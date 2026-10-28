Νέα, ανατρεπτική δοκιμασία έρχεται στο επεισόδιο του GNTM 7 τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, με τα μοντέλα να καλούνται να ανέβουν στα ποδήλατα… ντυμένα νύφες και γαμπροί! Η ρομαντική διάθεση, ωστόσο, σύντομα δίνει τη θέση της στην ένταση, τα απρόοπτα και τις συγκρούσεις.

«Θέλουμε να δούμε την απόλυτη ευτυχία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά σας», τονίζει χαρακτηριστικά η Μπέττυ Μαγγίρα, δίνοντας το σύνθημα για το concept. Τα πράγματα, όμως, αποδεικνύονται εξαιρετικά δύσκολα στην πράξη.

Έρχονται επικές... τούμπες στο νέο επεισόδιο του GNTM

Ο Χρύσανθος διατυμπανίζει τις ικανότητές του στο ποδήλατο, αλλά η υπεροψία του τιμωρείται, καθώς οδηγεί τον ίδιο και την παρτενέρ του σε μια θεαματική πτώση. Η έλλειψη συγκέντρωσης και χημείας εκνευρίζει αφάνταστα τον φωτογράφο της δοκιμασίας, ο οποίος ξεσπά: «Δε με άκουγε κανένας. Εγώ δεν αισθάνθηκα ότι φωτογραφίζω μοντέλα σήμερα».

Σε αυτό το concept η χημεία είναι πάνω απ' όλα, ωστόσο γίνεται ξεκάθαρο ότι κάποια ζευγάρια δεν ταίριαξαν και δε θα ταιριάξουν ποτέ. Το κλίμα βαραίνει επικίνδυνα, με τον Μάνο να πετάει το «καρφί» του αναρωτώμενος: «Τόσο πολύ με σιχαίνεσαι;», ενώ η πίεση λυγίζει τη Σταυρούλα, η οποία ακούγεται να φτάνει στα όριά της φωνάζοντας: «Δεν μπορώ άλλο, φτάνει!».

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