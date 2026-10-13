Από τον άμβωνα... στο TikTok: Οι 10 «εντολές» για τους viral ιερείς

Η Εκκλησία βάζει όρια στους ιερείς των social media

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Εκκλησία εισάγει 10 κανόνες για ιερείς που γίνονται viral στα social media.
  • Βασική αρχή: Οι ιερείς πρέπει να διατηρούν το ράσο τους και στο διαδίκτυο.
  • Απαγορεύονται δημόσιες αντιπαραθέσεις και προσωπική προβολή.
  • Προτείνεται κατάρτιση για ιερείς στη χρήση social media.
  • Το μήνυμα είναι υπέρ της συμμετοχής στα social media, με αυτοσυγκράτηση.

Όρια για τους ιερείς που γίνονται viral στο διαδίκτυο επιχειρεί να βάλει η Εκκλησία. Εισήγηση με 10 κανόνες περιγράφει το πλαίσιο: «Ναι στα social media, αλλά όχι στους influencers ιερείς». 

Από τον άμβωνα… στο TikTok! Με το ράσο μπροστά στην κάμερα, το κινητό στο χέρι και τα βίντεο να κάνουν τον γύρο των social media,  όλο και περισσότεροι ιερείς περνούν από το εκκλησίασμα… στο διαδικτυακό κοινό. 

Οι followers αυξάνονται και τα βίντεο γίνονται viral, ακόμη και χωρίς να το επιδιώκουν. Όπως ο πατήρ Χρήστος Μήτσιος γνωστός και σαν παπα ΠΑΟΚ που έχει  μεγάλο πέρασμα στους νέους. 

Παπά ΠΑΟΚ

Ο παπά - ΠΑΟΚ

Οι 10 «εντολές» για τους κληρικούς στα social media 

Το θέμα των social media έφτασε και στην Ιεραρχία. Σε εισήγησή του, ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος πρότεινε δέκα κανόνες. 

«Ο ιερέας δεν αφήνει το ράσο του έξω από την οθόνη», είναι η βασική αρχή. Δε χρειάζεται να σχολιάζει τα πάντα και δεν μπαίνει σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Η πιο ενδιαφέρουσα επισήμανση αφορά, στην προσωπική προβολή. 

Μερικές από τις εντολές είναι:  

  • Παραμένει κληρικός και στο διαδίκτυο 
  • Δε χρειάζεται να σχολιάζει τα πάντα 
  • Όχι σε δημόσιες αντιπαραθέσεις και ύβρεις 
  •  Όχι σε προσωπικό «brand» 
  • Όχι σε «φίρμα είδωλο»

Το μήνυμα δεν είναι «κλείστε τους λογαριασμούς σας». Το αντίθετο. Προτείνεται μάλιστα και βασική κατάρτιση στους ιερείς, αλλά και αυτοσυγκράτηση.   

 

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