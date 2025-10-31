Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 31 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Μαρτύρων Σελεύκου και Στρατονίκης.

Οι Μάρτυρες Σελεύκος και Στρατονίκη είναι χριστιανοί άγιοι, απόστολοι εκ των Εβδομήκοντα, που εορτάζουν τη μνήμη τους στις 31 Οκτωβρίου. Ήταν ένα ζευγάρι που μαρτύρησε για την πίστη του, ακολουθώντας το παράδειγμα της ενότητας που αναφέρεται στην προς Εφεσίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Απελλής, Απέλλης

Αμπλίος

Αμπλία

Νάρκισος, Νάρκισσος

Αριστόβουλος

Αριστοβούλη

Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:50 και θα δύσει στις 18:27. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 38 λεπτά.

Σελήνη 9.1 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων

Η Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου, με στόχο την προώθηση του ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας για την παγκόσμια αστικοποίηση και τη συνεισφορά της στην αειφόρο αστική ανάπτυξη σ' όλο τον κόσμο.

Η πρωτοβουλία για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρα Πόλεων (World Cities Day) ελήφθη με τo ψήφισμα 68/239 της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στις 27 Δεκεμβρίου 2013.