Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Πιστεύω ότι θα επανέλθει»

Για τη δύσκολη περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει η σύζυγός του, Χρυσούλα Διαβάτη, μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση ο Νικήτας Τσακίρογλου, εκφράζοντας την πίστη και την αισιοδοξία του για την πορεία της υγείας της.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός αναφέρθηκε στη νέα του τηλεοπτική εμφάνιση, με αγάπη και θαυμασμό στη γυναίκα με την οποία μοιράζεται τη ζωή του εδώ και πολλές δεκαετίες. Τόνισε πως ελπίζει να επιστρέψει στην καθημερινότητά της και σε όσα αγαπούσε να κάνει. Παρά τη δύσκολη συνθήκη που βιώνει, προσπαθεί να αντιμετωπίζει την κατάσταση με θετική σκέψη, έχοντας πίστη τόσο στην επιστήμη όσο και στις δυνάμεις της συζύγου του.

«Φοβάμαι τους συνανθρώπους με τους οποίους ζω και αυτή τη στιγμή περνάω όχι οδυνηρά αλλά αισιόδοξα. Έτσι το αντιμετωπίζω το θέμα της Χρυσούλας Διαβάτη, μιας προικισμένης ηθοποιού που παίζει, τραγουδάει, χορεύει, παίζει σε επιθεωρήσεις και είναι… χύμα στο κύμα», ανέφερε ο Νικήτας Τσακίρογλου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24

Η Χρυσούλα Διαβάτη κι ο Νικήτας Τσακίρογλου είναι παντρεμένοι πάνω από 60 χρόνια! / NDP Photo Agency

«Κάποιες άλλες δυνάμεις το αποφασίζουν αυτό, εγώ πιστεύω ότι η Χρυσούλα θα γίνει καλά, ότι θα επανέλθει σε αυτό που ήταν, που είχε κερδίσει τον κόσμο, που την είχε λατρέψει», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

«Επικοινωνεί και είμαστε σε ένα στάδιο που πάει καλά. Με την πίστη και την επιστήμη που προχωράει θα πάει καλά. Είναι μια δύσκολη στιγμή στη ζωή μου, δεν το είχα διαβάσει σε κανένα βιβλίο και σε κανένα σενάριο που μου είχαν δώσει να παίξω», είπε ακόμα ο Νικήτας Τσακίρογλου.