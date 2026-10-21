Μια απολαυστική στιγμή με πρωταγωνιστές τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, μοιράστηκε ο Ηλίας Βρεττός με τους διαδικτυακούς του φίλους, χαρίζοντας άφθονο γέλιο μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο.

Οι δύο άνδρες βρίσκονται σε διαφορετικές, αλλά εξίσου ξεχωριστές φάσεις της προσωπικής τους ζωής. Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απολαμβάνει πλέον την πατρότητα, έχοντας στην αγκαλιά του την κόρη του, Ξένια, την οποία απέκτησε με την Κατερίνα Καινούργιου.

Το ζευγάρι ζει όμορφες οικογενειακές στιγμές, ενώ κατά καιρούς μοιράζεται μικρά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του στα social media.

Την ίδια ώρα, ο Ηλίας Βρεττός και η σύζυγός του, Αναστασία Δεληγιάννη, μετρούν αντίστροφα για τη δική τους μεγάλη στιγμή, καθώς σε λίγες εβδομάδες αναμένεται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί.

Το βίντεο από το γυμναστήριο και η ατάκα - φωτιά

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Ηλίας Βρεττός, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής εμφανίζεται να έχει αποκοιμηθεί πάνω σε ένα όργανο γυμναστικής. Βλέποντάς τον σε αυτή την κατάσταση, ο τραγουδιστής απευθύνεται σε φίλο του και, σε χαμηλό τόνο, σχολιάζει με χιούμορ: «Σταμάτα δεν βλέπεις; Κοιμάται ο άνθρωπος; Όλη η μέρα δεν κοιμόταν το παιδί;»

Η ατάκα δεν άργησε να προκαλέσει την αντίδραση του επιχειρηματία, ο οποίος κάνει πως ξυπνά και απαντά με νόημα στον μέλλοντα πατέρα: «Σου έρχεται και εσένα, σου έρχεται…»

Η απάντησή του ήταν αρκετή για να ξεσπάσουν όλοι σε γέλια. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα σχόλια από τους διαδικτυακούς φίλους των δύο ανδρών.