Καβάλα: Νεκρός 28χρονος που έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος

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Πηγή: kavalanews.gr

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Νεαρός άνδρας, ηλικίας 28 ετών, έχασε τη ζωή του σήμερα, Πέμπτη 21/10, αφού έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στην Καβάλα.

Από την πτώση, ο νεαρός βρέθηκε σε κάγκελα περίφραξης και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. 

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Όπως δημοσιεύει το kavalanews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες στην οδό Θεσσαλονίκης στην Καβάλα. 

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες απέκλεισαν το χώρο, καθώς και τρία ασθενοφόρα και ένα όχημα της Πυροσβεστικής.

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Η έρευνα είναι σε εξέλιξη για να αποσαφηνίσουν οι αρχές αν πρόκειται για ατύχημα, εγκληματική ενέργεια ή αυτοκτονία. 

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