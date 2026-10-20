Φοιτητές έστησαν σκηνές στο Σύνταγμα - Νέο διήμερο κινητοποιήσεων

Διαμαρτυρίες και στη Θεσσαλονίκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.26 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 20/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.700.000 ευρώ
20.10.26 , 22:13 Ο Ράμα βλέπει τη Ρωσία πίσω από τις αραχές, αλλά δε βλέπει τη διαφθορά
20.10.26 , 22:09 Βίκυ Σταυροπούλου: Η ηλικία, το διαζύγιο, ο έρωτας και η κόρη της, Δανάη
20.10.26 , 21:58 Κλήρωση Eurojackpot 20/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 18.000.000 ευρώ
20.10.26 , 21:54 Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Δρακόντεια τα μέτρα της ΕΛΑΣ στην Αθήνα
20.10.26 , 21:50 GNTM: «Δεν κάνουμε θέατρο!» – Η Σταυρούλα Χ. ξεσπά στη φωτογράφιση!
20.10.26 , 21:44 Η Βουλή της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Ελληνική αντίδραση
20.10.26 , 21:30 GNTM: Το σημερινό concept και το μεγάλο αβαντάζ του Ζαν
20.10.26 , 21:25 Σε εγρήγορση η κυβέρνηση για ταραχές και στην Αθήνα
20.10.26 , 21:04 Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Η ηλικία, ο ζωγράφος πατέρας και ο γάμος με τον Γ.Δερβίση
20.10.26 , 21:00 Star Tech: Ο Γεώργιος Γουλτίδης, μιλάει για τον αγώνα της αυτο-ενδυνάμωσης
20.10.26 , 20:38 Το Star στη Γαλλία: Ζητάνε να κατέβει ο Στρατός στους δρόμους!
20.10.26 , 20:36 Οκτώ ημέρες συνεχών διαδηλώσεων στα Τίρανα - Υπό πίεση ο Ράμα
20.10.26 , 20:07 Συναγερμός στην Πετρούπολη: «Εισβολή» αγριογούρουνων σε πολυκατοικία
20.10.26 , 19:55 Φοιτητές έστησαν σκηνές στο Σύνταγμα - Νέο διήμερο κινητοποιήσεων
Ηλίας Βρεττός: Για camping στον Όλυμπο με την 6 μηνών έγκυο σύζυγό του
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του
Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν - Αυξημένα μέτρα από την ΕΛΑΣ
Τριπλή πληρωμή για συνταξιούχους: Πότε πιστώνονται συντάξεις & τα 400 ευρώ
Σαχάρα Ρέι: Πέθανε στα 34 της η πρώην σύντροφος του Τζάστιν Μπίμπερ
Κλήρωση Eurojackpot 20/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 18.000.000 ευρώ
Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Η ηλικία, ο ζωγράφος πατέρας και ο γάμος με τον Γ.Δερβίση
Αθηνά Ωνάση: Η ζωή της τελευταίας κληρονόμου του Αριστοτέλη Ωνάση
Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η πρεμιέρα του Maestro και η νέα του ταινία
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (20/10/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με σκηνές διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα και στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, φοιτητές προετοιμάζονται για το αυριανό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με το κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγαση.

Περισσότερες από 20 σκηνές στήθηκαν στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, σε μια συμβολική κινητοποίηση με στόχο να αναδειχθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην καθημερινότητά τους. Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι οι συμμετέχοντες θα παραμείνουν στον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Το Star στη Γαλλία: Ζητάνε να κατέβει ο Στρατός στους δρόμους!

Στο σημείο πραγματοποιούνται ομιλίες φοιτητών, ενώ μουσικά συγκροτήματα δίνουν τον δικό τους τόνο στη διαμαρτυρία. Παράλληλα, αρκετοί πολίτες περνούν από την πλατεία, συζητούν με τους φοιτητές και ενημερώνονται για τα αιτήματά τους.

Φοιτητές έστησαν σκηνές στο Σύνταγμα - Νέο διήμερο κινητοποιήσεων

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος διαβίωσης, καθώς και η εξασφάλιση προσιτής φοιτητικής στέγης. Όπως επισημαίνουν οι φοιτητές, τα έξοδα της καθημερινότητας επιβαρύνουν τόσο τους ίδιους όσο και τις οικογένειές τους, καθιστώντας ολοένα δυσκολότερη τη συνέχιση των σπουδών τους.

Η κινητοποίηση στο Σύνταγμα αποτελεί προπομπό του αυριανού πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, με το ραντεβού στην Αθήνα να έχει δοθεί για τις 12:00 στα Προπύλαια. Η συμμετοχή αναμένεται να είναι μεγάλη, με μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να ενώνουν τις φωνές τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην εκπαίδευση.

Οκτώ ημέρες συνεχών διαδηλώσεων στα Τίρανα - Υπό πίεση ο Ράμα

Διαμαρτυρίες και στη Θεσσαλονίκη

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στη Θεσσαλονίκη, όπου από τις 20:00 φοιτητές συγκεντρώθηκαν στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και έστησαν περισσότερες από 20 σκηνές, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών.

Με κεντρικό σύνθημα το ερώτημα «Πώς θα είναι η φοιτητική στέγη στην Ελλάδα του 2030», οι φοιτητές επιχειρούν να αναδείξουν τις ελλείψεις στις φοιτητικές εστίες. Όπως καταγγέλλουν, οι διαθέσιμες θέσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, ενώ οι υποδομές σε αρκετές εστίες παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα.

Φοιτητές έστησαν σκηνές στο Σύνταγμα - Νέο διήμερο κινητοποιήσεων

Στο αυριανό συλλαλητήριο, το οποίο στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί για τις 11:30, με σημείο συγκέντρωσης το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί αναμένεται να ζητήσουν αυξημένη κρατική χρηματοδότηση, αναβάθμιση των υποδομών, δημιουργία περισσότερων φοιτητικών εστιών και προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Οι φοιτητές υπογραμμίζουν ότι απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαμονής και σπουδών.

Τέλος, σύμφωνα με την ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από τις 09:00 και μέχρι την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου θα παραμείνουν κλειστοί πέντε σταθμοί του μετρό, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τις μετακινήσεις στο κέντρο της πόλης.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
 |
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ Κλήρωση 20/10/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 20/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.700.000 ευρώ
Eurojackpot Κλήρωση 20/10/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 20/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 18.000.000 ευρώ
Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: Δρακόντεια Τα Μέτρα Της ΕΛΑΣ
Ελλαδα
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Δρακόντεια τα μέτρα της ΕΛΑΣ στην Αθήνα
Αγριογούρουνα Στην Πετρούπολη: Επιχείρηση Στην Οδό Πίνδου
Ελλαδα
Συναγερμός στην Πετρούπολη: «Εισβολή» αγριογούρουνων σε πολυκατοικία
Δίκη Τέμπη: «Έλεγαν Ψέματα Για Να Μην Χάνουν Έσοδα»
Ελλαδα
Δίκη Τέμπη: «Έλεγαν ψέματα για να μην χάνουν έσοδα»
Καλύτεροι Χειμερινοί Προορισμοί Στην Πελοπόννησο
Ελλαδα
Οι καλύτεροι χειμερινοί προορισμοί στην Πελοπόννησο για το 2026
Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: Ο Δράστης Θέλει Να Σπάσει Τα Ισόβια
Ελλαδα
Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: Στον Άρειο Πάγο για να «σπάσει» τα ισόβια ο δράστης
Απεργία 21/10: 3.000 Αστυνομικοί Στην Αθήνα Για Τις Πορείες
Ελλαδα
Απεργία 21/10: Στήνονται οι πρώτες σκηνές - Επί ποδός 3.000 αστυνομικοί
Βούλα: Kατάληψη Του Λυκείου Υπέρ Του Γυμναστή
Ελλαδα
Βούλα: Κατάληψη Λυκείου υπέρ του καθηγητή που καταγγέλλεται για παρενόχληση
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top