GNTM: Τα μοντέλα ντύνονται νύφες και γαμπροί!

«Εγώ δεν αισθάνθηκα ότι φωτογραφίζω μοντέλα σήμερα» - Δείτε το trailer

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.10.26 , 00:32 GNTM: Τα μοντέλα ντύνονται νύφες και γαμπροί!
28.10.26 , 00:30 GNTM: Η απρόσμενη αποχώρηση και η έντονη φόρτιση του Ακύλλα
28.10.26 , 00:20 GNTM 7: Καλύτερη φωτογραφία, 1.000€ και ασυλία - Ποιο μοντέλο τα κερδίζει;
28.10.26 , 00:15 GNTM 7: «Νιώθω αδικημένος!» - Ο Γιώργος διαφωνεί ανοιχτά με τους κριτές
27.10.26 , 23:55 GNTM: Μπέττυ Μαγγίρα σε Γιώργο: «Ίσως είναι η χειρότερή σου φωτογραφία!»
27.10.26 , 23:40 GNTM 7: Διαφωνία στην κριτική της Anastazja!
27.10.26 , 23:36 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τρυφερή έκπληξη από τον Πάρη ανήμερα της γιορτής του
27.10.26 , 23:25 Basketgate: Σε ποια φυλακή οδηγήθηκαν ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι διαιτητές
27.10.26 , 23:15 GNTM: Η Σταυρούλα Μαυρομάτη έκλεισε στόματα με τη φωτογραφία της
27.10.26 , 23:03 Χριστίνα Κοντοβά: Ταξίδι με την κορούλα της στην πατρίδα της την Ουγκάντα
27.10.26 , 22:35 Βασιλική Ανδρίτσου: Η ζωή μετά τη μητρότητα και η μεγάλη απόφαση που πήρε
27.10.26 , 22:35 GNTM: Ο Ακύλλας στοχεύει την Anastazja - «Δε θα τους κάνω το χατίρι»
27.10.26 , 22:25 Εκλογές Ισραήλ: Θρίλερ με τα exit polls για Νετανιάχου - Άιζενκοτ
27.10.26 , 22:08 Κλήρωση Τζόκερ 27/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
27.10.26 , 22:05 GNTM 7: Το «vibe» του Ακύλλα χάλασε και τα πιάτα... έγιναν βουνό!
Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Δέχομαι απειλές- Φοβάμαι μήπως η Έφη μου ξαναεπιτεθεί»
Τροχός της Τύχης: Ο Διονύσης έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες τον γρίφο
GNTM: Η απρόσμενη αποχώρηση και η έντονη φόρτιση του Ακύλλα
GNTM 7: Καλύτερη φωτογραφία, 1.000€ και ασυλία - Ποιο μοντέλο τα κερδίζει;
Πέτρος Φιλιππίδης: Ένοχη η ηθοποιός που τον είχε καταγγείλει για βιασμό
Ηρώ Πεκτέση: Στο baby shower με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο λίγο πριν γεννήσει
Όλγα Πολίτου: Η καριέρα, οι δύο γάμοι και η απώλεια του συζύγου της
Ελένη Μενεγάκη: Η... παράδοξη φωτογραφία της από το Λονδίνο!
Καιρός 28η Οκτωβρίου: Αναλυτική πρόγνωση για 6 μεγάλες πόλεις
Χωριάτικο: Ο απότακτος αστυνομικός και οι στενοί συνεργάτες - Ο ρόλος τους
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του GNTM 7 στις 2 Νοεμβρίου, τα μοντέλα θα ντυθούν νύφες και γαμπροί για μια νέα δοκιμασία.
  • Η δοκιμασία περιλαμβάνει ποδήλατο, αλλά προκαλεί συγκρούσεις και απρόοπτα μεταξύ των συμμετεχόντων.
  • Ο Χρύσανθος και η παρτενέρ του έχουν πτώση λόγω της υπεροψίας του.
  • Ο φωτογράφος εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη συνεργασίας και χημείας.
  • Η πίεση οδηγεί σε εντάσεις, με τη Σταυρούλα να φτάνει στα όριά της.

Νέα, ανατρεπτική δοκιμασία έρχεται στο επεισόδιο του GNTM 7 τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, με τα μοντέλα να καλούνται να ανέβουν στα ποδήλατα… ντυμένα νύφες και γαμπροί! Η ρομαντική διάθεση, ωστόσο, σύντομα δίνει τη θέση της στην ένταση, τα απρόοπτα και τις συγκρούσεις.

GNTM: Η απρόσμενη αποχώρηση και η έντονη φόρτιση του Ακύλλα

«Θέλουμε να δούμε την απόλυτη ευτυχία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά σας», τονίζει χαρακτηριστικά η Μπέττυ Μαγγίρα, δίνοντας το σύνθημα για το concept. Τα πράγματα, όμως, αποδεικνύονται εξαιρετικά δύσκολα στην πράξη.

Έρχονται επικές... τούμπες στο νέο επεισόδιο του GNTM

Έρχονται επικές... τούμπες στο νέο επεισόδιο του GNTM

GNTM: Μπέττυ Μαγγίρα σε Γιώργο: «Ίσως είναι η χειρότερή σου φωτογραφία!»

Ο Χρύσανθος διατυμπανίζει τις ικανότητές του στο ποδήλατο, αλλά η υπεροψία του τιμωρείται, καθώς οδηγεί τον ίδιο και την παρτενέρ του σε μια θεαματική πτώση. Η έλλειψη συγκέντρωσης και χημείας εκνευρίζει αφάνταστα τον φωτογράφο της δοκιμασίας, ο οποίος ξεσπά: «Δε με άκουγε κανένας. Εγώ δεν αισθάνθηκα ότι φωτογραφίζω μοντέλα σήμερα».

Σε αυτό το concept η χημεία είναι πάνω απ' όλα, ωστόσο γίνεται ξεκάθαρο ότι κάποια ζευγάρια δεν ταίριαξαν και δε θα ταιριάξουν ποτέ. Το κλίμα βαραίνει επικίνδυνα, με τον Μάνο να πετάει το «καρφί» του αναρωτώμενος: «Τόσο πολύ με σιχαίνεσαι;», ενώ η πίεση λυγίζει τη Σταυρούλα, η οποία ακούγεται να φτάνει στα όριά της φωνάζοντας: «Δεν μπορώ άλλο, φτάνει!».

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 7

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
CHRIS GNTM 7
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

GNTM: Η Απρόσμενη Αποχώρηση Και Τα Δάκρυα Του Ακύλλα
Media
GNTM: Η απρόσμενη αποχώρηση και η έντονη φόρτιση του Ακύλλα
GNTM 7
Media
GNTM 7: Καλύτερη φωτογραφία, 1.000€ και ασυλία - Ποιο μοντέλο τα κερδίζει;
GNTM: Η Σκληρή Κριτική Στον Γιώργο
Media
GNTM: Μπέττυ Μαγγίρα σε Γιώργο: «Ίσως είναι η χειρότερή σου φωτογραφία!»
GNTM 7
Media
GNTM 7: Το «vibe» του Ακύλλα χάλασε και τα πιάτα... έγιναν βουνό!
Γιάννης Κολοκυθάς: «Σκέφτηκα Να Χτίσω Ξενοδοχείο»
Media
«Σκέφτηκα να πάω σε βουνό να χτίσω ξενοδοχείο»- Ποιος παρουσιαστής το είπε
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Θα βρεις τα συνώνυμα που δυσκόλεψαν τον Δημήτρη;
Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Πούλησε ο Δημήτρης τον οδοντιατρικό κλίβανο του '60;
GNTM Trailer 27/10/2026
Media
GNTM: Νέα φωτογράφιση εμπνευσμένη από τη σειρά «Desperate Housewives»!
Eurovision 2027: Αποσύρεται η Ολλανδία λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ
Media
Eurovision 2027: Αποσύρεται η Ολλανδία λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top