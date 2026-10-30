Απεργία 30/10: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - Χωρίς τρένα και Προαστιακό

Τα αιτήματα των εργαζομένων

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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Hellenic Train: Απεργία στα τρένα και τον Προαστιακό – Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα / ERT

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Σε απεργιακό «κλοιό» σήμερα Παρασκευή 30/10 η χώρα, καθώς η 24ωρη διεθνής απεργία των λιμενεργατών κρατά δεμένα τα πλοία στα λιμάνια και επηρεάζει σημαντικά την επιβατική και εμπορική ναυσιπλοΐα. Παράληλλα, ακινητοποιημένος θα παραμείνει σήμερα ο Προαστιακός αλλά και τα τρένα μετά την 24ωρη απεργία που κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Ειδικότερα, οι κινητοποιήσεις των λιμενεργατών ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και πραγματοποιούνται με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δράσης Λιμενεργατών και Εργαζομένων στα Λιμάνια. Στόχος είναι να εκφράσουν την εναντίωσή τους στη μεταφορά πολεμικού υλικού σε εμπόλεμες ζώνες.

Απεργία 30/10: Ποια λιμάνια επηρεάζονται

Η απεργία επηρεάζει άμεσα τα μεγαλύτερα λιμάνια της επικράτειας:

  • Πειραιάς
  • Ραφήνα
  • Λαύριο
  • Πάτρα
  • Ηγουμενίτσα
  • Ελευσίνα
  • Ρίο – Αντίρριο

Οι σημερινές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε λιμάνια και πόλεις σε όλη την Ελλάδα:

Τα σημεία των απεργιακών συγκεντρώσεων

  • Πειραιάς, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου
  • Ελευσίνα, 7 μ.μ., πλατεία Ηρώων
  • Λαύριο, 7 μ.μ., λιμάνι
  • Θεσσαλονίκη, 7.30 μ.μ., Αγαλμα Βενιζέλου
  • Πάτρα, 10 π.μ. και 7 μ.μ., Νότιος Λιμένας
  • Βόλος, 7 μ.μ., πύλη λιμανιού (μπροστά στο Τελωνείο)
  • Ηγουμενίτσα, 11.30 π.μ., είσοδος λιμανιού εξωτερικού
  • Ηράκλειο, 6.30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας
  • Κέρκυρα, 7 μ.μ., είσοδος λιμανιού
  • Ρέθυμνο, 6 μ.μ., δημαρχείο
  • Χαλκίδα, 7 μ.μ., παλιά γέφυρα
  • Χανιά, 6 μ.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Λοιπές δράσεις έχουν προγραμματιστεί:

  • Στις 7 π.μ. στον σταθμό Νερατζιώτισσας και στο Δαχτυλίδι στη λεωφόρο Κηφισίας
  • Στο Περιστέρι, συγκέντρωση στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου (Δημοκρατίας)
  • Στο Ίλιον, συγκέντρωση - συναυλία στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία
  • Στην Κατερίνη, συγκέντρωση στις 7 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας

 Απεργία 30/10: «Χειρόφρενο» σε τρένα και Προαστιακό 

«Χειρόφρενο» τραβούν σήμερα τρένα και Προαστιακός, μετά την 24ωρη απεργία που εξήγγειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) στηρίζοντας το Σωματείο – Μέλος της, «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης», που ενώ είχε εξαγγείλει απεργία, κρίθηκε παράνομη μετά την προσφυγή της Hellenic Train στα δικαστήρια.

Στα αιτήματα της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ) συμπεριλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της κυκλοφορίας, την κατάσταση του τροχαίου υλικού, τις ελλείψεις προσωπικού και τη διαχείριση των εργαζομένων

Από την πλευρά της, η Hellenic Train με ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι η νέα απεργία της ΠΟΣ προσκρούει σε δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη προηγούμενη κινητοποίηση, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά νέα αντιπαράθεση για τη νομιμότητα των απεργιακών ενεργειών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την απεργία, λόγω μη τήρησης των νόμιμων διαδικασιών που αφορούν τη στελέχωση ασφαλείας και τα αιτήματα της κινητοποίησης.

Σε απάντηση η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ) με ανακοίνωση της τονίζει πως η ασφάλεια δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση υπογραμμίζοντας πως η Hellenic Train αρνείται τον ουσιαστικό διάλογο εδώ και 17 μήνες.

Συγκεκριμένα, οι μηχανοδηγοί θέτουν ζητήματα που, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια της σιδηροδρομικής λειτουργίας, αναφερόμενοι – μεταξύ άλλων- στην κατάσταση του τροχαίου υλικού και των εγκαταστάσεων, στην εποπτεία των μηχανοδηγών, στην εκπαίδευση και στην εφαρμογή των κανόνων εργασίας, αλλά και στις «20 παραιτήσεις νέων μηχανοδηγών, που αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον».

 

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