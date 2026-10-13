Άση Μπήλιου: Η πρόβλεψη στο Stars System για όσους έχουν γενέθλιο Πλούτωνα σε συγκεκριμένες μοίρες στον Σκορπιό ή τον Ζυγό

Η Άση Μπήλιου μίλησε σήμερα στο Stars System για τον Πλούτωνα που γυρνά σε ορθή πορεία στον Υδροχόο, ενώ παράλληλα στο ζώδιο του Σκορπιού, -του οποίου κυβερνήτης είναι ο Πλούτωνας-, συμβαίνουν αυτήν περίοδο σημαντικές πλανητηκές αλλαγές:

η Αφροδίτη που ήδη βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία στον Σκορπιό και μέχρι τις 14/11

που ήδη βρίσκεται σε στον Σκορπιό και μέχρι τις 14/11 αλλά και ο Ερμής που θα γυρίσει επίσης ανάδρομος στο ίδιο ζώδιο στις 24 Οκτωβρίου

Η αστρολόγος έδωσε και μια πιο εξειδικευμένη πρόβλεψη για όσους γνωρίζουν σε ποιο ζώδιο βρίσκεται ο Πλούτωνας στον γενέθλιο χάρτη τους κι ακόμη περισσότερο, σε ποιες μοίρες βρισκόταν ο πλανήτης τη μέρα της γέννησής τους.

Όπως είπε, πιο επιρρεπείς με την ανάδρομη Αφροδίτη (έως 14/11) θα είναι οι γεννημένοι με Πλούτωνα:

στον Σκορπιό από 0° έως 8°

στον Ζυγό από 22° έως 29°

Πώς θα επηρεαστούν όσοι έχουν τον γενέθλιο Πλούτωνα σε αυτές τις μοίρες

Οι γεννημένοι με Πλούτωνα σε Σκορπιό και Ζυγό σε αυτές τις μοίρες, θα είναι πιο επιρρεπείς με την ανάδρομη Αφροδίτη «στο να περάσουν ίσως κάποια κρίση σε κάποια σχέση είτε προσωπική είτε επαγγελματική, η οποία θα οδηγήσει σε μια εξέλιξη και στο να έχουν σκαμπανεβάσματα ή διάφορες εξελίξεις που αφορούν στα οικονομικά σας».

Η Άση Μπήλιου εξήγησε βέβαια, ότι «η επιρροή δεν είναι τιμωρητική, αλλά εσείς είστε αυτή που θα τη νιώσετε πιο πολύ και πιο βαθιά ίσως».