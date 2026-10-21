Κουτσουμπής: Η αϋπνία λόγω της Ξένιας και το μήνυμα όλο νόημα στον Βρεττό

Η ατάκα για τον ερχομό του μωρού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.26 , 22:54 First Dates: Ήρθε με δαχτυλίδι στο πρώτο ραντεβού;
21.10.26 , 22:53 First Dates: Θα Ξαναβγουν Σίμος- Ιωάννα;
21.10.26 , 22:40 First Dates: «Είσαι Καλό παιδί, Αλλά Μιλάς Πολύ!»
21.10.26 , 22:29 Γαλλία: Ασφυκτική πίεση στα κρατητήρια - Ανήλικοι στο πάτωμα επί 48 ώρες
21.10.26 , 22:20 First Dates Ισαβέλλα: «Δε με σεβάστηκες, βγήκαμε και κοιτούσες τη Γεωργία»
21.10.26 , 22:19 First Dates: Ο Σίμος αποκάλυψε πως είναι τσιγγάνος- Η αντίδραση της κοπέλας
21.10.26 , 22:18 Ελλάδα – Τουρκία: Ξεκίνησε ο «πόλεμος» των ΝΑVTEX
21.10.26 , 22:10 Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι καταγγελίες και το sms που οδήγησαν στις συλλήψεις
21.10.26 , 22:10 Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
21.10.26 , 22:05 First Dates: Ξετρελάθηκε ο Σίμος με την Ιωάννα
21.10.26 , 21:31 First Dates Ηλίας: «Με ξενέρωσε! Δεν ήταν απάντηση αυτή»
21.10.26 , 21:27 Κουτσουμπής: Η αϋπνία λόγω της Ξένιας και το μήνυμα όλο νόημα στον Βρεττό
21.10.26 , 21:24 Λιβύη: Τι πήγε λάθος και η Βεγγάζη από σύμμαχος έγινε εχθρός
21.10.26 , 21:22 Ζενεβιέβ για Άκη: « Σπουδάζει μαθηματικά, άμυαλος δεν είναι»
21.10.26 , 21:21 Τίρανα: Νέα επεισόδια με μολότοφ- Μέτρα Ράμα για «εκτόνωση» των διαδηλώσεων
Τσιμτσιλή - Μπούκη: Chic & Comfortable για shopping στο κέντρο της Αθήνας
Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
Φαίη Σκορδά: To casual chic look της με super mini denim φούστα
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Κουτσουμπής: Η αϋπνία λόγω της Ξένιας και το μήνυμα όλο νόημα στον Βρεττό
First Dates: Ο Σίμος αποκάλυψε πως είναι τσιγγάνος- Η αντίδραση της κοπέλας
Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της Φίλιππος την πήρε τηλέφωνο - Τι είπαν στον αέρα
Οι δύο μάρτυρες που παραδέχθηκαν στήσιμο αγώνων στο μπάσκετ
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον σάλο στο Παρίσι
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κ. Καινούργιου: «Ο Παναγιώτης μου λέει ''γιατί βάφτηκες, είσαι κούκλα άβαφτη''»/ Happy Day

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια απολαυστική στιγμή με πρωταγωνιστές τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, μοιράστηκε ο Ηλίας Βρεττός με τους διαδικτυακούς του φίλους, χαρίζοντας άφθονο γέλιο μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο.

Κατερίνα Καινούργιου: «Του Παναγιώτη δεν του αρέσει να βάφομαι»

Οι δύο άνδρες βρίσκονται σε διαφορετικές, αλλά εξίσου ξεχωριστές φάσεις της προσωπικής τους ζωής. Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απολαμβάνει πλέον την πατρότητα, έχοντας στην αγκαλιά του την κόρη του, Ξένια, την οποία απέκτησε με την Κατερίνα Καινούργιου.

κουτσουμπης

Το ζευγάρι ζει όμορφες οικογενειακές στιγμές, ενώ κατά καιρούς μοιράζεται μικρά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του στα social media.

Την ίδια ώρα, ο Ηλίας Βρεττός και η σύζυγός του, Αναστασία Δεληγιάννη, μετρούν αντίστροφα για τη δική τους μεγάλη στιγμή, καθώς σε λίγες εβδομάδες αναμένεται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί.

 

 

Το βίντεο από το γυμναστήριο και η ατάκα - φωτιά

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Ηλίας Βρεττός, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής εμφανίζεται να έχει αποκοιμηθεί πάνω σε ένα όργανο γυμναστικής. Βλέποντάς τον σε αυτή την κατάσταση, ο τραγουδιστής απευθύνεται σε φίλο του και, σε χαμηλό τόνο, σχολιάζει με χιούμορ: «Σταμάτα δεν βλέπεις; Κοιμάται ο άνθρωπος; Όλη η μέρα δεν κοιμόταν το παιδί;»

Η ατάκα δεν άργησε να προκαλέσει την αντίδραση του επιχειρηματία, ο οποίος κάνει πως ξυπνά και απαντά με νόημα στον μέλλοντα πατέρα: «Σου έρχεται και εσένα, σου έρχεται…»

 

Η απάντησή του ήταν αρκετή για να ξεσπάσουν όλοι σε γέλια. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα σχόλια από τους διαδικτυακούς φίλους των δύο ανδρών.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
 |
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Καινούργιου τραγουδάει για την μικρή Ξένια
Celebrities & Gossip Νεα
Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
Έσπασαν Το Αμάξι Του Γιώργου Τσαλίκη
Celebrities & Gossip Νεα
Έσπασαν το αμάξι του Γιώργου Τσαλίκη- Το βίντεο που δημοσίευσε
Γιώργος Τριανταφυλλίδης: Το Βιογραφικό Του Ηθοποιού
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Τριανταφυλλίδης: Η ηλικία, ο στρατός & οι ρόλοι μετά τον Σασμό
Μπέσσυ Μάλφα
Celebrities & Gossip Νεα
Μπέσσυ Μάλφα: «Δεν είμαι μόνο γυναίκα του Σκιαδαρέση & μαμά των κοριτσιών»
Τσιμτσιλή & Μπούκη: Chic & Comfortable για shopping στο κέντρο της Αθήνας
Celebrities & Gossip Νεα
Τσιμτσιλή - Μπούκη: Chic & Comfortable για shopping στο κέντρο της Αθήνας
Λίλα Μπακλέση
Celebrities & Gossip Νεα
Λίλα Μπακλέση: «Γεννούσα 27 ώρες - Ο θηλασμός ήταν πιο δύσκολος»
Σίσσυ Χρηστίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της Φίλιππος την πήρε τηλέφωνο - Τι είπαν στον αέρα
Φαίη Σκορδά: To casual chic look της με super mini denim φούστα
Celebrities & Gossip Νεα
Φαίη Σκορδά: To casual chic look της με super mini denim φούστα
Κωνσταντίνος Αργυρός
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον σάλο στο Παρίσι
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top