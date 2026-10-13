«Δεν τα πήγε καλά»! Η Ανθή μιλάει για τη Μαριέττα του GNTM

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Για την αποχώρηση του Σταύρου και της Μαριέττας απαντούν τα μοντέλα του GNTM 7 λίγο μετά το glow up!

 

Η Ανθή η οποία ήταν εκείνη που διάλεξε τη φωτογραφία που έκρινε την τύχη της Μαριέττας στο παιχνίδι, ανέφερε στο backstage που έκανε η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» πως η Μαριέττα δεν τα πήγε καλά και ήταν αναμενόμενο να αποχωρήσει. 

GNTM 7 : Μαριέττα και Σταύρος ήπιαν τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

«Περίμενα να αποχωρήσει η Μαριέττα. Η αλήθεια είναι πως δεν τα είχε πάει τόσο καλά. Είμαι αντικειμενική» δήλωσε ενώ σε ένα άλλο στιγμιότυπο την «τσάκωσε» η κάμερα να συνομιλεί με την Καρολίνα.

«Δεν τα πήγε καλά»! Η Ανθή μιλάει για τη Μαριέττα του GNTM

GNTM: Διπλή αποχώρηση με αιχμές - «Κάποιοι έχουν έρθει για την πλάκα τους»

«Δεν στενοχωρήθηκες που αποχώρησε» ανέφερε χαρακτηριστικά με την Ανθή να ανταπαντά γελώντας: «Είμαι κακός άνθρωπος».

«Δεν τα πήγε καλά»! Η Ανθή μιλάει για τη Μαριέττα του GNTM

Και στην αποχώρηση του Σταύρου αναφέρθηκαν τα μοντέλα στο σπίτι του GNTM με την Άννα να εκφέρει την άποψη πως θα ήταν άδικο αν δεν έφευγε ο Σταύρος αφού δεν τον θεωρεί μοντέλο. 

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα 
 

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