Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Δρακόντεια τα μέτρα της ΕΛΑΣ στην Αθήνα

3.000 αστυνομικοί στους δρόμους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.26 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 20/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.700.000 ευρώ
20.10.26 , 22:13 Ο Ράμα βλέπει τη Ρωσία πίσω από τις αραχές, αλλά δε βλέπει τη διαφθορά
20.10.26 , 22:09 Βίκυ Σταυροπούλου: Η ηλικία, το διαζύγιο, ο έρωτας και η κόρη της, Δανάη
20.10.26 , 21:58 Κλήρωση Eurojackpot 20/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 18.000.000 ευρώ
20.10.26 , 21:54 Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Δρακόντεια τα μέτρα της ΕΛΑΣ στην Αθήνα
20.10.26 , 21:50 GNTM: «Δεν κάνουμε θέατρο!» – Η Σταυρούλα Χ. ξεσπά στη φωτογράφιση!
20.10.26 , 21:44 Η Βουλή της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Ελληνική αντίδραση
20.10.26 , 21:30 GNTM: Το σημερινό concept και το μεγάλο αβαντάζ του Ζαν
20.10.26 , 21:25 Σε εγρήγορση η κυβέρνηση για ταραχές και στην Αθήνα
20.10.26 , 21:04 Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Η ηλικία, ο ζωγράφος πατέρας και ο γάμος με τον Γ.Δερβίση
20.10.26 , 21:00 Star Tech: Ο Γεώργιος Γουλτίδης, μιλάει για τον αγώνα της αυτο-ενδυνάμωσης
20.10.26 , 20:38 Το Star στη Γαλλία: Ζητάνε να κατέβει ο Στρατός στους δρόμους!
20.10.26 , 20:36 Οκτώ ημέρες συνεχών διαδηλώσεων στα Τίρανα - Υπό πίεση ο Ράμα
20.10.26 , 20:07 Συναγερμός στην Πετρούπολη: «Εισβολή» αγριογούρουνων σε πολυκατοικία
20.10.26 , 19:55 Φοιτητές έστησαν σκηνές στο Σύνταγμα - Νέο διήμερο κινητοποιήσεων
Ηλίας Βρεττός: Για camping στον Όλυμπο με την 6 μηνών έγκυο σύζυγό του
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του
Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν - Αυξημένα μέτρα από την ΕΛΑΣ
Τριπλή πληρωμή για συνταξιούχους: Πότε πιστώνονται συντάξεις & τα 400 ευρώ
Σαχάρα Ρέι: Πέθανε στα 34 της η πρώην σύντροφος του Τζάστιν Μπίμπερ
Κλήρωση Eurojackpot 20/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 18.000.000 ευρώ
Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Η ηλικία, ο ζωγράφος πατέρας και ο γάμος με τον Γ.Δερβίση
Αθηνά Ωνάση: Η ζωή της τελευταίας κληρονόμου του Αριστοτέλη Ωνάση
Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η πρεμιέρα του Maestro και η νέα του ταινία
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (20/10/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στις αρχές ασφαλείας λόγω των πανεκπαιδευτικών συλλαλητηρίων σε όλη τη χώρα, με 3.000 αστυνομικούς στην Αθήνα.
  • Διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν στα Προπύλαια και θα κινηθούν προς το Σύνταγμα, με σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
  • Αιτήματα περιλαμβάνουν αυξήσεις μισθών, κάλυψη κενών και ασφαλή σχολεία.
  • Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από την ΕΛΑΣ, με προληπτικούς ελέγχους για αποτροπή επεισοδίων.
  • Κινητοποιήσεις και στο Ηράκλειο Κρήτης για προβλήματα στέγασης και μεταφορών.

Συναγερμός στις αρχές ασφαλείας, με φόντο τις επεισοδιακές διαδηλώσεις που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στη Γαλλία και την Αλβανία. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στρέφεται στα αυριανά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μαζικά, καθώς φοιτητές, εκπαιδευτικοί και μαθητές κατεβαίνουν στους δρόμους, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες στη δημόσια εκπαίδευση. 3.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται στους δρόμους της Αθήνας.

Στην πρωτεύουσα, οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και θα κινηθούν προς το Σύνταγμα μέσω της οδού Σταδίου, με την Τροχαία να προχωρά σε σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι δρόμοι θα κλείνουν ανάλογα με την πορεία των διαδηλωτών.

Οκτώ ημέρες συνεχών διαδηλώσεων στα Τίρανα - Υπό πίεση ο Ράμα

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, στις 11:30, στο άγαλμα του Βενιζέλου, και στην Πάτρα, στις 10:30 το πρωί, στην πλατεία Γεωργίου.

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Δρακόντεια τα μέτρα της ΕΛΑΣ στην Αθήνα

Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, κάλυψη των κενών, ασφαλή σχολεία και ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. 

Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν - Αυξημένα μέτρα από την ΕΛΑΣ

Επιχειρησιακός σχεδιασμός και δρακόντεια μέτρα της ΕΛΑΣ

Η προσέλευση του κόσμου αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη και η Αστυνομία έχει λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει προληπτικούς ελέγχους πριν από την προσέγγιση των πολιτών στον χώρο των συγκεντρώσεων, με στόχο να αποτραπεί η μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων.

Όμως, αυτές οι συγκεντρώσεις διαφέρουν, καθώς ανάμεσα σε αυτούς που θα συμμετάσχουν θα είναι και μαθητές με τους γονείς τους, και η αντιμετώπιση είναι διαφορετικές. Η εντολή της ηγεσίας, πάντως, είναι ξεκάθαρη και αυστηρή: καμία ανοχή σε όσους επιχειρήσουν να προκαλέσουν επεισόδια.

Απεργία 21/10: Στήνονται οι πρώτες σκηνές - Επί ποδός 3.000 αστυνομικοί

Συμβολικές σκηνές και αιτήματα για τη στέγαση στο Ηράκλειο Κρήτης

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Δρακόντεια τα μέτρα της ΕΛΑΣ στην Αθήνα

Κινητοποιήσεις καταγράφονται, ωστόσο, και στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου φοιτητές από ολόκληρο το νησί πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το νέο κτίριο της Περιφέρειας, στήνοντας συμβολικά σκηνές για να αναδείξουν τα οξυμένα προβλήματα στέγασης και μεταφορών.

Την ίδια ώρα, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος «σαρώνει» το διαδίκτυο, αναζητώντας ομάδες και άτομα που επιδίδονται σε ρητορική μίσους. Ανάμεσα στα βίντεο που έχουν εντοπιστεί και ελέγχονται είναι και ένα από τη νεολαία Πτολεμαΐδας, στο οποίο άτομα επιχειρούν να πυροδοτήσουν την ένταση.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
 |
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
 |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 |
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ Κλήρωση 20/10/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 20/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.700.000 ευρώ
Eurojackpot Κλήρωση 20/10/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 20/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 18.000.000 ευρώ
Αγριογούρουνα Στην Πετρούπολη: Επιχείρηση Στην Οδό Πίνδου
Ελλαδα
Συναγερμός στην Πετρούπολη: «Εισβολή» αγριογούρουνων σε πολυκατοικία
Φοιτητές Έστησαν Σκηνές Στο Σύνταγμα
Ελλαδα
Φοιτητές έστησαν σκηνές στο Σύνταγμα - Νέο διήμερο κινητοποιήσεων
Δίκη Τέμπη: «Έλεγαν Ψέματα Για Να Μην Χάνουν Έσοδα»
Ελλαδα
Δίκη Τέμπη: «Έλεγαν ψέματα για να μην χάνουν έσοδα»
Καλύτεροι Χειμερινοί Προορισμοί Στην Πελοπόννησο
Ελλαδα
Οι καλύτεροι χειμερινοί προορισμοί στην Πελοπόννησο για το 2026
Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: Ο Δράστης Θέλει Να Σπάσει Τα Ισόβια
Ελλαδα
Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: Στον Άρειο Πάγο για να «σπάσει» τα ισόβια ο δράστης
Απεργία 21/10: 3.000 Αστυνομικοί Στην Αθήνα Για Τις Πορείες
Ελλαδα
Απεργία 21/10: Στήνονται οι πρώτες σκηνές - Επί ποδός 3.000 αστυνομικοί
Βούλα: Kατάληψη Του Λυκείου Υπέρ Του Γυμναστή
Ελλαδα
Βούλα: Κατάληψη Λυκείου υπέρ του καθηγητή που καταγγέλλεται για παρενόχληση
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top