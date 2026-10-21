Μια απίστευτη στιχομυθία έλαβε χώρα στο First Dates ανάμεσα στην Ιωάννα και τον Σίμο την ώρα που κάθονταν στο τραπέζι του πιο ερωτικού τηλεοπτικού εστιατόριου και απολάμβαναν το γεύμα τους.

H Iωάννα βγήκε ραντεβού με τον Σίμο στο First Dates

Ο νεαρός άντρας αποκάλυψε πως η μαμά του είναι Πόντια και ο μπαμπάς του τσιγγάνος με την παίκτρια να τον ρωτάει: πού τον βρήκε τον τσιγγάνο η μάνα του.

Λίγο αργότερα η Ιωάννα ανέφερε πως εννοούσε πως επειδή είναι παραδοσιακοί οι τσιγγάνοι παντρεύονται τσιγγάνους με τον Σίμο να ανταπαντά πως δεν είναι και τόσο παραδοσιακός.

Αργότερα ο Σίμος όταν πήγε στο booth ανέφερε πως είναι Ρομά αλλά έφυγε και πήγε στην Καλαμαριά αποκτώντας άλλη νοοτροπία.

Δείτε το First Dates