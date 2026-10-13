Νάνα Μούσχουρη: Το σπάνιο βίντεο με τη Νίνα Σιμόν για τα γενέθλιά της

Πόσα κεράκια έσβησε η σπουδαία ερμηνεύτρια;

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency
Το αντίο της Νάνας Μούσχουρη στη Μαρινέλλα / Βίντεο από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νάνα Μούσχουρη γιορτάζει τα 92α γενέθλιά της, γεννημένη στις 13 Οκτωβρίου 1934 στα Χανιά.
  • Ο Γιάννης Κουτράκης δημοσίευσε σπάνιο βίντεο από την εκπομπή «Numéro Un» του 1977, αφιερωμένη στη Νάνα.
  • Στο βίντεο, η Νάνα Μούσχουρη τραγουδάει μαζί με τη Νίνα Σιμόν το κομμάτι «Ne me quitte pas» του Jacques Brel.
  • Η εκπομπή προβλήθηκε πριν 50 χρόνια, τον Οκτώβριο του 1977, για τα γενέθλια της Νάνας.
  • Ο Γιάννης Κουτράκης ευχήθηκε χρόνια πολλά στη Νάνα και την ευχαρίστησε για τη μουσική της.

Τα 92 της χρόνια έκλεισε η Νάνα Μούσχουρη και ο Γιάννης Κουτράκης θέλησε να της ευχηθεί με έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό και νοσταλγικό τρόπο. 

Νάνα Μούσχουρη: Θα τιμηθεί στα γαλλικά Grammy η μεγάλη Ελληνίδα ερμηνεύτρια

Ο γνωστός μουσικός παραγωγός και παρουσιαστής προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας ένα σπάνιο τηλεοπτικό ντοκουμέντο από το παρελθόν. Σε αυτό, η σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια -η οποία γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1934 στα Χανιά- εμφανίζεται δίπλα στη θρυλική Νίνα Σιμόν!

Το συγκεκριμένο απόσπασμα προέρχεται από τη γαλλική εκπομπή «Numéro Un» του Οκτωβρίου του 1977, η οποία ήταν αφιερωμένη στα γενέθλια της Νάνας Μούσχουρη. Οι δυο τους τραγουδούν μαζί το εμβληματικό γαλλικό κομμάτι του Jacques Brel, «Ne me quitte pas».

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Η ανάρτηση του Γιάννη Κουτράκη

Στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, ο Γιάννης Κουτράκης έγραψε:

«Η Νάνα Μούσχουρη σήμερα γιορτάζει τα 92 της χρόνια. Γεννήθηκε στις 13/10/1934 στα Χανιά και μεγάλωσε στο Κουκάκι της Αθήνας.

Το σπάνιο απόσπασμα είναι από την εκπομπή «Numéro Un» της γαλλικής τηλεόρασης που προβλήθηκε ακριβώς πριν 50 χρόνια, τον Οκτώβριο του 1977.

Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στην Νάνα Μούσχουρη για τα γενέθλιά της. Μεταξύ των καλεσμένων και η Θεά Νίνα Σιμόν, με την οποία τραγουδάνε παρέα το γαλλικό ύμνο του Jacques Brel «Ne me quitte pas».

«Δεν μπορούσα ποτέ να μπω στο ρόλο αυτού του τραγουδιού ολοκληρωτικά, γιατί ποτέ δε θα μπορούσα να πω σε κάποιον "άσε με να γίνω η σκιά της σκιάς σου και η σκιά του σκύλου σου"» είχε πει σε μία συνέντευξή της κάποτε. Σκέψου να έμπαινε και στο ρόλο δηλαδή!

Χρόνια υπέροχα Νάνα μου, σας ευχαριστώ για όλα».

 

Η ανάρτηση του Γιάννη Κουτράκη για τα 92α γενέθλια της Νάνας Μούσχουρη
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