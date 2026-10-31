Νέα κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το βράδυ του Σαββάτου έως και την Τρίτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και σταδιακά θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star Ματίνας Μπέρου, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής προβλέπεται να σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο.

Έντονα φαινόμενα αναμένονται επίσης στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική, οι βροχές αναμένεται να ξεκινήσουν από το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ την Κυριακή προβλέπονται και καταιγίδες. Ο καιρός θα παραμείνει άστατος έως το πρωί της Τρίτης, με τη θερμοκρασία να διατηρείται κοντά στους 17 βαθμούς Κελσίου.

Πιο έντονα αναμένεται να είναι τα φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν έως και το απόγευμα της Τρίτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Άστατος ο καιρός το Σάββατο – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Με άστατες καιρικές συνθήκες θα κυλήσει το Σάββατο, καθώς οι νεφώσεις θα κυριαρχήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Βαθμιαία, βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν, κυρίως στα δυτικά, όπου αναμένονται και καταιγίδες.

Μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας θα κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ δεν αποκλείονται και λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με ένταση έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι αντίστοιχης έντασης. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν, με βροχοπτώσεις που θα ενταθούν από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν επίσης νεφώσεις, ενώ από το απόγευμα ενδέχεται να εκδηλωθούν βροχές, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στον Θερμαϊκό. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς, με ένταση έως 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.