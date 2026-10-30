Ομόνοια: Συναγερμός Για Ύποπτο Αντικείμενο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής 30/10 στην Ομόνοια, λόγω ύποπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε. Συγκεκριμένα, ένα χαρτοκιβώτιο βρέθηκε στις οδούς Βερανζέρου και 3ης Σεπτεμβρίου με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.

Στο σημείο πραγματοποιείται έλεγχος από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

Στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από την πλατεία Ομονοίας.

Στην οδό Σατωβριάνδου, από το ύψος της οδού Σωκράτους.

Στην οδό Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων.

Ο έλεγχος του ύποπτου χαρτοκιβωτίου βρίσκεται σε εξέλιξη.