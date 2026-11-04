Μια τεράστια έκπληξη φαίνεται πως ετοιμάζεται για την αλλαγή του χρόνου στην καρδιά της Αθήνας, καθώς τέσσερα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πολύ δυνατής πρότασης για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα.

Ο λόγος για την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα, τον Πάνο Μουζουράκη και την Πάολα, οι οποίοι όχι μόνο συζητιούνται έντονα, αλλά η φήμη τους έχει φτάσει μέχρι το γραφείο του Δημάρχου Αθηναίων.

Πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα: Η «βόμβα» με Παπαρίζου, Μάστορα, Μουζουράκη και Πάολα

Την αποκάλυψη έκανε η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από την εκπομπή «Happy Day», μεταφέροντας το παρασκήνιο μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας ιδέας που έπεσε στο τραπέζι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου, η έμπνευση ανήκει στην Άλκηστις Μαραγκουδάκη, η οποία πρότεινε στον Δήμο Αθηναίων τη συμμετοχή των τεσσάρων coaches του «Voice» στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται κάθε χρόνο για την υποδοχή του νέου έτους.

«Αυτή την περίοδο βρίσκεται στο τραπέζι του Δημάρχου Αθηναίων μία πολύ όμορφη και ψυχαγωγική πρόταση, να συμμετάσχουν οι τέσσερις κριτές του Voice τη βραδιά που διοργανώνει για την παραμονή Πρωτοχρονιάς, για την αλλαγή του χρόνου, ο Δήμος Αθηναίων», ανέφερε χαρακτηριστικά η Τίνα Μεσσαροπούλου, προσθέτοντας: «Είναι μία πρόταση που ήρθε από την Άλκηστη Μαραγκουδάκη... Δεν ξέρω αν θα γίνει αφιλοκερδώς ή αν θα γίνει με μηδαμινή συμμετοχή, αφού θα αφορά όλον τον κόσμο».

Παραμονή Πρωτοχρονιάς με άρωμα The Voice

Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι συζητήσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τα μηνύματα να είναι αισιόδοξα και να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε το τετραπλό αυτό μουσικό σχήμα να ανεβαίνει στη σκηνή του Συντάγματος για την πιο λαμπερή υποδοχή του νέου έτους!