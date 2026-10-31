Το LINGO επιστρέφει με νέες προκλήσεις και εκπλήξεις

Όσα θα δούμε το σαββατοκύριακο στις 18.25 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το LINGO επιστρέφει με νέες προκλήσεις στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, στις 18:25, στο Star.
  • Τρεις ομάδες συμμετέχουν σε κάθε επεισόδιο, με στόχο να αποκαλύψουν λέξεις υπό πίεση χρόνου.
  • Οι συμμετοχές περιλαμβάνουν φίλους και ζευγάρια με διαφορετικές ιστορίες φιλίας και συνεργασίας.
  • Το παιχνίδι απαιτεί ταχύτητα, παρατηρητικότητα και στρατηγική, με ανατροπές και χρηματικά έπαθλα.
  • Οι παίκτες διεκδικούν την πρόκριση στον τελικό με κάθε σωστή απάντηση να είναι κρίσιμη.

Το LINGO, το γρήγορο και εθιστικό παιχνίδι λέξεων με τον Νίκο Μουτσινά, δίνει διπλό ραντεβού με τους τηλεθεατές, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στις 18:25, στο Star!

Τρεις ομάδες σε κάθε επεισόδιο, δεκάδες λέξεις που περιμένουν να αποκαλυφθούν, χρόνος που πιέζει και αναμετρήσεις που κρύβουν εκπλήξεις! 

Το LINGO επιστρέφει με νέες προκλήσεις και εκπλήξεις

Ταχύτητα, παρατηρητικότητα, στρατηγική και φυσικά χιούμορ συνθέτουν ένα παιχνίδι όπου μια λέξη μπορεί να αλλάξει τα πάντα την τελευταία στιγμή!

Σάββατο 31 Οκτωβρίου


Η Μαρία και η Ολυμπία είναι φίλες και συνάδελφοι εδώ και τέσσερα χρόνια. Η συμμετοχή τους στο παιχνίδι ήταν κοινή απόφαση: κοιτάχτηκαν στα μάτια, είπαν με ένα στόμα μια φωνή «Μούτσι» και δήλωσαν συμμετοχή!
Η Στέλα και η Ευγενία μετρούν 18 χρόνια φιλίας, καθώς γνωρίστηκαν στη δουλειά!
Ο Θέμης και ο Μενέλαος, φίλοι εδώ και πέντε χρόνια, γνωρίστηκαν μέσω κοινής παρέας και έρχονται στο LINGO αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τη νίκη!
Ποια ομάδα θα βρει τον ρυθμό της από την πρώτη στιγμή και ποια θα καταφέρει να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον τελικό;

LINGO: «Με τρέλανε. Είσαι μεγάλος Παίκτης»

LINGO: «Έχετε μελετήσει το παιχνίδι, συγχαρητήρια»

 


Η Αγγελική και ο Ηλίας είναι ζευγάρι εδώ και 11 χρόνια, αν και πολλοί τους περνούν για… αδέλφια!  
Η Βαρβάρα και η Ελευθερία είναι φίλες και μηχανικοί πληροφορικής. 
Όσο για την Κωνσταντίνα και τον Κωνσταντίνο; Ο Νίκος Μουτσινάς προσπαθεί να μαντέψει τι είδους σχέση τους συνδέει, αλλά τελικά η αλήθεια είναι πολύ πιο απλή! 

Το LINGO επιστρέφει με νέες προκλήσεις και εκπλήξεις
Οι δυο τους είναι φίλοι μόλις τους τελευταίους τέσσερις μήνες, ενώ δηλώνουν παιχνιδιάρηδες και… τρελοί!
Ποια ομάδα θα κάνει την πιο δυναμική εκκίνηση και ποιοι θα καταφέρουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους; 
 
Οι παίκτες μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι, οι λέξεις γίνονται όλο και πιο απαιτητικές και οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη. Κάθε σωστή απάντηση μετράει, κάθε δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο και το χρηματικό έπαθλο ανεβάζει τον ανταγωνισμό!

Ποιοι θα καταφέρουν να φτάσουν στον τελικό και πόσα χρήματα θα κερδίσουν;

 LINGO, εκεί όπου οι λέξεις έχουν ξεχωριστή σημασία!
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
 |
LINGO
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