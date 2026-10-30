Ομόνοια: Συναγερμός Για Ύποπτο Αντικείμενο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής 30/10 στην Ομόνοια, λόγω ύποπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε. Συγκεκριμένα, ένα χαρτοκιβώτιο βρέθηκε στις οδούς Βερανζέρου και 3ης Σεπτεμβρίου με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.
Στο σημείο πραγματοποιείται έλεγχος από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).
Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:
- Στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από την πλατεία Ομονοίας.
- Στην οδό Σατωβριάνδου, από το ύψος της οδού Σωκράτους.
- Στην οδό Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων.
Ο έλεγχος του ύποπτου χαρτοκιβωτίου βρίσκεται σε εξέλιξη.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.