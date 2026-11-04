Σύνταγμα: Παραμονή Πρωτοχρονιάς με Παπαρίζου, Μάστορα, Μουζουράκη & Πάολα;

Η πρόταση για τους 4 κριτές του Voice που εξετάζει ο Δήμος Αθηναίων

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Σύνταγμα προγραμματίζεται μεγάλη μουσική εκδήλωση για την παραμονή Πρωτοχρονιάς με συμμετοχή των Έλενα Παπαρίζου, Χρήστο Μάστορα, Πάνου Μουζουράκη και Πάολα.
  • Η πρόταση προήλθε από την Άλκηστη Μαραγκουδάκη και έχει φτάσει στο γραφείο του Δημάρχου Αθηναίων.
  • Οι συζητήσεις για την εκδήλωση είναι σε θετικό κλίμα και υπάρχει αισιοδοξία για την πραγματοποίησή της.
  • Δεν είναι σαφές αν η συμμετοχή των καλλιτεχνών θα είναι αφιλοκερδής ή με μικρή αμοιβή.
  • Η εκδήλωση αναμένεται να προσφέρει μια λαμπερή υποδοχή του νέου έτους στο κοινό.

Μια τεράστια έκπληξη φαίνεται πως ετοιμάζεται για την αλλαγή του χρόνου στην καρδιά της Αθήνας, καθώς τέσσερα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πολύ δυνατής πρότασης για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα.

Ο λόγος για την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα, τον Πάνο Μουζουράκη και την Πάολα, οι οποίοι όχι μόνο συζητιούνται έντονα, αλλά η φήμη τους έχει φτάσει μέχρι το γραφείο του Δημάρχου Αθηναίων.

Πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα: Η «βόμβα» με Παπαρίζου, Μάστορα, Μουζουράκη και Πάολα

Πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα: Η «βόμβα» με Παπαρίζου, Μάστορα, Μουζουράκη και Πάολα

Την αποκάλυψη έκανε η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από την εκπομπή «Happy Day», μεταφέροντας το παρασκήνιο μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας ιδέας που έπεσε στο τραπέζι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου, η έμπνευση ανήκει στην Άλκηστις Μαραγκουδάκη, η οποία πρότεινε στον Δήμο Αθηναίων τη συμμετοχή των τεσσάρων coaches του «Voice» στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται κάθε χρόνο για την υποδοχή του νέου έτους.

«Αυτή την περίοδο βρίσκεται στο τραπέζι του Δημάρχου Αθηναίων μία πολύ όμορφη και ψυχαγωγική πρόταση, να συμμετάσχουν οι τέσσερις κριτές του Voice τη βραδιά που διοργανώνει για την παραμονή Πρωτοχρονιάς, για την αλλαγή του χρόνου, ο Δήμος Αθηναίων», ανέφερε χαρακτηριστικά η Τίνα Μεσσαροπούλου, προσθέτοντας: «Είναι μία πρόταση που ήρθε από την Άλκηστη Μαραγκουδάκη... Δεν ξέρω αν θα γίνει αφιλοκερδώς ή αν θα γίνει με μηδαμινή συμμετοχή, αφού θα αφορά όλον τον κόσμο».

Παραμονή Πρωτοχρονιάς με άρωμα The Voice

Παραμονή Πρωτοχρονιάς με άρωμα The Voice

Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι συζητήσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τα μηνύματα να είναι αισιόδοξα και να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε το τετραπλό αυτό μουσικό σχήμα να ανεβαίνει στη σκηνή του Συντάγματος για την πιο λαμπερή υποδοχή του νέου έτους!

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ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
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ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ
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ΠΑΟΛΑ
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