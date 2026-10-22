Η Κιμ Καρντάσιαν είναι ζευγάρι με τον Λιουίς Χάμιλτον και είναι εκεί σε κάθε του αγώνα/ βίντεο από ΣΚΑΙ

Όταν η Kim Kardashian αποφασίζει να ντυθεί για το Halloween, ξέρουμε σίγουρα ότι το αποτέλεσμα θα γίνει viral. Αυτή τη φορά η διάσημη τηλεπερσόνα δεν ντύθηκε Αρκουδάκι της Αγάπης όπως πέρισυ αλλά να μεταμορφωθεί στη 12χρονη κόρη της.

Η Κim υιοθέτησε το μπλε ηλεκτρίκ μαλλί της έφηβης κόρης της και κατάφερε να πετύχει το εκκεντρικό στιλ της. Η τηλεπερσόνα έβαλε επισης έντονες βλεφαρίδες, σκουλαρίκια στο πρόσωπο και μαύρα grillz στα δόντια!

Ακόμα και το ντύσιμο της 13χρονης μιμήθηκε προκειμένου να είναι ίδιες.

Η Κιμ για να πετύχει τη σούπερ τέλεια μεταμόρφωσή της σε North μιμήθηκε ακόμα και τις ενδυματολογικές επιλογές της έφηβης. Φόρεσε ένα φαρδύ μαύρο T-shirt με γραφικά και ασπρόμαυρα ριγέ μανίκια και επέλεξε κοσμήματα όπως το chunky ασημένιο κολιέ με μενταγιόν σε σχήμα νεκροκεφαλής.

Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες από τη μεταμόρφωσή της, δημοσιεύοντας εικόνες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Halloween 2026» έγραψε στη λεζάντα.



