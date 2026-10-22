Σέρρες: Κλειστό σχολικό συγκρότημα λόγω αποκόλλησης σοβάδων

Αναστέλλεται η λειτουργία του 10ου και 24ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών για δύο ημέρες με απόφαση του Δήμου Σερρών.

Συγκεκριμένα, έπειτα από αποκόλληση τμήματος σοβά από την οροφή στον εσωτερικό χώρο της εισόδου του σχολικού συγκροτήματος το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10), ο Δήμος αποφάσισε να κρατήσει κλειστά τα σχολεία από την Παρασκευή 23/10 ως και τη Δευτέρα 26/10.

Στόχος είναι να ελεγχθεί το κτίριο και να διαπιστωθεί το εύρος της ζημιάς, αλλά και να επισκευαστεί για να μην τεθούν σε κίνδυνο οι μαθητές.

Σύμφωνα με τον Δήμο Σερρών, η αποκόλληση σημειώθηκε χωρίς να έχουν προηγηθεί εμφανή σημάδια υγρασίας ή άλλης φθοράς.

Τις μέρες που τα σχολεία είναι κλειστά, τα μαθήματα θα γίνουν μέσω Webex.

Η ανακοίνωση του Δήμου Σερρών για την αναστολή λειτουργίας του 10ου & 24ου Δημοτικού Σχολείου

«Σε αναστολή λειτουργίας τίθεται από την Παρασκευή 23 έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, με απόφαση του Δήμου Σερρών, το 10ο & 24ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, μετά την αποκόλληση τμήματος επιχρίσματος από την οροφή του εσωτερικού χώρου της εισόδου του σχολικού κτηρίου, η οποία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Δήμου Σερρών, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και να διερευνήσει τις αιτίες που προκάλεσαν την αποκόλληση. Το κλιμάκιο αποτελούνταν από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Παναγιώτη Κεΐσογλου και από μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποκόλληση του τμήματος επιχρίσματος σημειώθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί εμφανής ένδειξη υγρασίας ή άλλης φθοράς στο συγκεκριμένο σημείο.

Κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας, προκειμένου να διερευνηθεί η έκταση του προβλήματος και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες άρσης της επικινδυνότητας.

Η αναστολή λειτουργίας κρίνεται αναγκαία, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος του κτηρίου, να προσδιοριστούν και να υλοποιηθούν όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις και να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας για τις μαθήτριες τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό.

Προτεραιότητα του Δήμου Σερρών είναι η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας και η διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των σχολείων.

Tα μαθήματα θα διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης».