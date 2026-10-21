ΗΠΑ: Απομακρύνουν Προσωπικό Από Τις Πρεσβείες Στη Μ. Ανατολή

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι ΗΠΑ απέναντι στο ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, προχωρώντας σε μέτρα προστασίας του διπλωματικού τους προσωπικού και των οικογενειών του σε πέντε χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το AFP, η Ουάσιγκτον έδωσε εντολή για την αποχώρηση του προσωπικού της αμερικανικής αποστολής στη Σαουδική Αραβία, καθώς και των οικογενειών τους. Παράλληλα, η απομάκρυνση των οικογενειών διπλωματών αφορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, το Κατάρ και το Μπαχρέιν.

Η απόφαση συνδέεται με την ανησυχία για τη δράση των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Προειδοποιήσεις για νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία

Το κλίμα ανησυχίας ενισχύθηκε μετά την προειδοποίηση ασφαλείας που εξέδωσε την Τετάρτη η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, επισημαίνοντας τον κίνδυνο νέων επιθέσεων από τους Χούθι. Η προειδοποίηση έρχεται μετά από πρόσφατα φονικά πλήγματα, μεταξύ των οποίων και επίθεση στο αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters, εξετάζεται ακόμη και η απομάκρυνση του συνόλου του προσωπικού και των οικογενειών του από την αμερικανική αποστολή στη Σαουδική Αραβία.