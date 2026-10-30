Τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Λιόση αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια η Σύλβια Δεληκούρα, στη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ, το απόγευμα της Παρασκευής.

Η ηθοποιός προχώρησε στη δήλωση όταν προβλήθηκε αφιερωματικό βίντεο για τη ζωή και την πορεία της, στο οποίο υπήρχαν αναφορές στη σχέση τους σαν να παρέμενε σε ισχύ.

Η στιγμή εκτυλίχθηκε στον αέρα της εκπομπής με παρουσιαστές την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο. Μετά την προβολή του βίντεο, η Σύλβια Δεληκούρα αντέδρασε με νευρικό γέλιο κι αμηχανία, πριν θελήσει να ξεκαθαρίσει δημόσια τι ισχύει στην προσωπική της ζωή.

Τι είπε η Σύλβια Δεληκούρα για τον χωρισμό της

Η ηθοποιός είπε αρχικά: «Είναι πάρα πολύ ωραίο το βίντεο, απλά θέλω να ενημερώσω ότι εδώ και ένα χρόνο δεν είμαι μαζί με τον Δημήτρη».

Στην ίδια τηλεοπτική εμφάνιση ανέφερε επίσης: «Γελάω γιατί είδα ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, απλά θέλω να ενημερώσω πως εδώ και έναν χρόνο δεν είμαι με τον Δημήτρη. Δεν είμαστε μαζί. Δεν το ‘χω πει, τώρα είναι η πρώτη φορά, γιατί δεν ενδιαφέρει και κανέναν».

Όπως προέκυψε από τη συζήτηση στο πλατό, ήταν η πρώτη φορά που μιλούσε δημόσια για την εξέλιξη αυτή, την οποία είχε επιλέξει να κρατήσει εκτός δημοσιότητας για περίπου έναν χρόνο.

Η αντίδραση στο πλατό του Στούντιο 4

Ο Χρήστος Φερεντίνος, βλέποντας την αμηχανία της μετά το αφιερωματικό βίντεο, σχολίασε: «Απλώς δεν το χεις πει, είναι η πρώτη φορά που το λες».

Όταν οι παρουσιαστές επισήμαναν ότι πρόκειται για την πρώτη δημόσια αναφορά στον χωρισμό της, η Σύλβια Δεληκούρα απάντησε: «Ε, τώρα δε με ενδιαφέρει. Πρώτη φορά, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Και δεν θα το έλεγα, να ξέρετε, αν δεν έβλεπα όλο αυτό».

Η συζήτηση προέκυψε αυθόρμητα, καθώς οι συντελεστές της εκπομπής δεν γνώριζαν ότι η σχέση της με τον Δημήτρη Λιόση είχε λήξει, με αποτέλεσμα το σχετικό βίντεο να περιλαμβάνει αναφορές που δεν ανταποκρίνονταν πλέον στην πραγματικότητα.

Γιατί κράτησε ιδιωτικό τον χωρισμό

Η Σύλβια Δεληκούρα εξήγησε ότι είχε επιλέξει συνειδητά να μη μιλήσει νωρίτερα για το τέλος της σχέσης της. Όπως είπε: «Δεν θα το έλεγα, να ξέρετε, αν δεν έβλεπα όλο αυτό στο βίντεο. Δεν το ήξερε και κανένας».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τέλος, μια χαρά. Έχει περάσει και τόσος καιρός ούτως ή άλλως. Έχω κρατήσει αυτή τη στάση γιατί δεν γίνεται και αλλιώς, είναι και ένα θέμα που δεν αφορά και τον κόσμο».

Όταν η κουβέντα άρχισε να γίνεται πιο προσωπική, η ηθοποιός επέλεξε να μη δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και είπε: «Ας μην το συνεχίσω».

Η Σύλβια Δεληκούρα κι ο Δημήτρης Λιόσης υπήρξαν ζευγάρι για περισσότερα από δέκα χρόνια. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2013, μετά από γνωριμία τους μέσω κοινής παρέας στα νότια προάστια και συγκεκριμένα στη Γλυφάδα.

Κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας, απέκτησαν έναν γιο, τον Ορφέα, ο οποίος γεννήθηκε στα τέλη του 2014. Παρά το γεγονός ότι έζησαν μαζί μια μακροχρόνια κι αγαπημένη πορεία, αργότερα αποφάσισαν να τραβήξουν χωρισμούς δρόμους, διατηρώντας ωστόσο άριστες σχέσεις με απόλυτη προτεραιότητα την ανατροφή του παιδιού τους.