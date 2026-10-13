Για την αποχώρηση του Σταύρου και της Μαριέττας απαντούν τα μοντέλα του GNTM 7 λίγο μετά το glow up!

Η Ανθή η οποία ήταν εκείνη που διάλεξε τη φωτογραφία που έκρινε την τύχη της Μαριέττας στο παιχνίδι, ανέφερε στο backstage που έκανε η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» πως η Μαριέττα δεν τα πήγε καλά και ήταν αναμενόμενο να αποχωρήσει.

«Περίμενα να αποχωρήσει η Μαριέττα. Η αλήθεια είναι πως δεν τα είχε πάει τόσο καλά. Είμαι αντικειμενική» δήλωσε ενώ σε ένα άλλο στιγμιότυπο την «τσάκωσε» η κάμερα να συνομιλεί με την Καρολίνα.

«Δεν στενοχωρήθηκες που αποχώρησε» ανέφερε χαρακτηριστικά με την Ανθή να ανταπαντά γελώντας: «Είμαι κακός άνθρωπος».

Και στην αποχώρηση του Σταύρου αναφέρθηκαν τα μοντέλα στο σπίτι του GNTM με την Άννα να εκφέρει την άποψη πως θα ήταν άδικο αν δεν έφευγε ο Σταύρος αφού δεν τον θεωρεί μοντέλο.

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

