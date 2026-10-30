«Θέλω να ενημερώσω ότι εδώ κι έναν χρόνο δεν είμαστε μαζί»

Ελληνίδα ηθοποιός αποκάλυψε για πρώτη φορά τον χωρισμό της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.26 , 21:05 1% Club: Το καλωσόρισμα στην Άριελ Κωνσταντινίδη και τον Σωτήρη Καλυβάτση
30.10.26 , 20:28 Άφαντη η Εκατερίνα - Η γυναίκα - «σκιά» του Mr Χωριάτικο
30.10.26 , 20:05 «Θέλω να ενημερώσω ότι εδώ κι έναν χρόνο δεν είμαστε μαζί»
30.10.26 , 19:55 Στα γαλανόλευκα η φρεγάτα «Νέαρχος»: Κλίμα συγκίνησης στην τελετή παραλαβής
30.10.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Άτυχη η Μαρία με τον πίνακα, δεν πέτυχε ούτε ένα σύμφωνο!
30.10.26 , 19:05 Cash or Trash: Ο αγοραστής που διεκδίκησε το βικτωριανό μενταγιόν της Άντας
30.10.26 , 18:39 Renault Twingo E-Tech: Φιναλίστ του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027»
30.10.26 , 18:38 Συντάξεις Δεκεμβρίου: Διπλό ταμείο τον Νοέμβριο για τους συνταξιούχους
30.10.26 , 18:29 Ράντου για ΑΙ φωτογραφία Παπακωνσταντίνου: «Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο»
30.10.26 , 18:06 Cash or Trash: Ο Φερνάντο φέρνει ένα κανό από τα Χανιά!
30.10.26 , 17:49 Μάρκος Σεφερλής για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήμασταν φιλαράκια»
30.10.26 , 17:34 Halloween στον Λευκό Οίκο: Τραμπ και Μελάνια γιόρτασαν και μοίρασαν γλυκά
30.10.26 , 17:24 Κέιτι Πέρι: Έγινε 42 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό
30.10.26 , 17:11 «Χωριάτικο»: Δύο νέες προφυλακίσεις, με «βραχιολάκι» ο αρχιλογιστής
30.10.26 , 16:59 1% Club: Γέλιο & παιχνίδι με Άριελ Κωνσταντινίδη και Σωτήρη Καλυβάτση!
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Ράντου για ΑΙ φωτογραφία Παπακωνσταντίνου: «Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο»
«Θέλω να ενημερώσω ότι εδώ κι έναν χρόνο δεν είμαστε μαζί»
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
Μενεγάκη: Το μήνυμα του πρώτου της συζύγου για τα γενέθλιά της
Επιχείρηση Ετοιμότητα: 33 χώρες ζητούν από τους πολίτες να έχουν προμήθειες
Μαριέττα Χρουσαλά - Λέων Πατίτσας: Xέρι χέρι για περπάτημα στη Γλυφάδα
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Στη ΓΑΔΑ ο Αντώνης Ρέμος: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σύλβια Δεληκούρα ανακοίνωσε δημόσια τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Λιόση στην εκπομπή Στούντιο 4, αποκαλύπτοντας ότι δεν είναι μαζί εδώ και έναν χρόνο.
  • Η ηθοποιός δήλωσε ότι δεν είχε μιλήσει νωρίτερα για τον χωρισμό, καθώς δεν θεωρούσε ότι ενδιαφέρει τον κόσμο.
  • Η σχέση τους κράτησε πάνω από δέκα χρόνια και απέκτησαν έναν γιο, τον Ορφέα, το 2014.
  • Η Δεληκούρα τόνισε ότι η απόφαση να κρατήσει τον χωρισμό ιδιωτικό ήταν συνειδητή, εστιάζοντας στην ανατροφή του παιδιού τους.

Τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Λιόση αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια η Σύλβια Δεληκούρα, στη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ, το απόγευμα της Παρασκευής.

Η ηθοποιός προχώρησε στη δήλωση όταν προβλήθηκε αφιερωματικό βίντεο για τη ζωή και την πορεία της, στο οποίο υπήρχαν αναφορές στη σχέση τους σαν να παρέμενε σε ισχύ.

«Θέλω να ενημερώσω ότι εδώ κι έναν χρόνο δεν είμαστε μαζί»

Η στιγμή εκτυλίχθηκε στον αέρα της εκπομπής με παρουσιαστές την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο. Μετά την προβολή του βίντεο, η Σύλβια Δεληκούρα αντέδρασε με νευρικό γέλιο κι αμηχανία, πριν θελήσει να ξεκαθαρίσει δημόσια τι ισχύει στην προσωπική της ζωή.

Σύλβια Δεληκούρα: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Τι συνέβη;

Τι είπε η Σύλβια Δεληκούρα για τον χωρισμό της

Η ηθοποιός είπε αρχικά: «Είναι πάρα πολύ ωραίο το βίντεο, απλά θέλω να ενημερώσω ότι εδώ και ένα χρόνο δεν είμαι μαζί με τον Δημήτρη».

Στην ίδια τηλεοπτική εμφάνιση ανέφερε επίσης: «Γελάω γιατί είδα ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, απλά θέλω να ενημερώσω πως εδώ και έναν χρόνο δεν είμαι με τον Δημήτρη. Δεν είμαστε μαζί. Δεν το ‘χω πει, τώρα είναι η πρώτη φορά, γιατί δεν ενδιαφέρει και κανέναν».

Όπως προέκυψε από τη συζήτηση στο πλατό, ήταν η πρώτη φορά που μιλούσε δημόσια για την εξέλιξη αυτή, την οποία είχε επιλέξει να κρατήσει εκτός δημοσιότητας για περίπου έναν χρόνο.

«Θέλω να ενημερώσω ότι εδώ κι έναν χρόνο δεν είμαστε μαζί»

Η αντίδραση στο πλατό του Στούντιο 4

Ο Χρήστος Φερεντίνος, βλέποντας την αμηχανία της μετά το αφιερωματικό βίντεο, σχολίασε: «Απλώς δεν το χεις πει, είναι η πρώτη φορά που το λες».

Σύλβια Δεληκούρα: Η σπάνια φωτογραφία με τον 11χρονο γιο της

Όταν οι παρουσιαστές επισήμαναν ότι πρόκειται για την πρώτη δημόσια αναφορά στον χωρισμό της, η Σύλβια Δεληκούρα απάντησε: «Ε, τώρα δε με ενδιαφέρει. Πρώτη φορά, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Και δεν θα το έλεγα, να ξέρετε, αν δεν έβλεπα όλο αυτό».

Η συζήτηση προέκυψε αυθόρμητα, καθώς οι συντελεστές της εκπομπής δεν γνώριζαν ότι η σχέση της με τον Δημήτρη Λιόση είχε λήξει, με αποτέλεσμα το σχετικό βίντεο να περιλαμβάνει αναφορές που δεν ανταποκρίνονταν πλέον στην πραγματικότητα.

«Θέλω να ενημερώσω ότι εδώ κι έναν χρόνο δεν είμαστε μαζί»

Γιατί κράτησε ιδιωτικό τον χωρισμό

Η Σύλβια Δεληκούρα εξήγησε ότι είχε επιλέξει συνειδητά να μη μιλήσει νωρίτερα για το τέλος της σχέσης της. Όπως είπε: «Δεν θα το έλεγα, να ξέρετε, αν δεν έβλεπα όλο αυτό στο βίντεο. Δεν το ήξερε και κανένας».

Δεληκούρα: «Μου έκανε πρόταση γάμου και είπα όχι, τώρα δε θέλει εκείνος»

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τέλος, μια χαρά. Έχει περάσει και τόσος καιρός ούτως ή άλλως. Έχω κρατήσει αυτή τη στάση γιατί δεν γίνεται και αλλιώς, είναι και ένα θέμα που δεν αφορά και τον κόσμο».

Όταν η κουβέντα άρχισε να γίνεται πιο προσωπική, η ηθοποιός επέλεξε να μη δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και είπε: «Ας μην το συνεχίσω».

«Θέλω να ενημερώσω ότι εδώ κι έναν χρόνο δεν είμαστε μαζί»

Η Σύλβια Δεληκούρα κι ο Δημήτρης Λιόσης υπήρξαν ζευγάρι για περισσότερα από δέκα χρόνια. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2013, μετά από γνωριμία τους μέσω κοινής παρέας στα νότια προάστια και συγκεκριμένα στη Γλυφάδα.

Κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας, απέκτησαν έναν γιο, τον Ορφέα, ο οποίος γεννήθηκε στα τέλη του 2014. Παρά το γεγονός ότι έζησαν μαζί μια μακροχρόνια κι αγαπημένη πορεία, αργότερα αποφάσισαν να τραβήξουν χωρισμούς δρόμους, διατηρώντας ωστόσο άριστες σχέσεις με απόλυτη προτεραιότητα την ανατροφή του παιδιού τους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΛΒΙΑ ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΟΣΗΣ
 |
XΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελένη Ράντου - Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Celebrities & Gossip Νεα
Ράντου για ΑΙ φωτογραφία Παπακωνσταντίνου: «Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο»
Μάρκος Σεφερλής - Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρκος Σεφερλής για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήμασταν φιλαράκια»
Η Κέιτι Πέρι γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό
Celebrities & Gossip Νεα
Κέιτι Πέρι: Έγινε 42 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι: Η Επίσημη Αιτία Θανάτου Του
Celebrities & Gossip Νεα
Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου του
Ο μικρός Ερμής ντυμένος για Halloween πριν το σχολείο
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Φουρέιρα: Ο μικρός Ερμής ντυμένος για το Halloween πριν το σχολείο
Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή
Βραβεία Θεάτρου 2025-2026
Celebrities & Gossip Νεα
Βραβεία Θεάτρου 2025-2026: Οι νικητές και η καλύτερη παράσταση της χρονιάς
Παπαγεωργίου: Με floral glamour σύνολο σε event - Μαζί της η αδελφή της
Celebrities & Gossip Νεα
Παπαγεωργίου: Μαζί με την αδελφή της σε event - Τι είπε για τον γάμο της
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top