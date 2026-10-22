«Οι άνθρωποι πίσω από την ιστορία» στο αφιέρωμα για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Εβδομάδα με 2 ταινίες back-to-back στο Novacinema, για την εθνική επέτειο

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Με φόντο τη μεγάλη στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας, το Novacinema2 κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα με βραβευμένες ταινίες που έχουν κεντρικό φόντο τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τους ανθρώπους πίσω από την ιστορία.  Από τις 24-28 Οκτωβρίου κάθε βράδυ από τις 22:00 θα προβληθούν back to back στο Novacinema2 οι ταινίες «The Book Thief» & «Schindler's List» (24/10), «Escape from Germany» & «The King's Speech» (25/10), «Lee» & «Saint -Exupery» (26/10), «Fuhrer and Seducer» & «The Brutalist» (27/10), «Nuremberg» & «The Book Thief» (28/10). 

«Οι άνθρωποι πίσω από την ιστορία» στο αφιέρωμα για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

   
Σάββατο 24 Οκτωβρίου

  • 22:00    Η Κλέφτρα των Βιβλίων (The Book Thief), υποψήφιο για Oscar μουσικής με τους Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse σε σκηνοθεσία του Brian Percival
  • 00:20    Η Λίστα του Σίντλερ (Schindler’s List), η πολυβραβευμένη ταινία των 7 Oscar με τους Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Caroline Goodall, Jonathan Sagall σε σκηνοθεσία του Steven Spielberg 

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

  • 22:00    Escape from Germany με τους Paul Wuthrich, David McConnell, Sebastian Barr,  Landon Henneman, Henning Fischer σε σκηνοθεσία του T.C. Christensen
  • 23:45    Ο Λόγος του Βασιλιά (The King’s Speech), η βραβευμένη ταινία με 4 Oscar με τους Colin Firth, Helena Bonham Carter, Guy Pearce σε σκηνοθεσία του Tom Hooper

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

«Οι άνθρωποι πίσω από την ιστορία» στο αφιέρωμα για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

  • 22:10    Lee υποψήφια για βραβείο EE BAFTA Film Awards  στην κατηγορία Outstanding British Film of the year με τoυς  Kate Winslet &  Alexander Skarsgard, Marion Cotillard, Andrea Riseborough και σκηνοθεσία της Ellen Kuras
  • 00:10    Saint Exupery με τους Louis Garrel, Diane Kruger, Vincent Cassel, Benoît Magimel και σκηνοθεσία του Pablo Agüero

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

  • 22:00    Fuhrer and Seducer με τους Robert Stadlober, Fritz Karl, Franziska Weisz, Dominik Maringer, Moritz Führmann και σκηνοθεσία του Joachim Lang
  • 00:15    The Brutalist με τους Adrien Brody, Guy Pearce, Felicity Jones και σκηνοθεσία του Brady Corbet στην ταινία που απέσπασε 3 Όσκαρ 

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

  • 22:00    Νυρεμβέργη (Nuremberg) με τους Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon, Richard E. Grant και σκηνοθεσία του James Vanderbilt
  • 00:30    Η Κλέφτρα των Βιβλίων (The Book Thief)

«Οι άνθρωποι πίσω από την ιστορία» στο αφιέρωμα για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Απόλαυσε το αφιέρωμα στo Novacinema2, αλλά και On Demand μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, όποτε εσύ επιθυμείς, με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών.

Παράλληλα, με τη λειτουργία Preview Videos μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν επιλέξεις τι θα παρακολουθήσεις, ενώ η δυνατότητα offline θέασης σου επιτρέπει να κατεβάζεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές και να τις απολαμβάνεις ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.
 

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