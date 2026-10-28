Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση ενώπιον της Πολιτειακής, Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας κορυφώνονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις των επετείων της 26ης Οκτωβρίου 1912- ημέρα απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό, της εορτής του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Την παρέλαση για την εθνική επέτειο, στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα παρακολουθήσουν από την εξέδρα των επισήμων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός 'Αμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, εκπρόσωποι κομμάτων, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης.

Στις 10.15 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καταθέσει στεφάνι στο Ηρώο της Ανώτατης Στρατιωτικής Ηπείρου-Μακεδονίας και στις 11.00 θα αρχίσει η παρέλαση. Φέτος, για πρώτη φορά, τα στρατιωτικά τμήματα θα προηγηθούν των πολιτικών.

Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τις πτήσεις ακριβείας από μαχητικό F-16 της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων "Ζευς" με κυβερνήτη τον επισμηναγό Χρήστο - Πάρι Χαρίτο, ενώ στη φετινή στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου τα βλέμματα αναμένεται να μαγνητίσει η «Ασπίδα του Αχιλλέα».