Σαν σήμερα «έφυγε» από τη ζωή ο Βλάσσης Μπονάτσος / Βίντεο: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Σαν σήμερα στις 14 Οκτωβρίου του 2004 «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 χρόνων ο αιώνιος έφηβος, όπως τον αποκαλούσαν τα πιο κοντινά του πρόσωπα, ο ηθοποιός, παρουσιαστής και τραγουδιστής Βλάσσης Μπονάτσος.

Πρόκειται για έναν ανατρεπτικό καλλιτέχνη που άφησε το στίγμα του με τον αυθορμητισμό του, το αστείρευτο χιούμορ του και τις χαρακτηριστικές ατάκες του που έμειναν στην Ιστορία. Ο Βλάσσης Μπονάτσος αν και έφυγε νωρίς από τη ζωή, κατάφερε να αγαπηθεί πολύ από το κοινό και να γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα της ελληνικής showbiz.

Οι φράσεις όπως τα «Φοβερό!», «Τρομερό!», «Καλά, με συγχωρείς», καθώς και το περίφημο «Φύγε εσύ, έλα εσύ» έγιναν μέρος της καθημερινής γλώσσας μιας ολόκληρης γενιάς που μεγάλωσε απολαμβάνοντάς τον στους «Απαράδεκτους», τις «Κόντρες» και τα «Άλλα κόλπα».

Ο ταλαντούχος showman αυτοσχεδίαζε, πείραζε τους καλεσμένους του, αυτοσαρκαζόταν, και είχε το ταλέντο να μετατρέπει ακόμη και τις πιο απρόβλεπτες στιγμές σε τηλεοπτικό υπερθέαμα.

Ο Βλάσσης Μπονάτσος άφησε πίσω του μια πορεία που πέρασε από τη ροκ μουσική και το θέατρο μέχρι τον κινηματογράφο και τη μικρή οθόνη.

Γνωρίζοντας τον Βλάσση Μπονάτσο - Το βιογραφικό του καλλιτέχνη

Γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου του 1949 στην Αθήνα με καταγωγή από το Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Ήταν γιος δικαστικού και καθηγήτριας πιάνου και είχε και έναν μεγαλύτερο αδελφό τον Τάκη Μπονάτσο

Υπήρξε μέλος του μουσικού συγκροτήματος Πελόμα Μποκιού από το 1969 έως το 1972. Το συγκρότημα γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι «Γαρύφαλλε, Γαρύφαλλε». Το ίδιο τραγούδι ηχογράφησε, 25 χρόνια αργότερα, ο Βλάσσης Μπονάτσος όταν συνεργάστηκε με τους Goin' Through

Το 1973 υπήρξε μέλος του ροκ συγκροτήματος Gordian, το οποίο ιδρύθηκε στο Λονδίνο και αποτελούνταν από γνωστούς Έλληνες μουσικούς

Ως σόλο τραγουδιστής έχει κυκλοφορήσει τραγούδια όπως τα «Μεταμορφώσεις», «Εμένα», «Μια Γυναίκα», «Γυναίκες», «Η Ζωή Είναι Μια Τρύπα», «Βιάσου», «Λολίτα το Νυμφίδιο», «Ένας Άντρας Κλαίει Για σένα», «Πες I Love You», «Αγαπάω» κ.ά.

Στις αρχές της δεκαετίας του '80 πρωταγωνίστησε στη θεατρική παράσταση «Εβίτα», με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη, παίζοντας τον ρόλο του Τσε Γκεβάρα. Επίσης, έπαιξε μαζί της και την περίοδο 1983-1984 στην παράσταση «Βίκτωρ Βικτώρια».

Παρουσίασε πολλά τηλεπαιχνίδια και τηλεοπτικές εκπομπές, όπως τα «Με το κλειδί στο χέρι», «Κόντρες», «Βλας Μπακ», «Άλλα Κόλπα», «Με φόρα» και «Πάμε για άλλα» κ.ά.

Πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά «Οι Απαράδεκτοι» (1991 - 1993) μαζί με τους Γιάννη Μπέζο, Δήμητρα Παπαδοπούλου και Σπύρο Παπαδόπουλο.

Ο Βλάσσης Μπονάτσος «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή τα ξημερώματα της Πέμπτης 14 Οκτωβρίου 2004, από αποφρακτική οιδηματώδη λαρυγγίτιδα, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του, αλλά και όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα.

Βλάσσης Μπονάτσος: Η αιτία θανάτου του

Γύρω από τις φήμες για το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη, η κόρη του, Ζένια Μπονάτσου είχε μιλήσει για τον θάνατο του Βλάσση Μπονάτσου, σε τηλεοπτική συνέντευξή της, τον Νοέμβριο του 2018, στον Γρήγορη Αρναούτογλου, ξεκαθαρίζοντας ότι: «Με είχε πειράξει που ανέφεραν για τον πατέρα μου διάφορα. Για τις ουσίες... ότι παράτησε την οικογένειά του από επιλογή, αφήνοντας πίσω μόνες μια γυναίκα κι ένα παιδί... Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα... Ένιωσα την ανάγκη να βγω και να απαντήσω πολλές φορές, γιατί ο λόγος του θανάτου του ήταν καθαρά ένα κληρονομικά αγγειοοίδημα. Είναι αυτοάνοσο νόσημα, σπάνιο. Το έχω κι εγώ. Το έχω κληρονομήσει. Μπροστά μου πέθανε. Δεν έχει σχέση καμία άλλη ουσία».

Ενώ η σύζυγός του, Μάρθα Κουτουμάνου είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» ότι: «Ο Βλάσης είχε ένα σπάνιο νόσημα. Πολύ λίγοι το έχουν στην Ελλάδα... ζήτημα να είναι 20-50 άτομα... Είτε από στρες είτε από άλλους παράγοντες, πρήζονται τα χέρια και τα πόδια. Το τελευταίο βράδυ, που είχε πρηστεί στο πρόσωπο, είχε έρθει και ο αδελφός του στο σπίτι όμως εκείνος δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο. "Δεν μπορώ να με δει ο κόσμος έτσι”, έλεγε. Είχε μόλις χάσει και την εκπομπή στην τηλεόραση κι είχε στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Όταν συνέβη αυτό, ήταν βράδυ. 4 η ώρα τη νύχτα περίπου, κι έγινε πολύ γρήγορα... Είχα και το παιδί μπροστά επικράτησε πανικός. Είχα πάθει σοκ. Άργησε λίγο και το ασθενοφόρο... Όταν πια τον πήγαν στο νοσοκομείο, μας είπαν ότι ήταν νεκρός».

Ο θυελλώδης έρωτας με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Ο Βλάσσης Μπονάτσος υπήρξε ζευγάρι με την Αλίκη Βουγιουκλάκη με την οποία έζησε ένα θυελλώδη έρωτα. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί στη θεατρική παράσταση «Εβίτα» όπου συμπρωταγωνιστούσαν.

Ο Βλάσσης Μπονάτσος με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην πρωτοχρονιάτικη εκπομπή «Άλλα Κόλπα», που προβλήθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (1995) / Φωτογραφία: NDP

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στη θεατρική διαδρομή του Βλάσση Μπονάτσου, αλλά ήταν και η αρχή ενός μεγάλου έρωτα, ο οποίος απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης εκείνης της περιόδου.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν η απόλυτη σταρ της ελληνικής showbiz, ενώ ο νεότερός της Βλάσσης Μπονάτσος ήταν ένας αντισυμβατικός ροκάς με εκρηκτικό ταπεραμέντο, ένας συνδυασμός που δύσκολα θα περνούσε απαρατήρητος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής.

Η σχέση τους κράτησε περίπου έξι χρόνια (από το 1982 έως το 1987) και έγινε ένα από τα αγαπημένα θέματα των περιοδικών, με τις κοινές τους εμφανίσεις και την προσωπική τους ζωή να απασχολούν συχνά τον Τύπο.

Την περίοδο 1983-1984 οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά επί σκηνής στην παράσταση «Βίκτωρ Βικτώρια». Παρότι οι δυο τους αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους τελικά, η σχέση τους παρέμεινε ένα από τα πιο γνωστά κεφάλαια της προσωπικής ζωής του Βλάσση Μπονάτσου.

Βλάσσης Μπονάτσος: Ο γάμος με τη Μάρθα Κουτουμάνου και η κόρη του, Ζένια

Εκτός από την επαγγελματική του πορεία, η προσωπική ζωή του Βλάσση Μπονάτσου απασχόλησε αρκετές φορές τη δημοσιότητα. Έπειτα από τη σχέση του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ένας άλλος σημαντικός σταθμός της ζωής του καλλιτέχνη ήταν η σχέση και ο γάμος του με τη Μάρθα Κουτουμάνου, κόρη της δημοφιλούς ηθοποιού Ζωής Λάσκαρη.

Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και απέκτησαν μία κόρη, τη Ζένια. Η πατρότητα αποτέλεσε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του Βλάσση Μπονάτσου, το πιο σημαντικό της ζωής του.

H Zένια Μπονάτσου σήμερα / Instagram.com

Παρότι ο Βλάσσης Μπονάτσος ήταν ένα πολύ αγαπητό δημόσιο πρόσωπο για πολλά χρόνια, εκείνος υπήρξε ιδιαίτερα προστατευτικός με τις προσωπικές και οικογενειακές στιγμές του.

Η κόρη του, Ζένια Μπονάτσου γεννήθηκε το 1997 και βαφτίστηκε Ζωή- Ελένη, αποκτώντας το όνομα της γιαγιάς της, Ζωής Λάσκαρη. Σπούδασε υποκριτική και έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό από τη συμμετοχή της το 2020 στο show τραγουδιού J2US, με παρτενέρ τον τραγουδιστή Βαγγέλη Κακουριώτη.

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα