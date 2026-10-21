Καλαμάτα: 17χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από πρώην συμμαθητή του

Σοκ προκαλεί νέο περιστατικό ακραίας νεανικής βίας στην Καλαμάτα, με μαθητή να καταδιώκεται στον δρόμο και να δέχεται καταιγισμό χτυπημάτων στο κεφάλι, καταλήγοντας στα επείγοντα του νοσοκομείου.

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή από πρώην συμμαθητή του, ο οποίος τον καταδίωξε επί ώρα στους δρόμους της πόλης και τον εγκλώβισε στην είσοδο της πολυκατοικίας του. Το θύμα, ενώ κατευθυνόταν προς το σχολικό συγκρότημα, δέχθηκε φραστικές απειλές κοντά στο Πάρκο Σιδηροδρόμων και στην προσπάθειά του να σωθεί έτρεξε προς την οικία του ειδοποιώντας παράλληλα τηλεφωνικά τη μητέρα του. Ο δράστης τον πρόλαβε στην πυλωτή και του κατάφερε αλλεπάλληλα χτυπήματα και λακτίσματα στο πρόσωπο και στο σώμα ενόσω βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος, σκηνικό βαρβαρότητας που διακόπηκε μόνο όταν η μητέρα του ανηλίκου κατέβηκε τρέχοντας στην είσοδο.

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