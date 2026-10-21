GNTM: Η αποχώρηση της Ανθής και τα δάκρυα στο πλατό

Μια από τις πιο συγκινητικές και ανατρεπτικές βραδιές παρακολουθήσαμε στο GNTM, καθώς η Ανθή ήταν εκείνη που τελικά δεν κατάφερε να παραμείνει στον διαγωνισμό μόδας.

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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε στη δύσκολη θέση να ανακοινώσει ποιος μένει και ποιος φεύγει από την τριάδα με τις λιγότερο καλές προσπάθειες. Bottom 3 ήταν απόψε η Ανθή, ο Μάνος και ο Γιώργος

Mάνος, Ανθή, Γιώργος στις χειρότερες προσπάθειες της βραδιάς

Η Ηλιάνα είπε στον Γιώργο γρήγορα ότι έχει ακόμα μία ευκαιρία στο GNTM. Απευθυνόμενη στον Μάνο και την Ανθή, η κριτής επεσήμανε πως είχαν τις πιο αδύναμες φωτογραφίες της δοκιμασίας, τονίζοντας ωστόσο ότι κάποιος τους το ήθελε λίγο περισσότερο και είχε δουλέψει σκληρά γι' αυτό.

Τελικά, το «εισιτήριο» για την παραμονή στο GNTM δόθηκε στον Μάνο, με την Ανθή να αποδέχεται το αποτέλεσμα με αξιοπρέπεια, παρά το γεγονός ότι η ίδια γνώριζε πως η λήψη της δεν ήταν η καλύτερη.

«Στεναχωριέμαι που ήσουν τόσο σίγουρη και που όντως ήξερες ότι δεν ήταν καλό» είπε η Ηλιάνα, με την Ανθή να απαντά συγκινημένη: «Ήξερα. Δυστυχώς ήξερα... Πάρα πολύ [πρέπει να δουλέψω]. Σίγουρα θα δουλέψω. Θα πάρω ό,τι μου μάθατε. Ακόμα και σε αυτό το σύντομο ταξίδι θα τα κάνω πράξη. Θα σας κάνω περήφανους έστω εκεί έξω!»



Παρά τη στεναχώρια της, η Ανθή κράτησε ψηλά το κεφάλι και αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της με χαμόγελο, δηλώνοντας συνειδητοποιημένη:

«Φεύγω αλλά φεύγω με ψηλά το κεφάλι. Φεύγω συνειδητοποιημένη ότι, ξέρεις κάτι; Προσπάθησα. Σίγουρα μπορούσα να δώσω παραπάνω, αλλά τίποτα παραπάνω. Μπορώ να τα δείξω και έξω και να δουλέψω κιόλας έξω για να τα πάω πολύ καλύτερα. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα, ήταν μια αξέχαστη εμπειρία!»

Οι συμπαίκτες της τη χαρακτήρισαν «αγγελάκι» και «ακατέργαστο διαμαντάκι», εκφράζοντας τη λύπη τους που δεν πρόλαβαν να δουν την περαιτέρω εξέλιξή της στο παιχνίδι, ενώ η ίδια ευχήθηκε σε όλους τα καλύτερα για τη συνέχεια του ταξιδιού τους στο GNTM.