Ο Παναγιώτης Στάθης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα και το δημοσιογράφο Ηλία Σκούλα για το νέο πόστο που έχει αναλάβει ως παρουσιαστής του απογευματινού δελτίου ειδήσεων στην ΕΡΤ.

Όπως είπε ο γνωστός δημοσιογράφος για τις πρώτες βδομάδες του ως παρουσιαστής ειδήσεων: «Νομίζω ότι γενικά είναι ένα εγχείρημα το οποίο και πάει πολύ καλά. Και βρίσκει ανταπόκριση. Ήθελα να γυρίσω κάποια στιγμή στα δελτία ειδήσεων. Πέρασα καλά και στην πρωινή ζώνη. Νομίζω μάλιστα ότι μου έκανε καλό ότι έχω περάσει από την πρωινή ζώνη και επανήλθα στα δελτία, με την έννοια ότι προσπαθώ να δώσω και ένα λίγο διαφορετικό στιλ. Δηλαδή λίγο πιο σχολιογραφικό. Έως τώρα νομίζω ότι βρίσκει καλή ανταπόκριση από τον κόσμο. Ελπίζουμε για τα καλύτερα».

Παναγιώτης Στάθης: «Ωραία ήταν η πρωινή ζώνη. Σκληρή ζώνη. Με την έννοια ότι χάνεις τον ύπνο σου»

Στη συνέχεια ο Παναγιώτης Στάθης αναφέρθηκε στην πρωινή ζώνη, λέγοντας ότι: «Ωραία ήταν η πρωινή ζώνη. Σκληρή ζώνη. Με την έννοια ότι χάνεις τον ύπνο σου. Δηλαδή, είναι πολύ άγριο πράγμα να χάνεις τον ύπνο σου. Είναι κουραστικό γι' αυτούς που το κάνουν, κουραστικό για τις οικογένειές μας. Αλλά νομίζω ότι μου έδωσε πράγματα η πρωινή ζώνη, οφείλω να πω. Και καλά πέρασα και δύσκολα, αλλά και πολύ καλά».

Ενώ για το πώς ένιωσε ο γνωστός δημοσιογράφος παίρνωντας την απόφαση να εγκαταλείψει την πρωινή ζώνη, είπε ότι: «Την αφήνω με το συναίσθημα ότι ανταποκρίθηκα σε μια πρόκληση και θα έπαιρνα ακριβώς την ίδια απόφαση, γιατί οι αποφάσεις κρίνονται τη στιγμή που τις παίρνεις».

Για τον αν έχει δεχτεί αρνητικά σχόλια την περίοδο που παρουσίαζε το Καλημέρα Ελλάδα, ο Παναγιώτης Στάθης αποκάλυψε ότι: «Δεν με νοιάζει αυτό. Δηλαδή και να μας περιμέναν κάποιοι μου είναι και λίγο αδιάφορο να σου πω την αλήθεια. Όχι ότι το λέω υπεροπτικά ή οτιδήποτε άλλο, δεν με νοιάζουν εμένα αυτά. Άλλωστε αν σου πάει κάτι, σου πήγε. Και αυτοί οι οποίοι σε περιμένουν στη γωνία το βουλώνουν. Αν πω ότι όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω στην τηλεόραση έχω δεχτεί άδικα σχόλια, ναι έχω δεχτεί. Έχω δεχτεί όμως και πολύ καλά σχόλια. Δηλαδή δεν μπορώ τη μια μέρα να αναθεματίζω και την επόμενη μέρα να λέω "μπράβο τι ωραία που τα λέτε". Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Δεν με ενοχλούν».

Για την ταύτιση της εκπομπής με το πρόσωπο του Γιώργου Παπαδάκη, ο γνωστός δημοσιογράφος σχολίασε ότι: «Νομίζω ότι, και το λέω πολύ καλοπροαίρετα, κανείς δεν με άκουσε όταν έλεγα, ότι ο Παπαδάκης δεν αντικαθίσταται. Και δεν πήγαινα να κάνω αυτό το πράγμα. Αυτή η εκπομπή, δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι, είναι απολύτως ταυτισμένη με ένα πρόσωπο που έλεγε καλημέρα σε όλη την Ελλάδα 35 χρόνια. Η πρόκληση είναι να το κάνεις διαφορετικά. Αλλά θέλει χρόνο. Χρειάζεται χρόνο όχι μόνο για εμάς, χρειάζεται χρόνο και για τους ανθρώπους που είναι τώρα στο Καλημέρα Ελλάδα. Οι εκπομπές χρειάζονται χρόνο».

Για την απόφασή του να παρουσιάζει το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, ενώ του είχαν γίνει και άλλες προτάσεις, ο Παναγιώτης Στάθης δήλωσε ότι: «Εγώ γενικά με όλες τις διοικήσεις των σταθμών που έχω δουλέψει, έχω πολύ καλές σχέσεις. Νομίζω φέρθηκα καλά, μου φέρθηκαν επίσης καλά. Δεν έχω παράπονο. Μου έκαναν πρόταση να μείνω στον ΑΝΤ1. Είχα και άλλες δύο προτάσεις, με τίμησαν και άλλα δύο μεγάλα κανάλια, για να κάνω εκπομπές στη συχνότητά τους. Όταν μου ήρθε η πρόταση της ΕΡΤ, φάνταζε στα μάτια μου ιδανική και εξαιρετική. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια εκλογική χρονιά».

Τέλος, για την εκπομπή Ευθέως, όπου ο Παναγιώτης Στάθης υποδέχεται στο στούντιο τους πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής, είπε: «Πρόκειται γιαμία εκπομπή αμιγώς πολιτική, που φιλοδοξεί να φέρει πρόσωπα που είναι στην Κεντρική Πολιτική Σκηνή. Φιλοδοξώ να είναι μια εκπομπή που θα αφήσει ένα αποτύπωμα».

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα