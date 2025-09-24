Airbnb: Ετοιμάζεται «κόφτης» σε ακόμα πέντε περιοχές

Η κυβέρνηση εξετάζει την περαιτέρω επέκταση της απαγόρευσης των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε τουριστικές περιοχές όπου καταγράφεται οξύ στεγαστικό πρόβλημα, πέραν των τριών δημοτικών διαμερισμάτων του κέντρου της Αθήνας όπου ήδη εφαρμόζεται σχετικό μέτρο.

Μέχρι στιγμής, η μοναδική επίσημη ανακοίνωση αφορά την παράταση έως το τέλος του 2026 της απαγόρευσης για την έκδοση νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτου στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα της πρωτεύουσας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr