Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί noodles πασίγνωστης εταιρείας

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Cats Coming)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί noodles της εταιρείας ΝESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. λόγω απουσίας ελληνικής επισήμανσης.
  • Το προϊόν αφορά τα MAGGI Saucy Noodles Sesame Chicken Cup 8x75g με ημερομηνία λήξης 06/2027 και αριθμό παρτίδας 6248T92511.
  • Καλούνται οι αλλεργικοί σε σιτάρι, σόγια, σέλινο, αυγά, γάλα, μουστάρδα και σουσάμι να μην καταναλώσουν το προϊόν.
  • Η εταιρεία έχει ξεκινήσει διαδικασία ανάκλησης από τα σημεία πώλησης υπό την εποπτεία του ΕΦΕΤ.
  • Πληροφορίες και ενημέρωση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Γνωστά noodles ανακαλεί ο ΕΦΕΤ, ο οποίος καλεί τους πολίτες να μην το καταναλώσουν.  

Ο ΕΦΕΤ σε συνέχεια σχετικής πληροφόρησης που έλαβε από την επιχείρηση ΝESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ενημερώνει τους καταναλωτές για την απουσία ελληνικής επισήμανσης σε τεμάχια του προϊόντος MAGGI Saucy Noodles Sesame Chicken Cup 8x75g, με ημερομηνία λήξης 06/2027 και αριθμό παρτίδας 6248T92511. 

Το προϊόν περιέχει σιτάρι, σόγια, σέλινο, αυγά, γάλα, μουστάρδα (σινάπι) και σουσάμι. Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί σε αυτά τα συστατικά και έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το καταναλώσουν. 

Η εταιρεία έχει ήδη ενεργοποιήσει τη διαδικασία ανάκλησης των εν λόγω τεμαχίων από τα σημεία πώλησης υπό την εποπτεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΕΦΕΤ και έχει προβεί σε ανάλογη ενημέρωση/ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ενημέρωση. 

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί noodles πασίγνωστης εταιρείας

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