Σαχάρα Ρέι: Πέθανε στα 34 της η πρώην σύντροφος του Τζάστιν Μπίμπερ

Η ζωή και η καριέρα της Σαχάρα Ρέι

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Την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 34 ετών άφησε η Σαχάρα Ρέι (Sahara Ray), βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της, τους οικείους της αλλά και τον χώρο της μόδας.

Η Αυστραλή σχεδιάστρια μαγιό, μοντέλο και δημοφιλής προσωπικότητα των social media έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου από το αμερικανικό μέσο TMZ, έπειτα από επικοινωνία με τους δικούς της ανθρώπους, οι οποίοι ανέφεραν συντετριμμένοι: «Έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ, στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της. Ήταν τόσο αγαπητή».

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια του θανάτου της δεν έχουν επισήμως επιβεβαιωθεί.

 

Η διαδρομή στη μόδα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και η μητρότητα

Κόρη του γνωστού Αυστραλού σέρφερ Τόνι Ρέι, η Σαχάρα μεγάλωσε ανάμεσα σε Αυστραλία, Καλιφόρνια και Χαβάη, αναπτύσσοντας από μικρή ηλικία μια στενή σχέση με τη θάλασσα. Αυτές οι εικόνες την οδήγησαν αργότερα στη δημιουργία του δικού της brand μαγιό, με την επωνυμία Sahara Ray Swim, ενώ παράλληλα διέγραφε επιτυχημένη πορεία στο μόντελινγκ.

Το όνομά της βρέθηκε στο επίκεντρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης το 2016, όταν εθεάθη σε διακοπές στη Χαβάη με τον Τζάστιν Μπίμπερ, με τον οποίο διατηρούσε σχέση. Στο παρελθόν υπήρξε επίσης ζευγάρι με τον Αυστραλό τραγουδιστή Κόντι Σίμπσον.

Η 34χρονη είχε βιώσει πρόσφατα και την απόλυτη ευτυχία της μητρότητας, καθώς μέσα στο 2026 έφερε στον κόσμο την κόρη της, Snow.

Η μάχη με τη σπάνια νευρολογική διαταραχή

Το 2024, η Σαχάρα Ρέι είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σοβαρή περιπέτεια που περνούσε με την υγεία της. Συγκεκριμένα, είχε διαγνωστεί με το σύνδρομο Guillain-Barré —μια σπάνια νευρολογική πάθηση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα περιφερικά νεύρα— το οποίο της είχε προκαλέσει μερική παράλυση και σοβαρές κινητικές δυσκολίες, έπειτα από ένα τροχαίο ατύχημα.

Παρά την επιβαρυμένη κατάστασή της τα τελευταία χρόνια, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη σύνδεση της πάθησης αυτής με τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου της.

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