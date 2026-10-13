Άση Μπήλιου: Έχετε γενέθλιο Πλούτωνα σε Σκορπιό ή Ζυγό; Τι να περιμένετε

Η πρόβλεψη για όσους γεννηθεί σε συγκεκριμένες μοίρες αυτών των ζωδίων

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Άση Μπήλιου: Η πρόβλεψη στο Stars System για όσους έχουν γενέθλιο Πλούτωνα σε συγκεκριμένες μοίρες στον Σκορπιό ή τον Ζυγό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου αναλύει την επιρροή του Πλούτωνα που γυρνά σε ορθή πορεία στον Υδροχόο και τις αλλαγές στον Σκορπιό.
  • Η Αφροδίτη είναι σε ανάδρομη πορεία στον Σκορπιό έως 14/11, ενώ ο Ερμής θα γυρίσει ανάδρομος στις 24 Οκτωβρίου.
  • Οι γεννημένοι με Πλούτωνα στον Σκορπιό (0°-8°) και Ζυγό (22°-29°) θα νιώσουν περισσότερη επιρροή από την ανάδρομη Αφροδίτη.
  • Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να αντιμετωπίσουν κρίσεις σε σχέσεις και οικονομικά ζητήματα.
  • Η επιρροή δεν είναι τιμωρητική, αλλά πιο έντονη για τους επηρεαζόμενους.

Η Άση Μπήλιου μίλησε σήμερα στο Stars System για τον Πλούτωνα που γυρνά σε ορθή πορεία στον Υδροχόο, ενώ παράλληλα στο ζώδιο του Σκορπιού, -του οποίου κυβερνήτης είναι ο Πλούτωνας-, συμβαίνουν αυτήν περίοδο σημαντικές πλανητηκές αλλαγές:

  • η Αφροδίτη που ήδη βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία στον Σκορπιό και μέχρι τις 14/11
  • αλλά και ο Ερμής που θα γυρίσει επίσης ανάδρομος στο ίδιο ζώδιο στις 24 Οκτωβρίου

Μπήλιου: Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία στον Υδροχόο - Πώς επηρεάζει τα ζώδια

Η αστρολόγος έδωσε και μια πιο εξειδικευμένη πρόβλεψη για όσους γνωρίζουν σε ποιο ζώδιο βρίσκεται ο Πλούτωνας στον γενέθλιο χάρτη τους κι ακόμη περισσότερο, σε ποιες μοίρες βρισκόταν ο πλανήτης τη μέρα της γέννησής τους. 

Όπως είπε, πιο επιρρεπείς με την ανάδρομη Αφροδίτη (έως 14/11) θα είναι οι γεννημένοι με Πλούτωνα:

  • στον Σκορπιό από 0° έως 8°
  • στον Ζυγό από 22° έως 29° 

Πώς θα επηρεαστούν όσοι έχουν τον γενέθλιο Πλούτωνα σε αυτές τις μοίρες

Οι γεννημένοι με Πλούτωνα σε Σκορπιό και Ζυγό σε αυτές τις μοίρες, θα είναι πιο επιρρεπείς με την ανάδρομη Αφροδίτη «στο να περάσουν ίσως κάποια κρίση σε κάποια σχέση είτε προσωπική είτε επαγγελματική,  η οποία  θα οδηγήσει σε μια εξέλιξη και στο να έχουν σκαμπανεβάσματα ή διάφορες εξελίξεις που αφορούν στα οικονομικά σας».

Η Άση Μπήλιου εξήγησε βέβαια, ότι «η επιρροή δεν είναι τιμωρητική, αλλά εσείς είστε αυτή που θα τη νιώσετε πιο πολύ και πιο βαθιά ίσως».

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ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
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