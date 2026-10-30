Θεσσαλονίκη: Ανθρώπινη ασπίδα απέτρεψε την έξωση 90χρονης με αναπηρία

Έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό το 2021

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γείτονες και αλληλέγγυοι σχημάτισαν ανθρώπινη ασπίδα στη Θεσσαλονίκη για να αποτρέψουν την έξωση 90χρονης με αναπηρία.
  • Η Παρθένα Χαραλαμπίδου, μητέρα έξι παιδιών, ζει στο σπίτι της για 66 χρόνια και έχει ποσοστό αναπηρίας 80%.
  • Η έξωση είχε προγραμματιστεί για σήμερα, αλλά η κινητοποίηση και η παρέμβαση δικηγόρων την πάγωσαν προσωρινά.
  • Η οικογένεια της 90χρονης αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, χωρίς σταθερό εισόδημα.
  • Η επόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμη για την εξέταση του αιτήματος και την πορεία της διαδικασίας.

Μια ανθρώπινη ασπίδα σχημάτισαν γείτονες και αλληλέγγυοι στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αποτρέψουν την έξωση μιας 90χρονης γυναίκας με αναπηρία από το σπίτι όπου ζει εδώ και περισσότερα από 66 χρόνια. Η κινητοποίηση, που θύμιζε πολύ την περίπτωση της Μαρικάρμεν στην Ισπανία, είχε αποτέλεσμα, καθώς η διαδικασία της έξωσης πάγωσε προσωρινά, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την υπόθεση.

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Πρόκειται για την Παρθένα Χαραλαμπίδου, μητέρα έξι παιδιών, η οποία έχει πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 80%. Η ηλικιωμένη ζει σε ισόγεια κατοικία στην οδό Ρήγα Φεραίου στη Θεσσαλονίκη, ένα σπίτι με το οποίο είναι συνδεδεμένη σχεδόν ολόκληρη η ζωή της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε Ραλλιώ Λεπίδου στο μεσημεριανό δελτίο του Star, η 90χρονη έχασε την κατοικία της σε πλειστηριασμό το 2021. Η έξωση ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Παρασκευή, ωστόσο η κινητοποίηση των κατοίκων της περιοχής και μελών της Επιτροπής Πλειστηριασμών της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης άλλαξε προσωρινά την εξέλιξη.

Θεσσαλονίκη: Η κινητοποίηση και η παρέμβαση των δικηγόρων

Από νωρίς το πρωί, γείτονες και άνθρωποι που θέλησαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους συγκεντρώθηκαν έξω από την κατοικία, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα, με στόχο να αποτρέψουν την απομάκρυνση της ηλικιωμένης.

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Καθοριστική ήταν και η παρέμβαση της δικηγόρου της Επιτροπής Πλειστηριασμών, η οποία ήρθε σε επικοινωνία με τη δικηγόρο της τράπεζας.

Όπως μεταδόθηκε από το σημείο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παγώσει προσωρινά η διαδικασία, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα της οικογένειας και να παρουσιαστούν τα δεδομένα της υπόθεσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, έχει κατατεθεί αγωγή χρησικτησίας, με την οποία προβάλλονται σχετικά επιχειρήματα για την πολυετή κατοχή του ακινήτου.

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Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Τα παιδιά της 90χρονης έσπευσαν να σταθούν στο πλευρό της, ωστόσο και τα ίδια αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

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Δεν διαθέτουν δική τους κατοικία, ενώ εργάζονται περιστασιακά, χωρίς σταθερό εισόδημα.

Το ζήτημα της έξωσης αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ευάλωτα νοικοκυριά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ηλικιωμένους ανθρώπους με αναπηρία και περιορισμένη οικονομική δυνατότητα.

Για την Παρθένα Χαραλαμπίδου, το συγκεκριμένο σπίτι δεν αποτελεί απλώς ένα ακίνητο. Είναι ο χώρος στον οποίο μεγάλωσε την οικογένειά της και έζησε περισσότερες από έξι δεκαετίες.

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Προς το παρόν, η έξωση έχει παγώσει. Η επόμενη εβδομάδα θεωρείται κρίσιμη, καθώς αναμένεται να υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την εξέταση του αιτήματος και την πορεία της διαδικασίας.

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