Συναγερμός στις αρχές ασφαλείας, με φόντο τις επεισοδιακές διαδηλώσεις που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στη Γαλλία και την Αλβανία. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στρέφεται στα αυριανά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μαζικά, καθώς φοιτητές, εκπαιδευτικοί και μαθητές κατεβαίνουν στους δρόμους, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες στη δημόσια εκπαίδευση. 3.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται στους δρόμους της Αθήνας.

Στην πρωτεύουσα, οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και θα κινηθούν προς το Σύνταγμα μέσω της οδού Σταδίου, με την Τροχαία να προχωρά σε σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι δρόμοι θα κλείνουν ανάλογα με την πορεία των διαδηλωτών.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, στις 11:30, στο άγαλμα του Βενιζέλου, και στην Πάτρα, στις 10:30 το πρωί, στην πλατεία Γεωργίου.

Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, κάλυψη των κενών, ασφαλή σχολεία και ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης.

Επιχειρησιακός σχεδιασμός και δρακόντεια μέτρα της ΕΛΑΣ

Η προσέλευση του κόσμου αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη και η Αστυνομία έχει λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει προληπτικούς ελέγχους πριν από την προσέγγιση των πολιτών στον χώρο των συγκεντρώσεων, με στόχο να αποτραπεί η μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων.

Όμως, αυτές οι συγκεντρώσεις διαφέρουν, καθώς ανάμεσα σε αυτούς που θα συμμετάσχουν θα είναι και μαθητές με τους γονείς τους, και η αντιμετώπιση είναι διαφορετικές. Η εντολή της ηγεσίας, πάντως, είναι ξεκάθαρη και αυστηρή: καμία ανοχή σε όσους επιχειρήσουν να προκαλέσουν επεισόδια.

Συμβολικές σκηνές και αιτήματα για τη στέγαση στο Ηράκλειο Κρήτης

Κινητοποιήσεις καταγράφονται, ωστόσο, και στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου φοιτητές από ολόκληρο το νησί πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το νέο κτίριο της Περιφέρειας, στήνοντας συμβολικά σκηνές για να αναδείξουν τα οξυμένα προβλήματα στέγασης και μεταφορών.

Την ίδια ώρα, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος «σαρώνει» το διαδίκτυο, αναζητώντας ομάδες και άτομα που επιδίδονται σε ρητορική μίσους. Ανάμεσα στα βίντεο που έχουν εντοπιστεί και ελέγχονται είναι και ένα από τη νεολαία Πτολεμαΐδας, στο οποίο άτομα επιχειρούν να πυροδοτήσουν την ένταση.



