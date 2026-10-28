28η Οκτωβρίου: Όλα έτοιμα για τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Τα βλέμματα αναμένεται να μαγνητίσει η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

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Πηγή: Φωτογραφίες Intime
Θεσσαλονίκη: Επί ποδός η «Ασπίδα του Αχιλλέα» στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση / ΣΚΑΪ

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Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση ενώπιον της Πολιτειακής, Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας κορυφώνονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις των επετείων της 26ης Οκτωβρίου 1912- ημέρα απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό, της εορτής του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου 1940.

28η Οκτωβρίου 1940: Η επέτειος του ΟΧΙ - Τι γιορτάζουµε

Την παρέλαση για την εθνική επέτειο, στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα παρακολουθήσουν από την εξέδρα των επισήμων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός 'Αμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, εκπρόσωποι κομμάτων, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης.

28η Οκτωβρίου: Όλα έτοιμα για τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

28η Οκτωβρίου: Όλα έτοιμα για τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Στις 10.15 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καταθέσει στεφάνι στο Ηρώο της Ανώτατης Στρατιωτικής Ηπείρου-Μακεδονίας και στις 11.00 θα αρχίσει η παρέλαση. Φέτος, για πρώτη φορά, τα στρατιωτικά τμήματα θα προηγηθούν των πολιτικών.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» για πρώτη φορά στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου!

Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τις πτήσεις ακριβείας από μαχητικό F-16 της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων "Ζευς" με κυβερνήτη τον επισμηναγό Χρήστο - Πάρι Χαρίτο, ενώ στη φετινή στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου τα βλέμματα αναμένεται να μαγνητίσει η «Ασπίδα του Αχιλλέα».

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