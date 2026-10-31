Νέα κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες: Πόσο θα διαρκέσει στην Αττική

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.26 , 10:34 Κρήτη: Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν σε χωράφι - Εξετάζουν εξαφανίσεις γυναικών
31.10.26 , 10:21 Άννα Βίσση: Η μεταμφίεση του Ηλία Ψινάκη σε Νίκο Καρβέλα και η επική ατάκα
31.10.26 , 10:04 Το LINGO επιστρέφει με νέες προκλήσεις και εκπλήξεις
31.10.26 , 10:00 Συνταγή για λαχταριστή και χορταστική φθινοπωρινή μηλόπιτα
31.10.26 , 09:49 Νέα κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες: Πόσο θα διαρκέσει στην Αττική
31.10.26 , 09:22 Αυτά είναι τα πιο... στοιχειωμένα μέρη στον κόσμο
31.10.26 , 09:15 Hyundai IONIQ 3: Φιναλίστ για το βραβείο European Car of the Year 2027
31.10.26 , 09:09 Πολιτική κρίση στην Πολωνία: Καταγγελίες για πραξικόπημα
31.10.26 , 09:03 Τι γιορτάζουμε το Halloween - Τα έθιμα της «νύχτας του τρόμου»
31.10.26 , 08:43 Φωτιά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης: Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων έγινε στάχτη
31.10.26 , 08:22 «Halloween» σοκολατένια μάφιν με κολοκύθα και frosting
31.10.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 31 Οκτωβρίου
30.10.26 , 23:56 Μαρίνα Σάττι: Με ποιο γνωστό ράπερ φέρεται να είναι ζευγάρι;
30.10.26 , 23:48 Τα μοιραία λάθη σε Τολέδο και Τέμπη
30.10.26 , 23:31 Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Άννα Βίσση: Η μεταμφίεση του Ηλία Ψινάκη σε Νίκο Καρβέλα και η επική ατάκα
Ελένη Φουρέιρα: Ο μικρός Ερμής ντυμένος για το Halloween πριν το σχολείο
Νέα κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες: Πόσο θα διαρκέσει στην Αττική
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή
«Θέλω να ενημερώσω ότι εδώ κι έναν χρόνο δεν είμαστε μαζί»
Hyundai IONIQ 3: Φιναλίστ για το βραβείο European Car of the Year 2027
Βραβεία Θεάτρου 2025-2026: Οι νικητές και η καλύτερη παράσταση της χρονιάς
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime (Γιώργος Ζάχος)
Η πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star Ματίνας Μπέρου - Βίντεο Instagram (starchannelnews)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα κακοκαιρία αναμένεται από το βράδυ του Σαββάτου έως την Τρίτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.
  • Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν στο Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά Ελλάδα και δυτική Πελοπόννησο.
  • Στην Αττική, οι βροχές θα ξεκινήσουν το απόγευμα του Σαββάτου και θα συνεχιστούν έως το πρωί της Τρίτης.
  • Στη Θεσσαλονίκη, οι βροχές και καταιγίδες θα διαρκέσουν έως το απόγευμα της Τρίτης, με θερμοκρασίες γύρω στους 16 βαθμούς Κελσίου.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ.

Νέα κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το βράδυ του Σαββάτου έως και την Τρίτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. 

Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και σταδιακά θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.  

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) 

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star Ματίνας Μπέρου, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής προβλέπεται να σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by starnews (@starchannelnews)

 

Έντονα φαινόμενα αναμένονται επίσης στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. 

Στην Αττική, οι βροχές αναμένεται να ξεκινήσουν από το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ την Κυριακή προβλέπονται και καταιγίδες. Ο καιρός θα παραμείνει άστατος έως το πρωί της Τρίτης, με τη θερμοκρασία να διατηρείται κοντά στους 17 βαθμούς Κελσίου. 

Πιο έντονα αναμένεται να είναι τα φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν έως και το απόγευμα της Τρίτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 16 βαθμούς Κελσίου. 

Άστατος ο καιρός το Σάββατο – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες 

Με άστατες καιρικές συνθήκες θα κυλήσει το Σάββατο, καθώς οι νεφώσεις θα κυριαρχήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Βαθμιαία, βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν, κυρίως στα δυτικά, όπου αναμένονται και καταιγίδες. 

Μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας θα κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ δεν αποκλείονται και λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια. 

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με ένταση έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι αντίστοιχης έντασης. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου. 

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν, με βροχοπτώσεις που θα ενταθούν από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. 

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν επίσης νεφώσεις, ενώ από το απόγευμα ενδέχεται να εκδηλωθούν βροχές, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στον Θερμαϊκό. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς, με ένταση έως 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
 |
ΜΑΤΙΝΑ ΜΠΕΡΟΥ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΒΡΟΧΕΣ
 |
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

περιπολικό
Ελλαδα
Κρήτη: Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν σε χωράφι - Εξετάζουν εξαφανίσεις γυναικών
Φωτιά Σε Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων Στη Γλυφάδα
Ελλαδα
Φωτιά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης: Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων έγινε στάχτη
Θεσσαλονίκη: H Ελληνίδα «Μαρικάρμεν»
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: H Ελληνίδα «Μαρικάρμεν» που απέφυγε την έξωση χάρη στον κόσμο
Έκρηξη Πλάκα
Ελλαδα
Έκρηξη Πλάκα: Αλληλοκατηγορούνται οι δράστες - Το ποινικό τους παρελθόν
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος
Ελλαδα
Στα 20 του έφτιαξε εταιρία drone για επιθεώρηση υποδομών
Mr Χωριάτικο
Ελλαδα
Άφαντη η Εκατερίνα - Η γυναίκα - «σκιά» του Mr Χωριάτικο
«Χωριάτικο»
Ελλαδα
«Χωριάτικο»: Δύο νέες προφυλακίσεις - Με «βραχιολάκι» ο αρχιλογιστής
Προσομοιωτές F-16 Και F-35 Στο Μετρό Συντάγματος
Ελλαδα
Εμπειρία πτήσης με μαχητικά F-16 και F-35 στο Μετρό Συντάγματος!
Στη ΓΑΔΑ Ο Ρέμος: Κατέθεσε Μήνυση Για Συκοφαντική Δυσφήμηση
Ελλαδα
Στη ΓΑΔΑ ο Αντώνης Ρέμος: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top