Στιγμιότυπα από τις μοναδικές στιγμές που περνάει με τον πέντε μηνών γιο της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ελίζαμπεθ Ελέτσι.

Η δημοσιογράφος και πρώην παίκτρια του Survivor δημοσίευσε στην προσωπική της σελίδα στο Instagram δύο φωτογραφίες.

Στη μία ο μοναχογιός της μπουσούλαγε και στην άλλη τον κρατούσε στην αγκαλιά της.

Η Ελίζαμπεθ προσπαθεί όσο μπορεί να “χορτάσει” το μοναχοπαίδι της και νιώθει ευγνώμων που πλέον το κρατά στην αγκαλιά της.

Η ίδια, όπως έχει εξομολογηθεί πέρασε δύσκολες στιγμές καθώς κυοφορούσε δίδυμα, έχασε το ένα και ο γιος της γεννήθηκε μόλις στην 31η εβδομάδα κύησης, και της τον έφεραν μέσα σε ένα σακουλάκι.

«Ο Ευθύμης βγήκε με εξωσωματική, γιατί κάναμε πολλές προσπάθειες με τον Νεκτάριο για να μείνω έγκυος, που τελικά δεν ευδοκίμησαν. Ο Ευθύμης ήταν η πέμπτη εξωσωματική μου και ήταν η περίοδος που πραγματικά χαλάρωσα. Την πρώτη φορά η εξωσωματική πέτυχε, αλλά το έχασα στους 2,5 μήνες. ίδα το μωράκι μου τυλιγμένο σε σακουλάκι. Στην αρχή έπαθα σοκ. Με το που τον αγκάλιασα ένιωσα αυτή τη ζεστασιά και τη χαρά. Γεννήθηκε φυσιολογικά, μέσα σε μισή ώρα, χωρίς επισκληρίδιο, αλλά όταν είδα αυτή την εικόνα ρώτησα “Γιατί μου τον δίνετε έτσι; Θα μείνει στο σακουλάκι;”. Μου είπαν ότι θα πήγαινε σε θερμοκοιτίδα αλλά με διαβεβαίωσαν ότι ήταν καλά στην υγεία του» είχε πει πριν από λίγους μήνες η δημοσιογράφος στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Η ίδια στην ίδια εκπομπή, περιέγραψε και το δύσκολο ταξίδι των εξωσωματικών.

Ο δρόμος της εγκυμοσύνης μου δεν ήταν και τόσο ρόδινος. Όλα ξεκίνησαν από τις 20 Φλεβάρη, που ήμουν 17 εβδομάδων. Είχα δίδυμη κύηση και είχα πάει για έναν απλό υπέρηχο.

Ήμουν στο Ιασώ και μου λέει ο γυναικολόγος μου “Ελίζαμπεθ, έχουν σπάσει τα νερά της μικρής”. Έχω ένα αγόρι και είχα και ένα κορίτσι, σε διαφορετικούς σάκους. Έχασα πάρα πολύ αμνιακό υγρό. Μετά μου λέει “Δεν θα πας σπίτι. Θα πρέπει να νοσηλευτείς οπωσδήποτε, θα μείνεις μήνες“» εξομολογήθηκε.





