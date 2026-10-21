ΗΠΑ: Απομακρύνουν προσωπικό & οικογένειες από τις πρεσβείες στη Μ. Ανατολή

Η εντολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (J. Scott Applewhite)
ΗΠΑ: Απομακρύνουν Προσωπικό Από Τις Πρεσβείες Στη Μ. Ανατολή
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ απομακρύνουν προσωπικό και οικογένειες από πρεσβείες στη Μέση Ανατολή λόγω ανησυχιών για κλιμάκωση της βίας.
  • Η αποχώρηση αφορά τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, την Ιορδανία, το Κατάρ και το Μπαχρέιν.
  • Η απόφαση σχετίζεται με την απειλή των Χούθι στην Υεμένη και πρόσφατες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία.
  • Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ εξέδωσε προειδοποίηση για τον κίνδυνο νέων επιθέσεων.
  • Εξετάζεται η πλήρης απομάκρυνση του προσωπικού από τη Σαουδική Αραβία.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι ΗΠΑ απέναντι στο ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, προχωρώντας σε μέτρα προστασίας του διπλωματικού τους προσωπικού και των οικογενειών του σε πέντε χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το AFP, η Ουάσιγκτον έδωσε εντολή για την αποχώρηση του προσωπικού της αμερικανικής αποστολής στη Σαουδική Αραβία, καθώς και των οικογενειών τους. Παράλληλα, η απομάκρυνση των οικογενειών διπλωματών αφορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, το Κατάρ και το Μπαχρέιν.

«Οι ΗΠΑ εξετάζουν χρήση της "μητέρας όλων των βομβών" κατά του Ιράν»

Η απόφαση συνδέεται με την ανησυχία για τη δράση των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Προειδοποιήσεις για νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία

Το κλίμα ανησυχίας ενισχύθηκε μετά την προειδοποίηση ασφαλείας που εξέδωσε την Τετάρτη η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, επισημαίνοντας τον κίνδυνο νέων επιθέσεων από τους Χούθι. Η προειδοποίηση έρχεται μετά από πρόσφατα φονικά πλήγματα, μεταξύ των οποίων και επίθεση στο αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.

«Παραγωγικές» συνομιλίες Αμερικανών -Ζελένσκι: Σήμερα η συνάντηση με Πούτιν

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters, εξετάζεται ακόμη και η απομάκρυνση του συνόλου του προσωπικού και των οικογενειών του από την αμερικανική αποστολή στη Σαουδική Αραβία.

 

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