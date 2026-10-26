Χωριάτικο: Οι εξαγορές, οι φούρνοι και το δίκτυο εταιρειών στο μικροσκόπιο

Χειροπέδες σε πρώην συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ - 'Ηταν συνεργάτης του ιδιοκτήτη

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (26/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΔΑΟΕ ερευνά τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων "Χωριάτικο" για απάτη και οικονομικές παραβάσεις, μετά τη σύλληψή του.
  • Η έρευνα επεκτείνεται σε δίκτυο εταιρειών με διαφορετικές επωνυμίες και ΑΦΜ, καθώς και σε εξαγορές άλλων επιχειρήσεων.
  • Γνωστό εστιατόριο στη Μύκονο εμπλέκεται σε δικαστική διαμάχη και καταγγελίες για εκβιασμό.
  • Εξετάζονται αλλαγές στις επωνυμίες και οι οφειλές των επιχειρήσεων, καθώς και καταγγελίες για αλλαγές ΑΦΜ.
  • Αναζητούνται οι πραγματικοί διαχειριστές και οι σχέσεις των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» βρίσκεται στο επίκεντρο εκτεταμένης έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), μετά τη σύλληψή του για υπόθεση που αφορά φερόμενη απάτη και οικονομικές παραβάσεις. Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην επιχείρηση, αλλά επεκτείνονται σε ένα ευρύ δίκτυο εταιρειών με διαφορετικές επωνυμίες και ΑΦΜ.

Ο επιχειρηματίας είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε πολλούς τομείς, από την αρτοποιία και την εστίαση μέχρι τα ξενοδοχεία και τις επιχειρήσεις στη Μύκονο και τη Ρόδο. Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται και κινήσεις που αφορούν την απόκτηση άλλων επιχειρήσεων, καθώς και η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς για την εκμετάλλευση επαγγελματικών χώρων.

Σημειώνεται ότι και γνωστός πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ βρίσκεται ανάμεσα στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση.

Απάτη «Χωριάτικο»: Οι εξαγορές, η Μύκονος και το κυλικείο του νοσοκομείου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπόθεση γνωστού εστιατορίου στη Μύκονο. Η εξαγορά του το 2024 συνοδεύτηκε από δικαστική διαμάχη, καταγγελίες για εκβιασμό και διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια, ενώ εκδόθηκε προσωρινή διαταγή για την αλλαγή της διοίκησης της επιχείρησης.

Επιχειρήσεις του ίδιου ιδιοκτήτη στην Αθήνα είχαν κλείσει στο παρελθόν για μη έκδοση αποδείξεων.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκτησε τον έλεγχο του κυλικείου νοσοκοσμείου λόγω του ότι η οικονομική του ισχύς επηρέαζε τον ανταγωνισμό σε ορισμένους διαγωνισμούς.

Απάτη «Χωριάτικο»: Οι αλλαγές στις επωνυμίες και οι οφειλές που ερευνώνται

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά τις αλλαγές εταιρειών και εμπορικών ονομάτων. Το «Χωριάτικο», που είχε αναπτύξει μεγάλο δίκτυο καταστημάτων, εμφανίζει πλέον μικρότερο αριθμό σημείων, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι σε ορισμένες τοποθεσίες καταστήματα που έκλεισαν αντικαταστάθηκαν από νέα αρτοποιεία με διαφορετική επωνυμία.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης κι άλλες αλυσίδες φούρνων, στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιχειρηματικές διασυνδέσεις και τις συναλλαγές τους. Οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες για αλλαγές ΑΦΜ χωρίς εμφανείς μεταβολές στη λειτουργία ορισμένων καταστημάτων.

Ερευνάται ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο, ποιοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές και ποιος ήταν ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου. 
 

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