Από μία προσωπική εμπειρία σε ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης σε μία εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για ένα όνειρο να φτάσει το μήνυμά του σε όσους το έχουν ανάγκη.

Ο Γεώργιος Γουλτίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σουηδία με ελληνικά ήθη, έθιμα και όνειρα. Ένας τραυματισμός ήταν η αιτία να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο, στο οποίο ο πατέρας του φιλοδοξούσε να έχει ο γιος του μια λαμπρή πορεία. Η κατάθλιψη δεν άργησε να έρθει και μαζί με αυτή και πάνω από 100 κιλά, με τη ζυγαριά να φτάνει να δείχνει τον αριθμό 197,8.

Όπως λέει στην εκπομπή Star Tech, ήταν εθισμένος στο φαγητό. Αν δεν έτρωγε, έτσουζε το στομάχι του και είχε νεύρα. Χρειάστηκε μία επέμβαση για να ξεκινήσει το ταξίδι του, χωρίς να πονάει, αλλά όπως λέει, όλα είναι στο μυαλό και όχι στο σώμα. Άλλαξε τρόπο ζωής, ξεκίνησε γυμναστική και είδε την πραγματικότητα. Έως τότε δεν έβλεπε πως είναι υπέρβαρος. Την ίδια στιγμή είχε επηρεαστεί και η σχέση με τον πατέρα του, ενώ δεν έβρισκε και δουλειά.

Ο Γεώργιος Γουλτίδης, περιγράφει στο βιβλίο του, όλη την προσπάθεια για αλλαγή και αυτοενδυνάμωση, με αφετηρία την εποχή της παχυσαρκίας

Περήφανος που τα κατάφερε, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Ένα Ταξίδι Αυτοενδυνάμωσης» για να μοιραστεί την εμπειρία του με στόχο να βοηθήσει κι άλλους που μπορεί να περνούν κάποια παρόμοια δυσκολία. Με μότο του «Όλα είναι δυνατά» ξεκίνησε με ένα όνειρο να βοηθήσει όσο περισσότερο κόσμο μπορεί. Το βιβλίο εκδόθηκε αρχικά στα Σουηδικά, μετά στα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Πώς θα μπορούσε να αγγίξει ακόμα περισσότερο κόσμο;

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Με εμπειρία πια στην τεχνολογία, στην οποία και δραστηριοποιείται η εταιρία Velory στην οποία εργάζεται ως στέλεχος, σκέφτηκε να φτιάξει μόνος του μία εφαρμογή βασισμένη στο βιβλίο του. Την ονόμασε GultAI.

Με vibe coding -τη δημιουργία κώδικα μέσω επικοινωνίας με φυσική γλώσσα με τον υπολογιστή- έφτιαξε μόνος του μία εφαρμογή για κινητά που έχει «διαβάσει» το βιβλίο του και απαντά αντί για αυτόν σε 11 γλώσσες, οργανώνει το «ταξίδι αυτοενδυνάμωσης» του χρήστη και τον βοηθά να συνεχίσει δυναμικά με το ίδιο κίνητρο που τον έκανε να ξεκινήσει τον δρόμο προς μία νέα καλύτερη ζωή.

Όλες τις συνεντεύξεις της εκπομπής Star Tech μπορείτε να τις βρείτε εδώ https://www.star.gr/video/starx

