Lepas Aura: Αποκαλύφθηκε επίσημα το εντυπωσιακό πρωτότυπο

Δείχνει το μέλλον της μάρκας

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Lepas Aura: Αποκαλύφθηκε επίσημα το εντυπωσιακό πρωτότυπο
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Αναντίρρητα, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της “Lepas Global Elegance Night” που έλαβε χώρα στη Wuhu της Κίνας στις 22 Οκτωβρίου, ήταν το Lepas Aura. Το πρώτο concept car της μάρκας και μια ηχηρή δήλωση για το μέλλον της.Περισσότεροι από 500 προσκεκλημένοι από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών “Global Elegant Lifestyle Partners” και των εκπροσώπων του Τύπου, συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν την πολιτισμική ποικιλομορφία, να ανταλλάξουν ιδέες και να μοιραστούν εμπειρίες πέρα από κάθε είδους σύνορα.

Lepas Aura: Αποκαλύφθηκε επίσημα το εντυπωσιακό πρωτότυπο
Η αποκάλυψη του πρωτότυπου σηματοδοτεί την εξέλιξη της σχεδιαστικής γλώσσας της μάρκας, των “Leopard Aesthetics”, σε ένα σχήμα που δε θα μπορούσε να εντυπωσιάζει περισσότερο και αποτελεί τον ορισμό της “Drive your Elegance” λογικής.

Lepas Aura: Αποκαλύφθηκε επίσημα το εντυπωσιακό πρωτότυπο

Με ρευστή Shooting Brake γραμμή, δυναμικές αναλογίες, τεράστιες γυάλινες επιφάνειες και πολύ ιδιαίτερη φωτιζόμενη μάσκα, το Aura κέρδισε τα πλέον θετικά σχόλια και έδειξε το αισθητικό μονοπάτι που θα ακολουθήσουν τα μελλοντικά Lepas.

Lepas Aura: Αποκαλύφθηκε επίσημα το εντυπωσιακό πρωτότυπο
Μέσω δηλώσεων της ηγεσίας της, η μάρκα υπογράμμισε ότι θα μείνει πιστή στη δέσμευσή της να συνεργάζεται με ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, αντλώντας έμπνευση από ποικίλες εκφάνσεις του lifestyle. Θα εμπλουτίσει έτσι την γκάμα της και θα φέρει το «Drive Your Elegance» στην καθημερινότητα, με απαράμιλλη αισθητική και απόλυτη στόχευση στην ευζωία του χρήστη.
 

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