Alfa Romeo Junior Ibrida Business: Σε τιμή που αποτελεί έκπληξη

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Alfa Romeo Junior Ibrida Business: Σε τιμή που αποτελεί έκπληξη
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Alfa Romeo Junior Ibrida Business: Σε τιμή που αποτελεί έκπληξη
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Η Alfa Romeo Junior Ibrida υπογραμμίζει το οδηγοκεντρικό DNA της μάρκας, με την έκδοση Business να έρχεται με πλούσιο εξοπλισμό και μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης στην παραχώρηση για επαγγελματικό σκοπό. Η Junior αποτελεί την πύλη εισόδου στην Alfa Romeo με μοναδικό στιλ και κορυφαία οδική συμπεριφορά. Η Alfa Romeo Junior συμπυκνώνει σε αμάξωμα B-SUV με μήκος 4,17 m τις αρχές της μάρκας. Είναι το πιο φινετσάτο και οδηγικά ικανό μοντέλο της κατηγορίας και συνδυάζει το σπορ με το στιλάτο με τρόπο που μόνο μια γνήσια Alfa Romeo μπορεί να επιτύχει.

Στη λίστα με τα πολλά επιχειρήματά της τώρα προστίθεται και ο μηδενικός φόρος χρήσης όταν η Junior Ibrida παραχωρείται για επαγγελματικό σκοπό, καθώς η Λιανική Τιμή Προ Φόρων διαμορφώνεται στις €19.972 στο επίπεδο εξοπλισμού “Business”. Το συγκεκριμένο επίπεδο είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση.

Το πακέτο άνεσης και ασφάλειας είναι πλούσιο και ο εξοπλισμός μεταξύ πολλών άλλων περιλαμβάνει προβολείς LED, πίσω φώτα LED, τιμόνι από οικολογικό δέρμα, ζάντες αλουμινίου 18” ελαφρού κράματος, χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος, μαύρα καλύμματα καθρεπτών, αυτόματο κλιματισμό, κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25”, κεντρική οθόνη αφής 10,1” με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto και φυσικά, όλα τα σύγχρονα ADAS.

H Junior Ibrida Business κινείται από υβριδικό σύστημα με ισχύ 145 HP. Αποτελείται από τούρμπο κινητήρα βενζίνης που συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Στο τελευταίο βρίσκεται ενσωματωμένος ένας ηλεκτροκινητήρας 48V με ισχύ 29 HP (21 kW), που εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση και μειώνει σημαντικά την κατανάλωση βενζίνης, η οποία σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP είναι 4,9 lt/100 km.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τους όρους απόκτησης, επικοινωνήστε με την εταιρεία χρονομίσθωσης που σας εξυπηρετεί και ζητήστε προσφορά για Alfa Romeo Junior Business.

 

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