέρα κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της σε πλειστηριασμό

«Ο ένας με σφίγγει, ο πιο κοντός, δυνατά, εγώ δεν μπορώ να αντιδράσω. Και το βρήκε ο άλλος το πορτοφόλι και λέει το βρήκα. Και την ώρα που το παίρνουνε, μου δώσανε μία σπρωξιά στη σκάλα», είπε αρχικά. 

«Ήρθανε με κουμπούρια. Ε, λέω, κάποια παιδιά θα είναι φίλοι των παιδιών να πάμε σε πολυκατοικία», πρόσθεσε ο 71χρονος: «Ο γιατρός είπε, θαύμα που σώθηκα».

Ο ηλικιωμένος ήταν ανήμπορος να προβάλλει οποιαδήποτε αντίσταση. Εκείνα τα εφιαλτικά δευτερόλεπτα δεν υπήρχε κανείς να τον βοηθήσει. Σύρθηκε μέχρι το ασανσέρ, προκειμένου να ειδοποιήσει τη σύζυγό του και να ζητήσει βοήθεια. «Μπήκα μέσα στο ασανσέρ, και βλέπω τη γυναίκα μου εδώ, είχε πάθει σοκ».

Καρκινοπαθής αυτοκτόνησε περιμένοντας ένα φάρμακο - Η αντίδραση Γεωργιάδη

Οι δύο ληστές άρπαξαν τα 500 ευρώ της σύνταξης του ηλικιωμένου και τράπηκαν σε φυγή. Παρά τις άμεσες αναζητήσεις της αστυνομίας στην περιοχή, κατάφεραν να εξαφανιστούν και μέχρι στιγμής παραμένουν άφαντοι.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗΣ
 |
'ΙΛΙΟΝ
 |
ΑΜΕΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top