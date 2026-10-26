Pirelli: «Πολύ σκληρός για να χάσει» ο Antonelli στο Όστιν

Η στρατηγική που έφερε τη νίκη

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Pirelli: «Πολύ σκληρός για να χάσει» ο Antonelli στο Όστιν
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Οι πανηγυρισμοί για τον τίτλο αναβλήθηκαν για τον Kimi Antonelli, ο οποίος πανηγύρισε τη νίκη στο Αμερικάνικο Grand Prix και βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την κατάκτηση του πρώτου του παγκόσμιου τίτλου. Ο οδηγός της Mercedes κυριάρχησε στον αγώνα στο COTA, κρατώντας με επιτυχία σε ασφαλή απόσταση τον Charles Leclerc καθ' όλη τη διάρκεια. Ο οδηγός της Ferrari τερμάτισε στη δεύτερη θέση, μπροστά από τον Max Verstappen, ο οποίος συμπλήρωσε το βάθρο στην τρίτη θέση.

Pirelli: «Πολύ σκληρός για να χάσει» ο Antonelli στο Όστιν

Ο αγώνας στο Τέξας εξελίχθηκε σε μια συναρπαστική στρατηγική μάχη. Ο Antonelli επέλεξε στρατηγική ενός πιτ στοπ, ενώ οι Leclerc και Verstappen πραγματοποίησαν δύο πιτ στοπ. Ο Ιταλός εκκίνησε με τη μέση γόμα προτού περάσει στη σκληρή γόμα κατά τη μοναδική του στάση. Ο Leclerc εκκίνησε τον αγώνα με μαλακή γόμα, στη συνέχεια πέρασε στη μέση και ολοκλήρωσε τον αγώνα με τη σκληρή γόμα. Ο Verstappen ξεκίνησε επίσης με μαλακή γόμα, φόρεσε ένα φρέσκο σετ της ίδιας γόμας για το δεύτερο μέρος και κατόπιν άλλαξε σε μέση γόμα στο τελευταίο του πιτ στοπ.

Pirelli: «Πολύ σκληρός για να χάσει» ο Antonelli στο Όστιν

Σε ολόκληρο το grid υπήρχε μια σχεδόν τέλεια ισορροπία μεταξύ στρατηγικών ενός και δύο αλλαγών, προσφέροντας μια ιδιαίτερα συναρπαστική τακτική αναμέτρηση και δημιουργώντας πολυάριθμες ευκαιρίες για προσπεράσεις. Οι θερμοκρασίες ήταν ελαφρώς χαμηλότερες σε σύγκριση με την Παρασκευή και το Σάββατο στο Όστιν, με τη θερμοκρασία της πίστας να πέφτει στους 32°C στα τελικά στάδια του αγώνα. Ο Antonelli εδραίωσε ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος και θα έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει τον παρθενικό του παγκόσμιο τίτλο στο Μεξικάνικο Grand Prix.

Pirelli: «Πολύ σκληρός για να χάσει» ο Antonelli στο Όστιν

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος διαθέτει πλέον 365 βαθμούς και απολαμβάνει ένα κυρίαρχο προβάδισμα 123 βαθμών έναντι του δεύτερου George Russell, ο οποίος έχει 242. Ο Lewis Hamilton βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 241 βαθμούς.


 

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 |
ΝΙΚΗ ΟΣΤΙΝ
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