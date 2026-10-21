First Dates: Ο Σίμος αποκάλυψε πως είναι τσιγγάνος- Η αντίδραση της κοπέλας

Η απίστευτη ατάκα της Ιωάννας στον Σίμο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο First Dates, ο Σίμος αποκάλυψε ότι είναι Ρομά, με μητέρα Πόντια και πατέρα τσιγγάνο.
  • Η Ιωάννα ρώτησε πώς η μητέρα του γνώρισε τον πατέρα του, αναφερόμενη στην παράδοση των τσιγγάνων.
  • Ο Σίμος δήλωσε ότι δεν είναι παραδοσιακός τσιγγάνος, καθώς έχει αλλάξει νοοτροπία μετά τη μετακόμισή του στην Καλαμαριά.
  • Η συζήτηση μεταξύ τους είχε έντονο ενδιαφέρον και αποκαλύψεις σχετικά με την καταγωγή του Σίμου.

Μια απίστευτη στιχομυθία έλαβε χώρα στο First Dates ανάμεσα στην Ιωάννα και τον Σίμο την ώρα που κάθονταν στο τραπέζι του πιο ερωτικού τηλεοπτικού εστιατόριου και απολάμβαναν το γεύμα τους. 

H Iωάννα βγήκε ραντεβού με τον Σίμο στο First Dates 

H Iωάννα βγήκε ραντεβού με τον Σίμο στο First Dates 
First Dates: «Και στον δρόμο να τον δω, ούτε καλημέρα δεν θα του πω!»

Ο νεαρός άντρας αποκάλυψε πως η μαμά του είναι Πόντια και ο μπαμπάς του τσιγγάνος με την παίκτρια να τον ρωτάει: πού τον βρήκε τον τσιγγάνο η μάνα του.

First Dates: Ο Σίμος αποκάλυψε πως είναι τσιγγάνος- Η αντίδραση της κοπέλας

Λίγο αργότερα η Ιωάννα ανέφερε πως εννοούσε πως επειδή είναι παραδοσιακοί οι τσιγγάνοι παντρεύονται τσιγγάνους με τον Σίμο να ανταπαντά πως δεν είναι και τόσο παραδοσιακός. 

Αργότερα ο Σίμος όταν πήγε στο booth ανέφερε πως είναι Ρομά αλλά έφυγε και πήγε στην Καλαμαριά αποκτώντας άλλη νοοτροπία. 

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