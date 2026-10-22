Cash or Trash: Προσφορές στα ύψη για τη «Μήδεια» της Μαρίας Κάλλας!

Δείτε ένα ακόμα συναρπαστικό επεισόδιο σήμερα Πέμπτη στις 17:20 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 22 Οκτωβρίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται νέους πωλητές στο Cash or Trash, με αντικείμενα όπως αφίσα της Μαρίας Κάλλας από το 1961.
  • Η Ιόλη Χιωτίνη χαρακτηρίζει τα αντικείμενα του Φώντα «βαρετά», δημιουργώντας ένταση στην δημοπρασία.
  • Η νέα σεζόν φέρνει εκπλήξεις, όπως ειδικές κάρτες για τιμές εκκίνησης και σχολιασμούς από αγοραστές.
  • Δύο νέοι αγοραστές, Γιώργος Φλαμπούρης και Γιάννης Καρβουτζής, προσπαθούν να αλλάξουν τις ισορροπίες στην αγορά.
  • Το Cash or Trash αποκαλύπτει την αξία κρυμμένων θησαυρών και προσφέρει ευκαιρίες για κέρδη στους συμμετέχοντες.

Σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Cash or Trash: Προσφορές στα ύψη για τη «Μήδεια» της Μαρίας Κάλλας!

Ο Φώντας φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash αντικείμενα με την υπογραφή Piretti, μια επωνυμία που ηχεί σαν ποίημα στα αυτιά ορισμένων αγοραστών. Στο δωμάτιο δημοπρασίας, ωστόσο, μια έκπληξη περιμένει τον πωλητή, καθώς η Ιόλη Χιωτίνη χαρακτηρίζει τα αντικείμενά του «βαρετά»! Θα καταφέρει ο Φώντας να της αλλάξει γνώμη, αλλά και να κερδίσει το ενδιαφέρον των υπόλοιπων αγοραστών;

Cash or Trash: Εντυπωσίασε η πορσελάνινη Μαρία Αντουανέτα - Πουλήθηκε;

Μια από τις πιο δυνατές δημοπρασίες του Cash Or Trash είναι αφιερωμένη σε μία από τις σπουδαιότερες ελληνικές φωνές της όπερας! Μια αφίσα της Μαρίας Κάλλας από την ιστορική παράσταση της Μήδειας στην Επίδαυρο το 1961, τραβά την προσοχή των αγοραστών και ανεβάζει τις προσφορές στα ύψη! Πόσο υψηλές θα είναι οι προσφορές για ένα αντικείμενο με τόσο ξεχωριστή καλλιτεχνική και ιστορική αξία;

Cash or Trash: Προσφορές στα ύψη για τη «Μήδεια» της Μαρίας Κάλλας!

Μπορούν δύο αγοραστές να ενώσουν τις δυνάμεις τους για μια κοινή αγορά; Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη και η Νάντια Μπέλε προσπαθούν να βρουν το κοινό σημείο που θα τις οδηγήσει σε μια συμφωνία. Θα καταφέρει, άραγε, ο Ευάγγελος με το αντικείμενό του να φέρει κοντά τις δυο κυρίες και να πετύχει τον στόχο του; 

Cash or Trash: Οι αγοραστές... κονταροχτυπήθηκαν για το κινέζικο φωτιστικό!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!

Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματάνε εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για ακόμα μια σεζόν το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για ακόμα μια σεζόν το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν; 

Cash or Trash: Το... σταυροπόδι της Σάρον Στόουν «έψησε» τους αγοραστές;

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης κι ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε.

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Cash or Trash: Η Δώρα εκπληρώνει την επιθυμία του αείμνηστου πατέρας της

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash. Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
CASH OR TRASH TRAILER
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
 |
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΡΟΓΔΑΚΗ
 |
ΝΑΝΤΙΑ ΜΠΕΛΕ
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