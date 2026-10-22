Συνέντευξη Star: Από τα 198 κιλά σε ένα παγκόσμιο «Ταξίδι Αυτοενδυνάμωσης»

Από ένα βιβλίο σε μία εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης σε 11 γλώσσες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.26 , 16:03 «Μια νύχτα με άρωμα Sinatra στην Αθήνα» στο Μέγαρο Μουσικής
22.10.26 , 16:03 Νωρίτερα οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026
22.10.26 , 16:00 Τα πέντε ζώδια που δίνουν πάντα μία δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα
22.10.26 , 15:55 Απόστολος Λύτρας: Ερωτευμένος ξανά λίγες ημέρες μετά το διαζύγιό του
22.10.26 , 15:46 Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί noodles πασίγνωστης εταιρείας
22.10.26 , 15:37 Stars System: Έντονες εξελίξεις για τέσσερα ζώδια το Σαββατοκύριακο
22.10.26 , 15:32 First Dates: «Ήθελα να της πετάξω το πιάτο στο κεφάλι»
22.10.26 , 15:13 Πώς δρούσε η αλυσίδα πιτσαρίας: Το... κέρασμα στους πελάτες με τα μετρητά
22.10.26 , 14:56 Συνέντευξη Star: Από τα 198 κιλά σε ένα παγκόσμιο «Ταξίδι Αυτοενδυνάμωσης»
22.10.26 , 14:52 Η Χρύσπα... βίωσε το σουξέ της: «Στην απιστία φεύγω, το έχω κάνει πράξη»
22.10.26 , 14:31 Επίδομα 400 ευρώ: Πότε πληρώνεται τον Νοέμβριο και ποιοι το δικαιούνται;
22.10.26 , 14:30 Νικόλας Χαλκιαδάκης: Η ηλικία, το πτυχίο από το ΤΕΦΑΑ και οι γονείς του
22.10.26 , 14:22 Sneak Preview Τα Φαντάσματα: Η απόφαση της Θεοφανίας και ο νέος έρωτας
22.10.26 , 14:21 Κολωνός: Αναστάτωση με διαρροή αερίου σε σχολεία
22.10.26 , 14:18 28η Οκτωβρίου: Ετοιμασίες για τη στρατιωτική παρέλαση
Μπήλιου: Ο Ήλιος στον Σκορπιό - Σε ποιον τομέα θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο
Επίδομα 400 ευρώ: Πότε πληρώνεται τον Νοέμβριο και ποιοι το δικαιούνται;
Απόστολος Λύτρας: Ερωτευμένος ξανά λίγες ημέρες μετά το διαζύγιό του
Φαίη Σκορδά: To casual chic look της με super mini denim φούστα
Βαλέρια Λάτσιου: Περήφανοι γονείς με τους βαθμούς της Μενεγάκη και Λάτσιος!
Πώς δρούσε η αλυσίδα πιτσαρίας: Το... κέρασμα στους πελάτες με τα μετρητά
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
Η Βερνίκου στο Mount Yasur στο Βανουάτου - «Είχα ταχυπαλμία τρεις ώρες»
Τσιμτσιλή - Μπούκη: Chic & Comfortable για shopping στο κέντρο της Αθήνας
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από μία προσωπική εμπειρία σε ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης σε μία εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για ένα όνειρο να φτάσει το μήνυμά του σε όσους το έχουν ανάγκη.

Ο Γεώργιος Γουλτίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σουηδία με ελληνικά ήθη, έθιμα και όνειρα. Ένας τραυματισμός ήταν η αιτία να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο, στο οποίο ο πατέρας του φιλοδοξούσε να έχει ο γιος του μια λαμπρή πορεία. Η κατάθλιψη δεν άργησε να έρθει και μαζί με αυτή και πάνω από 100 κιλά, με τη ζυγαριά να φτάνει να δείχνει τον αριθμό 197,8.

Συνέντευξη Star: Κυβερνοεπιθέσεις και τεχνητή νοημοσύνη

Όπως λέει στην εκπομπή Star Tech, ήταν εθισμένος στο φαγητό. Αν δεν έτρωγε, έτσουζε το στομάχι του και είχε νεύρα. Χρειάστηκε μία επέμβαση για να ξεκινήσει το ταξίδι του, χωρίς να πονάει, αλλά όπως λέει, όλα είναι στο μυαλό και όχι στο σώμα. Άλλαξε τρόπο ζωής, ξεκίνησε γυμναστική και είδε την πραγματικότητα. Έως τότε δεν έβλεπε πως είναι υπέρβαρος. Την ίδια στιγμή είχε επηρεαστεί και η σχέση με τον πατέρα του, ενώ δεν έβρισκε και δουλειά.

Συνέντευξη Star: Από τα 198 κιλά σε ένα παγκόσμιο «Ταξίδι Αυτοενδυνάμωσης»

Ο Γεώργιος Γουλτίδης, περιγράφει στο βιβλίο του, όλη την προσπάθεια για αλλαγή και αυτοενδυνάμωση, με αφετηρία την εποχή της παχυσαρκίας

Περήφανος που τα κατάφερε, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Ένα Ταξίδι Αυτοενδυνάμωσης» για να μοιραστεί την εμπειρία του με στόχο να βοηθήσει κι άλλους που μπορεί να περνούν κάποια παρόμοια δυσκολία. Με μότο του «Όλα είναι δυνατά» ξεκίνησε με ένα όνειρο να βοηθήσει όσο περισσότερο κόσμο μπορεί. Το βιβλίο εκδόθηκε αρχικά στα Σουηδικά, μετά στα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Πώς θα μπορούσε να αγγίξει ακόμα περισσότερο κόσμο;

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Με εμπειρία πια στην τεχνολογία, στην οποία και δραστηριοποιείται η εταιρία Velory στην οποία εργάζεται ως στέλεχος, σκέφτηκε να φτιάξει μόνος του μία εφαρμογή βασισμένη στο βιβλίο του. Την ονόμασε GultAI.

Με vibe coding -τη δημιουργία κώδικα μέσω επικοινωνίας με φυσική γλώσσα με τον υπολογιστή- έφτιαξε μόνος του μία εφαρμογή για κινητά που έχει «διαβάσει» το βιβλίο του και απαντά αντί για αυτόν σε 11 γλώσσες, οργανώνει το «ταξίδι αυτοενδυνάμωσης» του χρήστη και τον βοηθά να συνεχίσει δυναμικά με το ίδιο κίνητρο που τον έκανε να ξεκινήσει τον δρόμο προς μία νέα καλύτερη ζωή.

Όλες τις συνεντεύξεις της εκπομπής Star Tech μπορείτε να τις βρείτε εδώ https://www.star.gr/video/starx
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΛΑΔΑ
 |
STARTECH
 |
STAR TECH
 |
ΑΥΤΟΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
 |
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
 |
ΝΕΦΕΛΗ ΑΓΚΥΡΙΔΟΥ
 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
 |
ΒΙΒΛΙΟ
 |
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
 |
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΑΥΤΟΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί Noodles Πασίγνωστης Εταιρείας
Ελλαδα
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί noodles πασίγνωστης εταιρείας
Αποκαλύψεις για την απάτη σε αλυσίδα πιτσαρίας
Ελλαδα
Πώς δρούσε η αλυσίδα πιτσαρίας: Το... κέρασμα στους πελάτες με τα μετρητά
Υπόθεση Μπάσκετ: Το Μήνυμα Λιόλιου Και Οι Ισχυρισμοί Του
Ελλαδα
Υπόθεση μπάσκετ: Το SMS του Λιόλιου και ο ισχυρισμοί περί σκευωρίας
Πτώση Στρατιωτικού Ελικοπτέρου Στην Κάλυμνο
Ελλαδα
Κάλυμνος: Η πιθανή αιτία για τη βαριά προσγείωση του ελικοπτέρου Χιούι
Πετράλωνα: Οι Ποινές Για Βιασμούς Και Κακοποιήσεις Παιδιών
Ελλαδα
Βιασμοί στα Πετράλωνα: «Δεν έχω πια εφιάλτες» - Συγκλονίζει ο Φίλιππος
Υπόθεση δηλητηρίασης γιατρού: Τι λέει ο αδελφός του
Ελλαδα
Ατροπίνη: «Σκοτεινή περίοδος για την οικογένεια. Ήθελε να τον σκοτώσει»
Αλυσίδα πιτσαρίας υπό έρευνα για ζημία 25 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο
Ελλαδα
Έφοδος του FBI σε καταστήματα πασίγνωστης αλυσίδας πιτσαρίας
Κολωνός Έκρηξη: Σε ποινικούς στρέφονται οι έρευνες
Ελλαδα
Κολωνός: Σε ποινικούς στρέφονται οι έρευνες για την έκρηξη
Καλαμάτα:17χρονος Ξυλοκοπήθηκε Άγρια Από Πρώην Συμμαθητή Του
Ελλαδα
Καλαμάτα: 17χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από πρώην συμμαθητή του
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top