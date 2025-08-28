Σακάτεψαν ηλικιωμένο καρκινοπαθή για 500 ευρώ – «Θαύμα που σώθηκε»

Θύμα σκληρής ληστείας έπεσε ένας ηλικιωμένος με κινητικά προβλήματα στο Ίλιον, ο οποίος μάλιστα δίνει μάχη και με τον καρκίνο. Οι δράστες τον ξυλοκόπησαν άγρια, μόνο και μόνο για να του αρπάξουν 500 ευρώ.

Ο 71χρονος, με σπασμένη φωνή από την ταλαιπωρία και τον τρόμο, περιέγραψε στο Live News τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας. Όπως είπε, δύο νεαροί τον ακολούθησαν διακριτικά μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας του και μόλις μπήκε μέσα, όρμησαν πάνω του, χτυπώντας τον για να του αποσπάσουν το πορτοφόλι.

«Ο ένας με σφίγγει, ο πιο κοντός, δυνατά, εγώ δεν μπορώ να αντιδράσω. Και το βρήκε ο άλλος το πορτοφόλι και λέει το βρήκα. Και την ώρα που το παίρνουνε, μου δώσανε μία σπρωξιά στη σκάλα», είπε αρχικά.

«Ήρθανε με κουμπούρια. Ε, λέω, κάποια παιδιά θα είναι φίλοι των παιδιών να πάμε σε πολυκατοικία», πρόσθεσε ο 71χρονος: «Ο γιατρός είπε, θαύμα που σώθηκα».

Ο ηλικιωμένος ήταν ανήμπορος να προβάλλει οποιαδήποτε αντίσταση. Εκείνα τα εφιαλτικά δευτερόλεπτα δεν υπήρχε κανείς να τον βοηθήσει. Σύρθηκε μέχρι το ασανσέρ, προκειμένου να ειδοποιήσει τη σύζυγό του και να ζητήσει βοήθεια. «Μπήκα μέσα στο ασανσέρ, και βλέπω τη γυναίκα μου εδώ, είχε πάθει σοκ».

Οι δύο ληστές άρπαξαν τα 500 ευρώ της σύνταξης του ηλικιωμένου και τράπηκαν σε φυγή. Παρά τις άμεσες αναζητήσεις της αστυνομίας στην περιοχή, κατάφεραν να εξαφανιστούν και μέχρι στιγμής παραμένουν άφαντοι.