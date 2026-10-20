Με σκηνές διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα και στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, φοιτητές προετοιμάζονται για το αυριανό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με το κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγαση.

Περισσότερες από 20 σκηνές στήθηκαν στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, σε μια συμβολική κινητοποίηση με στόχο να αναδειχθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην καθημερινότητά τους. Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι οι συμμετέχοντες θα παραμείνουν στον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Στο σημείο πραγματοποιούνται ομιλίες φοιτητών, ενώ μουσικά συγκροτήματα δίνουν τον δικό τους τόνο στη διαμαρτυρία. Παράλληλα, αρκετοί πολίτες περνούν από την πλατεία, συζητούν με τους φοιτητές και ενημερώνονται για τα αιτήματά τους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος διαβίωσης, καθώς και η εξασφάλιση προσιτής φοιτητικής στέγης. Όπως επισημαίνουν οι φοιτητές, τα έξοδα της καθημερινότητας επιβαρύνουν τόσο τους ίδιους όσο και τις οικογένειές τους, καθιστώντας ολοένα δυσκολότερη τη συνέχιση των σπουδών τους.

Η κινητοποίηση στο Σύνταγμα αποτελεί προπομπό του αυριανού πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, με το ραντεβού στην Αθήνα να έχει δοθεί για τις 12:00 στα Προπύλαια. Η συμμετοχή αναμένεται να είναι μεγάλη, με μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να ενώνουν τις φωνές τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην εκπαίδευση.

Διαμαρτυρίες και στη Θεσσαλονίκη

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στη Θεσσαλονίκη, όπου από τις 20:00 φοιτητές συγκεντρώθηκαν στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και έστησαν περισσότερες από 20 σκηνές, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών.

Με κεντρικό σύνθημα το ερώτημα «Πώς θα είναι η φοιτητική στέγη στην Ελλάδα του 2030», οι φοιτητές επιχειρούν να αναδείξουν τις ελλείψεις στις φοιτητικές εστίες. Όπως καταγγέλλουν, οι διαθέσιμες θέσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, ενώ οι υποδομές σε αρκετές εστίες παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα.

Στο αυριανό συλλαλητήριο, το οποίο στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί για τις 11:30, με σημείο συγκέντρωσης το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί αναμένεται να ζητήσουν αυξημένη κρατική χρηματοδότηση, αναβάθμιση των υποδομών, δημιουργία περισσότερων φοιτητικών εστιών και προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Οι φοιτητές υπογραμμίζουν ότι απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαμονής και σπουδών.

Τέλος, σύμφωνα με την ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από τις 09:00 και μέχρι την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου θα παραμείνουν κλειστοί πέντε σταθμοί του μετρό, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τις μετακινήσεις στο κέντρο της πόλης.

