Δείτε ένα απόσπασμα από τη σειρά Τα Φαντάσματα

Τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα θα πιει ο Άλκης Μπακογιάννης το πρωί της Παρασκευής!

Ο τηλεοπτικός Γεράσιμος Ζείδωρος που είναι ένας ρομαντικός ποιητής θα μιλήσει για τον… έρωτά του για την τηλεοπτική Μαρία(σ.σ: Έλλη Τρίγγου) αλλά και για τις εξελίξεις που θα σημειωθούν στη σειρά «Τα Φαντάσματα» που προβάλλονται κάθε Κυριακή στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star.

Ο τηλεοπτικός Γεράσιμος βλέπει τη Μαρίνα σαν μούσα του. Και της Μαρίνας όμως ήταν ο αγαπημένος της ποιητής ο οποίος είχε σκοτωθεί σε μια δραματική μονομαχία για τα μάτια της καλή του.