Σημαντικές αλλαγές στους κανόνες διαμονής φέρνει η Airbnb, δίνοντας τέλος σε αρκετές από τις εργασίες καθαριότητας που ζητούσαν ορισμένοι ιδιοκτήτες από τους επισκέπτες πριν από την αναχώρησή τους. Οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν παγκοσμίως από τις 20 Νοεμβρίου και στόχο έχουν να κάνουν τη διαμονή πιο απλή και ξεκάθαρη για όλους.

Η απόφαση έρχεται μετά από πολλά παράπονα ταξιδιωτών, οι οποίοι θεωρούσαν άδικο να πληρώνουν για τον καθαρισμό ενός καταλύματος και παράλληλα να καλούνται να κάνουν δουλειές του σπιτιού πριν φύγουν. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι υποχρεώσεις αυτές περιλάμβαναν μια ολόκληρη λίστα εργασιών, ακόμη και όταν οι επισκέπτες είχαν ήδη καταβάλει επιπλέον χρήματα για την καθαριότητα.

Airbnb: Ποιες εργασίες δεν θα μπορούν πλέον να ζητούν οι οικοδεσπότες

Με βάση τη νέα πολιτική, οι ιδιοκτήτες δε θα μπορούν, κατά κανόνα, να απαιτούν από τους επισκέπτες να αναλαμβάνουν εργασίες που χρειάζονται αρκετό χρόνο ή κόπο και κανονικά γίνονται από επαγγελματίες καθαριστές.

Στις εργασίες που δε θα μπορούν να επιβάλλονται περιλαμβάνονται το πλύσιμο των πιάτων, η τακτοποίησή τους στα ντουλάπια, η αφαίρεση των σεντονιών από τα κρεβάτια και η μεταφορά των σκουπιδιών έξω από το κατάλυμα.

Αυτό, ωστόσο, δε σημαίνει ότι οι επισκέπτες μπορούν να αφήνουν το σπίτι σε οποιαδήποτε κατάσταση. Για παράδειγμα, ο οικοδεσπότης θα μπορεί να ζητήσει να συγκεντρωθούν τα χρησιμοποιημένα πιάτα στον νεροχύτη, χωρίς όμως να απαιτεί να πλυθούν και να μπουν στη θέση τους.

Airbnb: Οι κανόνες διαμονής και οι εξαιρέσεις

Η Airbnb προβλέπει επίσης ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο κανόνων, ώστε οι επισκέπτες να γνωρίζουν από την αρχή τι ισχύει για το κατάλυμα που επιλέγουν. Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ορίζουν βασικούς όρους σχετικά με τις ώρες άφιξης και αναχώρησης, τον αριθμό των φιλοξενούμενων, το κάπνισμα, τις ώρες κοινής ησυχίας και τα κατοικίδια.

Παράλληλα, θα εξακολουθούν να επιτρέπονται ορισμένα επιπλέον αιτήματα, εφόσον θεωρούνται λογικά και συνδέονται με τις τοπικές συνθήκες. Για παράδειγμα, σε περιοχές με περιορισμένη διαθεσιμότητα νερού μπορεί να ζητείται μικρότερη διάρκεια στο ντους, ενώ σε μέρη όπου υπάρχουν άγρια ζώα μπορεί να απαιτείται η απόρριψη των απορριμμάτων σε ειδικούς κάδους.

Στόχος είναι οι υποχρεώσεις να είναι σαφείς πριν από την κράτηση, ώστε οι ταξιδιώτες να απολαμβάνουν τη διαμονή τους χωρίς απρόσμενες απαιτήσεις την τελευταία στιγμή.

