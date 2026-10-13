Από γήπεδα τένις και βίλες με πισίνες, μέχρι κέντρα αισθητικής κατασκευάστηκαν με ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές. Το σκάνδαλο κατήγγειλε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το Αρχιπέλαγος με έδρα τη Σάμο έκανε εξονυχιστική έρευνα έξι μηνών, συγκέντρωσε στοιχεία «φωτιά» και τα απέστειλε, με μηνυτήρια αναφορά, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Θα δούμε βίλες σε υψόμετρο 500 m και μάλιστα με πισίνες, θα δούμε αγορά ταχύπλοων σκαφών. Εδώ μια αλυσίδα με πολλά ξενοδοχεία πήγε και πήρε από το leader για την αλιεία και άνοιξε σουβλατζίδικο στη Σάμο», σχολίασε ο διευθυντής Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, Θοδωρής Τσιμπίδης.

Τo Star φέρνει στο φως τη λίστα με τις επιδοτήσεις Leader

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star έφερε στο φως τη λίστα-ντοκουμέντο με όσους έλαβαν ευρωπαϊκά κονδύλια για την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές από το πρόγραμμα Leader την περίοδο 2014-2020.

Το πρόγραμμα μοιράστηκε όχι μόνο σε άσχετες δραστηριότητες με την αλιεία, αλλά και σε περιοχές που... δε βρέχονται καν από θάλασσα.

Για παράδειγμα, χρηματοδοτήθηκε αδρά κτηνίατρος στην Κοζάνη, οφθαλμίατρος στη Δυτική Μάνη, επιχειρηματίες ΚΤΕΟ στην Αττική, για βίλες με πισίνες στα Χανιά, για εντομοπαγίδες στη Στερεά Ελλάδα, καθώς επίσης και για γήπεδα τένις και κέντρα αισθητικής στην Καβάλα.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεσμεύεται να ερευνήσει τις καταγγελίες, αλλά διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα Leader χρηματοδοτεί αναπτυξιακές δραστηριότητες σε παράκτιες περιοχές, όχι μόνο ψαράδες.

«Η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων πέραν της αλιευτικής παραγωγής δεν συνιστά από μόνη της παρατυπία ή διάθεση πόρων για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους του προγράμματος», αναφέρει.

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