«Μαζί στον κύκλο της ζωής» στο ΠΑΔΑ, στις 3 Νοεμβρίου

Μεγάλη εκστρατεία για την Ανδρική Υπογονιµότητα

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«Μαζί στον κύκλο της ζωής» στο ΠΑΔΑ, στις 3 Νοεμβρίου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκδήλωση "Μαζί στον κύκλο της ζωής" θα πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου στο ΠΑΔΑ, με στόχο την ενημέρωση για την υπογονιμότητα και την αναπαραγωγική υγεία.
  • Διοργανώνεται από την Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία και άλλους φορείς, υπό την αιγίδα υπουργείων και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
  • Θα περιλαμβάνει πάνελ με ομιλητές από την πολιτική και επιστημονική κοινότητα, καθώς και καλλιτεχνικές συμμετοχές.
  • Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις θα προσφερθούν, ενώ τα έσοδα από έκθεση εικαστικών έργων θα διατεθούν για στήριξη ατόμων με αναπηρία.
  • Η εκδήλωση θα συντονιστεί από την Κλέλια Χαρίση, κεντρική πρέσβειρα της καμπάνιας.

Η Πολιτεία, η Επιστήμη, η Εκκλησία και η Τέχνη ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια σπουδαία πρωτοβουλία πρόληψης και ενημέρωσης της νέας γενιάς για την υπογονιμότητα, το δημογραφικό και την αναπαραγωγική υγεία.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ., στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Αίθουσα «Περικλής Λύτρας»).

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός ουσιαστικού διαλόγου γύρω από την ανδρική υπογονιμότητα και τις επιπτώσεις της στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης πρόληψης.

Διοργάνωση & Αιγίδες
Την εκδήλωση διοργανώνει η Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία, με τη συμβολή της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, της Μονάδας ΙΑΥ Ν.Ν.Α., του ΕΔΔΥΠΠΥ και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Τελεί υπό την Αιγίδα των:

  • Υπουργείου Υγείας
  • Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
  • Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  • Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.)
  • Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
  • Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Συντονισμός Εκδήλωσης
Την εκδήλωση συντονίζει η Κλέλια Χαρίση, Δημιουργός της Πανελλαδικής Καμπάνιας και Κεντρική Πρέσβειρα «ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ», Τηλεοπτική Παραγωγός & Παρουσιάστρια, Διευθύντρια Λόγου και Τέχνης UNESCO Πειραιώς και Νήσων / International Action Art.

Πρόγραμμα & Ομιλητές
Επίσημοι Χαιρετισμοί
Θεόδωρος Ξάνθος: Αντιπρύτανης Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας ΠΑΔΑ

Πρωτοπρεσβύτερος π. Αντώνιος Καλλιγέρης: Εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, Διευθυντής Διεύθυνσης Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας Ι.Α.Α.

Ιωάννης Μαρωνίτης: Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO & International Action Art

1ο Πάνελ: Θεσμικοί Φορείς
Άδωνις Γεωργιάδης: Υπουργός Υγείας

Έλενα Ράπτη: Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Στέφανος Γκίκας: Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Γεώργιος Πατούλης: Πρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ & Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

2ο Πάνελ: Επιστημονική Κοινότητα
Βασίλης Πρωτογέρου: Πρόεδρος Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας, Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Δρ. Γεώργιος Α. Κανάκης: MD, PhD, Ενδοκρινολόγος - Κλινικός Ανδρολόγος (ΕΑΑ Cert.), Executive Council, European Academy of Andrology

Σταμάτης Παπαχαρίτου: Βιολόγος Αναπαραγωγής, Επιστημονικός Διευθυντής Εργαστηρίου Ανάλυσης & Κρυοσυντήρησης Σπέρματος Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Πάντος: Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής

Θεμιστοκλής Μαντζαβίνος: Πρόεδρος ΕΛΕΙΥΑ, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος "Institute of Life – ΙΑΣΩ"

Νικόλαος Δ. Πετρογιάννης: MD, PhD, MSc, Διευθυντής Μονάδας ΙΑΥ Ν.Ν.Α., Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Μαιευτικής Γυναικολογικής Εταιρείας (Ε.Μ.Γ.Ε.)

3ο Πάνελ: Εκπαίδευση
Χαιρετισμός: Μαρία Συρεγγέλα, Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών

Κλειώ Σγουροπούλου: Εσωτερικό Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης & Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ΠΑΔΑ

Δημήτριος Χανιώτης: Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας ΠΑΔΑ

Ευανθία Σακελλάρη: Κοσμήτορας Σχολής Δημόσιας Υγείας ΠΑΔΑ

Άννα Δελτσίδου: Πρόεδρος Τμήματος Μαιευτικής & Καθηγήτρια ΠΑΔΑ

Αγνή Πάντου: Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Συνεργάτης Κλινικής «ΓΕΝΕΣΙΣ Αθηνών»

Αχιλλέας Πηλίνης: Τελειόφοιτος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Πολιτιστικές Δράσεις & Παράλληλες Εκδηλώσεις
Έναρξη: Την έναρξη της εκδήλωσης θα κηρύξει η Μπάντα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Καλλιτεχνική Συμμετοχή: Λάκης Παπαδόπουλος, Τζώρτζια Κεφαλά (ΜΠΛΕ), Γιάννης Ζουγανέλης, Άγγελος Ανδριανός.

Συμμετοχή Φορέων: Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Ν. Αργολίδας «ΑΡΙΑΔΝΗ».

Εικαστική Έκθεση & Κοινωνική Προσφορά
Η διοργάνωση πλαισιώνεται από την Έκθεση Εικαστικών Έργων υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Η Θάλασσα». Τα έσοδα της έκθεσης θα διατεθούν για τη στήριξη του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Ν. Αργολίδας «ΑΡΙΑΔΝΗ».

Δωρεάν Εξετάσεις & Βραβεύσεις
Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις από την Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία.

Θα απονεμηθούν επίσημες βραβεύσεις σε φορείς, συμμετέχοντες και καλλιτέχνες για την κοινωνική τους προσφορά στην καμπάνια από τον Όμιλο UNESCO Πειραιώς & Νήσων και την International Action Art.

Χορηγοί
Με την ευγενική χορηγία των:

Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής “Institute of Life - IASO”

Metropolitan General

Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής (Ε.Ε.Α.Ι.)

Chartworld Shipping Corporation

MSG Electrical Installations (MSG Group of Companies)

Broken Hill Publishers Ltd (Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης)

Periklis Winosophy

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