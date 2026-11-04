Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η επόμενη μέρα μετά την ήττα Τραμπ

Βανς και Ρούμπιο στο «κάδρο» της διαδοχής

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Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Η επόμενη μέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ανοίγει τη συζήτηση για το ποιος θα διεκδικήσει τον Λευκό Οίκο το 2028.

Από το Χιούστον του Τέξας - που πέρασε στους Δημοκρατικούς μετά από 38 χρόνια -, ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ, Δημήτρης Σουλτογιάννης, μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί και τι σημαίνει το εκλογικό αποτέλεσμα για τα δύο κόμματα.

Βανς: «Ο πόλεμος στο Ιράν είναι η αιτία της ήττας μας»

Όπως τόνισε ο Δημήτρης Σουλτογιάννης μιλώντας στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τη Μάρα Ζαχαρέα, στο Τέξας οι Δημοκρατικοί πανηγυρίζουν και οι Ρεπουμπλικανοί αναζητούν απαντήσεις. Σε μια πολιτεία σύμβολο της συντηρητικής Αμερικής, το μήνυμα της κάλπης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα: κανένα προπύργιο δε θεωρείται δεδομένο.

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η επόμενη μέρα μετά την ήττα Τραπ

O Aμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, βάζει μάλιστα με ανάρτησή του τον πόλεμο στο Ιράν στο επίκεντρο της ήττας.

Υποστηρίζει ότι πολλοί ψηφοφόροι του Τραμπ προσήλθαν στις κάλπες, αλλά επέλεξαν Δημοκρατικούς. Ζητούσαν τερματισμό του πολέμου, αντιμετώπιση της ακρίβειας, προτεραιότητα στην Αμερική και αλλαγή της σχέσης με το Ισραήλ.

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Πρόκειται για μια τοποθέτηση που ανοίγει μεγάλη εσωκομματική συζήτηση. Ο ίδιος έχει ισχυρή αφετηρία για το 2028, αλλά η ήττα βαραίνει και τον ίδιο ως αντιπρόεδρο. Χρειάζεται να πείσει ότι μπορεί να κερδίσει ψηφοφόρους πέρα από τον πυρήνα του MAGA. Κι αυτό αφήνει χώρο σε άλλους πιθανούς διεκδικητές, όπως ο Μάρκο Ρούμπιο.

Αλλά και οι Δημοκρατικοί, παρά τη νίκη τους, παραμένουν χωρίς ξεκάθαρο ηγέτη για την προεδρική αναμέτρηση. Κέρδισαν το Κογκρέσο, όμως τώρα πρέπει να αποφασίσουν ποιος θα τους οδηγήσει στο 2028 και με ποιο πρόγραμμα. 

 

 

 

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