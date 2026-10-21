Ο Άλκης Μπακογιάννης πίνει τον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»

Ο τηλεοπτικός Γεράσιμος Ζείδωρος ανοίγει τα χαρτιά του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άλκης Μπακογιάννης θα είναι καλεσμένος στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα την Παρασκευή.
  • Ο Γεράσιμος Ζείδωρος, ρομαντικός ποιητής, θα μιλήσει για την τηλεοπτική του σχέση με τη Μαρία (Έλλη Τρίγγου).
  • Θα αναφερθούν εξελίξεις από τη σειρά 'Τα Φαντάσματα', που προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 21:00 στο Star.
  • Ο Γεράσιμος θεωρεί τη Μαρίνα μούσα του, ενώ η Μαρίνα είχε έναν ποιητή που σκοτώθηκε για εκείνη.

Τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα θα πιει ο Άλκης Μπακογιάννης το πρωί της Παρασκευής!


Τα Φαντάσματα: Το...Like του Χάρη έφερε το χάος - Video

Ο τηλεοπτικός Γεράσιμος Ζείδωρος που είναι ένας ρομαντικός ποιητής θα μιλήσει για τον… έρωτά του για την τηλεοπτική Μαρία(σ.σ: Έλλη Τρίγγου) αλλά και για τις εξελίξεις που θα σημειωθούν στη σειρά «Τα Φαντάσματα» που προβάλλονται κάθε Κυριακή στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star. 

Ο Άλκης Μπακογιάννης πίνει τον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»

Ο τηλεοπτικός Γεράσιμος βλέπει τη Μαρίνα σαν μούσα του. Και της Μαρίνας όμως ήταν ο αγαπημένος της ποιητής ο οποίος είχε σκοτωθεί σε μια δραματική μονομαχία για τα μάτια της καλή του.

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ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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