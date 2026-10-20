Θρίλερ στη Σίφνο: Ψαράς βρήκε σορό άνδρα στον όρμο Βαθύ

Έρευνες για την ταυτοποίησή του

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΡΧΕΙΟΥ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στη Σίφνο λόγω εύρεσης σορού άνδρα στον όρμο Βαθύ.
  • Η σορός ανασύρθηκε από περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκε στο λιμάνι.
  • Ασθενοφόρο παρέλαβε τη σορό για διακομιδή στο Κέντρο Υγείας Σίφνου.
  • Δεν έχει ταυτοποιηθεί ο άνδρας και οι συνθήκες θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστες.
  • Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από τις αρχές.

Συναγερμός σήμανε στη Σίφνο την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, όταν ένας ψαράς εντόπισε τη σορό ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βαθύ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, περιπολικό σκάφος ανέλαβε την ανάσυρση της σορού από τη θάλασσα και τη μεταφορά της στο λιμάνι της Σίφνου. Εκεί, την παρέλαβε ασθενοφόρο, προκειμένου να διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ταυτοποιηθεί ο άτυχος άνδρας, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη θάλασσα. Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές.


 

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