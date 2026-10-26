«Πριγκίπιssεs» κάθε Σάββατο 21:15 και Κυριακή 20:20 στο Μικρό Κεραμεικό

Ίντριγκες, ζήλια, μυστικά, προδοσίες. Μια αγάπη που δεν χωράει σε καλούπια

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Όταν γνωρίζεις κάποιον καλύτερα κι από τον ίδιο σου τον εαυτό, μπορείς να του συγχωρήσεις τα πάντα;

Ο Θοδωρής και η Τζένη μεγάλωσαν μαζί. Έγιναν ο ένας το καταφύγιο του άλλου. Μια ολόκληρη ζωή, δεμένη με υποσχέσεις, γέλια, πληγές και πράγματα που δεν ειπώθηκαν ποτέ. Μόνο που οι μεγάλες φιλίες δεν είναι πάντα αθώες. Κάτω από την αγάπη μπορεί να κρύβεται ζήλια. Πίσω από ένα αστείο, μια πικρή αλήθεια. Και πίσω από το «είμαι εδώ για σένα», μια απαίτηση που κανείς δεν τολμά να παραδεχτεί.

«Πριγκίπιssεs» κάθε Σάββατο 21:15 και Κυριακή 20:20 στο Μικρό Κεραμεικό

Εκείνη ζει μέσα σε ένα χρυσό κλουβί κοινωνικής κανονικότητας, προσπαθώντας να χωρέσει στη ζωή που όλοι περιμένουν από εκείνη.Εκείνος είναι η εκθαμβωτική Dora Kiss, μια Drag Queen που ξέρει να μαγνητίζει τα βλέμματα. Γιατί, καμιά φορά, χρειάζεσαι ολόκληρο το γκλίτερ του κόσμου για να κρύψεις όσα σε πληγώνουν.

Δύο άνθρωποι. Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ένας δεσμός που δεν μπαίνει σε κουτάκια. Και όταν οι μάσκες αρχίζουν να πέφτουν, έρχεται η δύσκολη ερώτηση: Πού τελειώνει η φιλία και πού αρχίζει η ανάγκη να έχεις τον άλλον μόνο για σένα; Μπορείς να αγαπάς κάποιον και ταυτόχρονα να τον πληγώνεις; Να τον προστατεύεις και να τον πνίγεις; Να του λες τα πάντα, εκτός από την αλήθεια που φοβάσαι περισσότερο;

«Πριγκίπιssεs» κάθε Σάββατο 21:15 και Κυριακή 20:20 στο Μικρό Κεραμεικό

Με ανατροπές συναισθημάτων, καυστικό χιούμορ, μουσική, drag λάμψη και στιγμές που χτυπούν κατευθείαν στην καρδιά, οι ΠΡΙΓΚΙΠΙSSΕS ξεγυμνώνουν τις σχέσεις πίσω από τις κοινωνικές μάσκες.

Γιατί όλοι έχουμε έναν άνθρωπο που δεν θέλουμε να χάσουμε. Και όλοι έχουμε ένα όριο που πιστεύουμε πως δεν θα ξεπεράσουμε ποτέ. Μέχρι να έρθει η στιγμή που θα πρέπει να διαλέξουμε: την αλήθεια ή τον άνθρωπο που αγαπάμε;

Μια ιστορία για τη φιλία, την επιθυμία, τις αντιφάσεις μας και την οικογένεια που επιλέγουμε - ακόμη κι όταν αυτή μας φέρνει στα όριά μας. Και κάπου ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση, ίσως αναγνωρίσεις τον εαυτό σου. Ή κάποιον που θα προτιμούσες να μην αναγνωρίσεις

«Πριγκίπιssεs» κάθε Σάββατο 21:15 και Κυριακή 20:20 στο Μικρό Κεραμεικό

ΠΡΙΓΚΙΠΙSSΕS - γιατί οι πιο επικίνδυνες σχέσεις είναι εκείνες που δεν αντέχουμε να χάσουμε.

Πόσο καλά γνωρίζεις τους ανθρώπους που αγαπάς;

Έλα να γελάσεις, να συγκινηθείς και να αναρωτηθείς τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τις πιο δυνατές σχέσεις μας. Οι ΠΡΙΓΚΙΠΙSSΕS σε περιμένουν στον Μικρό Κεραμεικό, Σάββατο 21:15 & Κυριακή στις 20:30.

Η ταυτότητα της παράστασης: 

Παραγωγή: ΑΨΙΝΘΙΟΝ 
Σύλληψη/Κείμενο/Σκηνοθεσία: Χάρης Λυμπερόπουλος 
Πρωτότυπη μουσική: Χάρης Λυμπερόπουλος 
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαργαρίτα Τρίφτη 
Ερμηνεύουν: Άννα Τζανακάκη, Δημήτρης Αϊβαλιώτης
Σκηνικά / Διεύθυνση φωτισμού: Ηλέκτρα Αποστόλη
Κάθε Σάββατο 21:15 και Κυριακή 20:20 στο Μικρό Κεραμεικό.
 

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