Γνωστά noodles ανακαλεί ο ΕΦΕΤ, ο οποίος καλεί τους πολίτες να μην το καταναλώσουν.

Ο ΕΦΕΤ σε συνέχεια σχετικής πληροφόρησης που έλαβε από την επιχείρηση ΝESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ενημερώνει τους καταναλωτές για την απουσία ελληνικής επισήμανσης σε τεμάχια του προϊόντος MAGGI Saucy Noodles Sesame Chicken Cup 8x75g, με ημερομηνία λήξης 06/2027 και αριθμό παρτίδας 6248T92511.

Το προϊόν περιέχει σιτάρι, σόγια, σέλινο, αυγά, γάλα, μουστάρδα (σινάπι) και σουσάμι. Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί σε αυτά τα συστατικά και έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Η εταιρεία έχει ήδη ενεργοποιήσει τη διαδικασία ανάκλησης των εν λόγω τεμαχίων από τα σημεία πώλησης υπό την εποπτεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΕΦΕΤ και έχει προβεί σε ανάλογη ενημέρωση/ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ενημέρωση.