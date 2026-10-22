Απίστευτη μεταμφίεση: Ποια διάσημη έγινε ίδια η κόρη της λόγω Halloween;

Η τηλεπερσόνα δημοσίευσε φωτογραφίες στα social media

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Kim Kardashian ντύθηκε Halloween ως η 12χρονη κόρη της, North.
  • Υιοθέτησε το μπλε ηλεκτρίκ μαλλί και το εκκεντρικό στιλ της κόρης της.
  • Φόρεσε φαρδύ μαύρο T-shirt με γραφικά και chunky ασημένιο κολιέ.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες της μεταμόρφωσης στο Instagram με λεζάντα "Halloween 2026".
  • Η μεταμφίεση έγινε viral, όπως αναμενόταν.

Όταν η Kim Kardashian αποφασίζει να ντυθεί για το Halloween, ξέρουμε σίγουρα ότι το αποτέλεσμα θα γίνει viral. Αυτή τη φορά η διάσημη τηλεπερσόνα δεν ντύθηκε Αρκουδάκι της Αγάπης όπως πέρισυ αλλά να μεταμορφωθεί στη 12χρονη κόρη της.

Kιμ Καρντάσιαν: «Τα άκουσε» για την εμφάνιση της κόρης της

Απίστευτη μεταμφίεση: Ποια διάσημη έγινε ίδια η κόρη της λόγω Halloween;

Η Κim υιοθέτησε το μπλε ηλεκτρίκ μαλλί της έφηβης κόρης της και κατάφερε να πετύχει το εκκεντρικό στιλ της. Η τηλεπερσόνα έβαλε επισης έντονες βλεφαρίδες, σκουλαρίκια στο πρόσωπο και  μαύρα grillz στα δόντια!

Ακόμα και το ντύσιμο της 13χρονης μιμήθηκε προκειμένου να είναι ίδιες. 

Απίστευτη μεταμφίεση: Ποια διάσημη έγινε ίδια η κόρη της λόγω Halloween;

 Η Κιμ για να πετύχει τη σούπερ τέλεια μεταμόρφωσή της σε North μιμήθηκε ακόμα και τις ενδυματολογικές επιλογές της έφηβης. Φόρεσε ένα φαρδύ μαύρο T-shirt με γραφικά και ασπρόμαυρα ριγέ μανίκια και επέλεξε κοσμήματα όπως το chunky ασημένιο κολιέ με μενταγιόν σε σχήμα νεκροκεφαλής.

Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες από τη μεταμόρφωσή της, δημοσιεύοντας εικόνες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

 

 

«Halloween 2026» έγραψε στη λεζάντα. 


 

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ΚΙΜ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ
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