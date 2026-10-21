Η Μπέσσυ Μάλφα έστειλε σαφές μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται δημόσια, δηλώνοντας ότι δεν θέλει να ορίζεται από τίτλους που τη συνδέουν με την οικογένειά της. Η ηθοποιός μίλησε την Τετάρτη στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! της Σίσσυς Χρηστίδου, όπου αναφέρθηκε τόσο στις κόρες της, τις Σκιαδαρέσες, όσο και στον ρόλο της στη σειρά του Mega, Κάμπινγκ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συζήτηση έφτασε στην πορεία των παιδιών της, Όλγας και Νίκης, και στη μουσική που έχουν παρουσιάσει ως Σκιαδαρέσες. Όταν ρωτήθηκε ποιο τραγούδι τους ξεχωρίζει, απάντησε: «Μου αρέσει η Θάλασσα και συγκεκριμένα η Θάλασσα 2».

Με αφορμή αυτή τη συζήτηση, η Μπέσσυ Μάλφα στάθηκε στη συνήθεια να αποδίδονται ταυτότητες και χαρακτηρισμοί στους ανθρώπους με βάση τις οικογενειακές τους σχέσεις και όχι την προσωπική τους διαδρομή.

Η δήλωση της Μπέσσυ Μάλφα για τους τίτλους

Η ηθοποιός διατύπωσε χωρίς περιστροφές την ενόχλησή της για τις προσφωνήσεις που επανέρχονται συχνά σε συνεντεύξεις και δημοσιεύματα. Όπως είπε: «Πόσο ανόητο είναι να έχουμε τίτλους. Έτσι νομίζω και νομίζω και τα κορίτσια. Είμαι η γυναίκα του Σκιαδαρέση, είμαι η μαμά των κοριτσιών... Είμαι, αλλά είμαι η Μπέσσυ ρε παιδιά. Θυμηθείτε το λιγάκι. Και στις συνεντεύξεις σας. Δεν είμαι κανενός».

Τι είπε για τις Σκιαδαρέσες και τη στήριξη στα παιδιά

Η Μπέσσυ Μάλφα μίλησε εκτενώς για τη σχέση της με τη δουλειά των παιδιών της, υπογραμμίζοντας ότι χαίρεται για τη διαδρομή που έχουν χαράξει μόνες τους. Όπως είπε: «Μου αρέσει αυτό που κάνουν, είμαι δεν είμαι μητέρα τους. Χαίρομαι που διάλεξαν η φωνή τους να είναι αυτή. Εμείς δεν τα στηρίζουμε. Ποια είναι η πραγματική στήριξη; Η ρίζα του να πιστεύεις στα παιδιά σου. Δηλαδή, ό,τι κάνουν το κάνουν μόνες τους, αλλά απενοχοποιούν και αυτό το "δεν χρειάζομαι τον γονιό μου, πρέπει να το αμφισβητήσω". Πρέπει, εννοείται ότι πρέπει να πάρεις τον δικό σου δρόμο, αλλά αν είσαι χαλαρός και έχεις χιούμορ και έχεις και καλές ρίζες και κυρίως παιδεία, τότε μπορείς να κάνεις πράγματα».

Η ηθοποιός εξήγησε πώς προσεγγίζει το περιεχόμενο των στίχων των παιδιών της και γιατί αισθάνεται ότι την εκφράζουν. Όταν ρωτήθηκε για τα βιώματα που περιγράφονται στα τραγούδια τους, απάντησε: «Έχουν σπουδάσει μουσική, θέατρο και χορό τα παιδιά. Έχει σημασία να μπορείς να νιώθεις τις ανάγκες τις συμπαντικές, τι συμβαίνει γύρω σου, να ακούς. Αυτό που λες, δεν δημαίνει ότι το έχεις περάσει ο ίδιος, αλλά αυτό που έχεις ακούσει... αν μου μιλήσεις και μου πεις μια ιστορία σου, εμένα, λόγω των σχολών που τελείωσα, γίνεται σαν χαρακιά μέσα μου. Σε ακούω, σε καταλαβαίνω, ενσυναίσθηση λέγεται αυτό».