Ομόνοια: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο - Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (αρχείου)
Ομόνοια: Συναγερμός Για Ύποπτο Αντικείμενο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στην Ομόνοια το πρωί της 30/10 λόγω ύποπτου αντικειμένου.
  • Ένα χαρτοκιβώτιο εντοπίστηκε στις οδούς Βερανζέρου και 3ης Σεπτεμβρίου.
  • Η κυκλοφορία έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας σε αρκετές οδούς.
  • Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).
  • Ο έλεγχος του ύποπτου αντικειμένου είναι σε εξέλιξη.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής 30/10 στην Ομόνοια, λόγω ύποπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε. Συγκεκριμένα, ένα χαρτοκιβώτιο βρέθηκε στις οδούς Βερανζέρου και 3ης Σεπτεμβρίου με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας. 

 Στο σημείο πραγματοποιείται έλεγχος από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

  • Στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από την πλατεία Ομονοίας.
  • Στην οδό Σατωβριάνδου, από το ύψος της οδού Σωκράτους.
  • Στην οδό Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων.

Ο έλεγχος του ύποπτου χαρτοκιβωτίου βρίσκεται σε εξέλιξη.

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